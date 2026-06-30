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biztonsági igazgató fidesz orbán viktor

Orbán Viktor kinevezte a Fidesz új biztonsági igazgatóját

2026. június 30. 07:45

Hajdu János 2010 előtt is éveken át töltötte be ezt a pozíciót a pártnál.

2026. június 30. 07:45
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Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el – írta a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként – tették hozzá.

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök utasítására hétfőn eljárást indítottak Hajdu János tábornok ellen.

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Idézőjel

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Mai naptól Hajdu János a Fidesz biztonsági igazgatója.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Facebook

Összesen 22 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. június 30. 08:56
Helyes!
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. június 30. 08:56
Akkor most Hajdú lesz az az ember, aki átöleli a riportert és kituszkolja az ajtón?
Válasz erre
1
0
elcapo-3
2026. június 30. 08:54
Helyes!
Válasz erre
1
0
sergent
2026. június 30. 08:50
Jut eszembe... A bosznia-hercegovinai irodáját bezárta már a TEK, vagy még reménykednek Dodik kimentésében?
Válasz erre
1
0
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