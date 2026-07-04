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Lendvai Ildikó Orbán Viktor vélemény

Hallgatni arany

2026. július 04. 08:51

Ilyen közel még nem csapkodott Orbán feje körül a ménkű.

2026. július 04. 08:51
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Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Ilyen közel még nem csapkodott Orbán feje körül a ménkű. Legalábbis a jog villámai. Azt enélkül is mindenki tudta, hogy az egész, hihetetlenül centralizált, tekintélyelvű rendszert ő működteti és tartja össze. Hogy nem pártja van (azt már elsorvasztotta), hanem udvartartása. Nem politikai ideológiája, hanem egyháza vagy szektája (mindenkori méretétől függően), bejáratott rituálékkal, igehirdetőkkel. Nem ellensúlyai, hanem bábui a sakktáblán.

A szerep végül neki is kárára vált: a bálványok ólomlábakon, kőtalapzaton állnak, akkor sem tudnak mozdulni, amikor kellene.

A rendszer eggyé vált vele. Ezért kár gúnyolódni azon, hogy a hatalmas Tisza-győzelem mögött csak az »O1G« koalíciónak csúfolt leváltó indulat van. Akik a felelősségre vonását követelik, a saját helyi kiskirályukra, megnyomorítójukra is gondolnak. A sok helyi Orbánra, a NER kis filiáléira. Amikor latolgatják: elérik-e őt, amiatt aggódnak: világának tényleg vége van-e. »Elbocsátott légióról« van-e szó, vagy csak ideiglenesen fedezékbe vonulóról. Napóleon (vagy akit annak véltek) csak az Elba szigetén dekkol, vagy már végleg Szent Ilonán.

Lehet bosszúvágynak is nevezni (ennek is bőven volna sérelmi alapja), amikor bíróság előtt akarják látni, de a lényege mégiscsak az igazságérzet. Ezt már nem lehet úgy elhessegetni, mint az indulatokat. Veszélyes is volna: ha egy társadalomban kihal az igazságosság reménye, kivesznek az összetartó normák is. Durkheim óta ezt hívják a szociológusok anómiának.”

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Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 68 komment

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kovsa2
2026. július 04. 13:01
youtube.com/watch?v=3mPlYzldK-4 Nos, szerintem érdemes végig nézni. Ez az, amit az irigy, kommunisztikus elképzelésekkel megfertőzött emberek soha nem fognak megérteni. Sajnos.
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bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. július 04. 13:00
van még népszava?
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elcapo-3
2026. július 04. 12:53
Sopánka néni a botoxos múmia , a komcsi cenzor előmászott a kriptából! Ismét bakot lőttél. Viszont olyan vagy , minta pszichopata poloska. Mindketten végig hazudtátok a kampányotokat , hamis igértekkel........nem lesz gázármelés vén botoxos múmia?...aztán 8x emeltétek!
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tapir32
2026. július 04. 12:50
A magyar péteri demagógia ellen nincsen kellőképpen felvértezve a lakosság. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az hazudik. Független adatbázisokban ellenőrizni kell az állításokat. Eustat, Eurobarometer, OECD, WHO stb. Akik ismerik az MSZMP, az MSZP, az SZDSZ és a DK demagógiáját, azok nem dőltek be Magyar Péter demagóg szövegének. A demagóg, a tények hamis színben való feltüntetésével, az emberek érzelmeinek, indulatainak felkeltésével, hízelgéssel, túlzásokkal és szándékos elhallgatásokkal, össze nem hasonlítható dolgok összehasonlításával, hamis oksági kapcsolatokkal, tetszetős részigazságokkal, konyha moralizálással, hazugságokkal mások véleményét manipuláló ember. Magyar Péter hazudik és becsapja a választóit. Igénytelenek a Tisza szavazók.
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