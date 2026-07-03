„Látom, megy a borzongás jobbos körökben, hogy a 444-től, az MSZP-től és az ATV-től érkezik az MTVA új szakmai vezetése, ami azért így csúsztatás. Mészáros Zsófia több mint három éve távozott a 444-től, ahol szerkesztő volt (előtte meg indexes), Kerényi György pedig rövid ideig dolgozott Botka László mellett annak sikertelen miniszterelnök-jelölti kalandja során, pályafutása meg az egyik leggazdagabb a magyar médiában, és mind a ketten teljesen alkalmasak arra, hogy egy normális közmédiában vezetők legyenek. A harmadikról nem mondok semmit.”