Orbán Viktor kinevezte a Fidesz új biztonsági igazgatóját

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Hajdu János 2010 előtt is éveken át töltötte be ezt a pozíciót a pártnál.
Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el – írta a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményben.
A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként – tették hozzá.
Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök utasítására hétfőn eljárást indítottak Hajdu János tábornok ellen.
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Mai naptól Hajdu János a Fidesz biztonsági igazgatója.
(MTI/Mandiner)
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