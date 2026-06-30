Orbán Viktor kinevezte a Fidesz új biztonsági igazgatóját

Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el – írta a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként – tették hozzá.