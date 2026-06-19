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család erzsébet táborok kőrösi kulturális központ darabánt judit egyszülős központ program nyári szünet

Akáció, vakáció – utánajártunk, hogy lehet igazán felejthetetlen a nyári a szünet kicsiknek és nagyoknak

2026. június 19. 18:08

Bár a legtöbb szülő számára sokszor kihívás, hogy milyen programokat szervezzen gyermekei számára a szünidőben, szerencsére tematikus táborok sora segíthet emlékezetessé és könnyebbé tenni a nyarat. Ezek között akad olyan is, ami az egész vakációt lefedi. Összeállításunk.

2026. június 19. 18:08
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Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Rövidesen minden iskolában beköszönt a vakáció, amely megannyi szülőnek okozhat fejtörést, még akkor is, ha az idei nyári szünet a megszokottnál jóval rövidebb:

Vakáció: június 21-től a nyár végéig megannyi élmény és program várja a gyerekeket és a családokat az Erzsébet-táborokban
Vakáció: június 21-től a nyár végéig megannyi élmény és program várja a gyerekeket és a családokat az Erzsébet-táborokban. Fotó: Erzsébet Táborok Facebook-oldala

mindössze 73 pihenőnapból áll.

Ezért utánajártunk, milyen táborokkal és programokkal tehetik felejthetetlenné gyermekeik következő heteit a szülők.

Életre szóló kalandokat ígérnek az Erzsébet-táborok

Megkeresésünkre Darabánt Judittól, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány sajtófőnöke elmondta, hogy  Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programjaként működnek, és Európa-szerte egyedülállóak. A programban különféle típusú például

  • balatoni,
  • erdélyi,
  • családi,
  • gyógyító 
  • és karácsonyi 

Erzsébet-táborok valósulnak meg, amelyeket immár tíz éve szervez és koordinál az Erzsébet Alapítvány közfeladatként, az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény szerint. 

Az Erzsébet-táborokban a kezdetektől, 2012-től már 1,5 millió magyarországi és külhoni gyermek, valamint kísérőik vettek részt.

Hozzátette, az elmúlt években négyévszakossá vált: a táborok turnusai nyáron hat-, tavasszal, ősszel és télen pedig háromnaposak. 

A sajtófőnök kiemelte, hogy a gyermekek és családok tízezrei számára biztosítanak szinte térítésmentesen – mindössze jelképes, ezer forintos részvételi biztosíték fejében – kikapcsolódást és tartalmas időtöltést. Ez az összeg tartalmazza a szállást, az étkezést, a programokat és az egészségügyi ellátást, a nyári táborok esetén pedig a vonattal történő utazási költséget is a táborozók számára – sorolta.

Elhangzott, hogy 

az Erzsébet-táborokban általános iskolás korosztály vehet részt, a jelentkezés pedig csoportosan, intézményi keretek között valósul meg, jellemzően iskolákon keresztül lehet pályázni.

A családi táborok esetében szociális, karitatív és egyházi intézmények, szervezetek – többek mellett a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyszülős Központ, szeretetszolgálatok –, a gyógyító táboroknál pedig egészségügyi és gyermekvédelmi intézmények az együttműködők a résztvevők jelentkeztetésében.

A nyári balatoni – zánkai és fonyódligeti – Erzsébet-táborokba a jelentkezések már lezárultak, az iskolák az elmúlt hetekben értesültek a pályázatok eredményéről – ismertette Darabánt Judit.

A sajtófőnök azzal folytatta, hogy az állami támogatásnak köszönhetően 

az Erzsébet-táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított június 21-e és augusztus 28-a között.

A zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborokban sokszínű programkínálatot nyújt az alapítvány, megannyi program közül választhatnak a gyerekek – például sárkányhajózás, sétahajózás, kalandpark, zene- és táncfoglalkozások, koncertek, előadások. A zánkai Erzsébet-táborban 100, a fonyódligeti Erzsébet-táborban pedig 60 különféle program érhető el.

Zánkán turnusonként közel 3 ezer, Fonyódligeten mintegy 600–800 gyermek és kísérő – a gyermekekkel érkező pedagógusok – vehet részt a táborozásban. A csoportok számára az alapítvány 2019 óta térítésmentes utazási lehetőséget is biztosít – közölte Darabánt Judit.

„Az Erzsébet-táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll, ugyanakkor az élménypedagógiai módszerekre épülő indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés is hangsúlyos szerepet kap”

A foglalkozások öt alappillérre épülnek – magyarság és honismeret, sport, tudomány, kultúra és kereszténység –, amelyek mentén kiemelt program a rendvédelmi szervekkel és mentőszervezetekkel közösen rendezett Hősök napja, valamint az országos sportszövetségek közreműködésével tartott Sportnap

Kulturális programok terén az alapítvány országos kulturális és művészeti intézményekkel, szervezetekkel működik együtt, míg a tudományos programok sokszínűségét ugyancsak szakmai partnerek erősítik – fűzte hozzá az alapítvány sajtófőnöke.

Mint megtudtuk, a zánkai táborban valósulnak meg a Családi Erzsébet-táborok turnusai, péntektől vasárnapig tartó időszakokban. A családi táborokban a gyermekek a szülőkkel, nagyszülőkkel, vagy akár a dédszülőkkel együtt is táborozhatnak. 

A családtagok Zánkán a hétköznapokból kiszakadva, teljes ellátás mellett kapcsolódhatnak ki, közös élményeket szerezhetnek

Valamint a Zánkára érkező családok séta hajózhatnak is, míg strandidőben pedig a balatoni fürdőzés sem maradhat el – húzta alá Darabánt Judit.

Míg az erdélyi Erzsébet-táborban turnusonként 150 magyarországi és erdélyi gyermek táborozik együtt. A programok között szerepelnek kulturális rendezvények, sport- és hagyományőrző foglalkozások, kézműves programok közösségépítő események és kirándulások is. A résztvevők ellátogatnak többek között a Madarasi Hargitára és Csíkszeredára is.

A gyógyító táborok fő helyszíne pedig a Zalaszabari Erzsébet-tábor, ahol nyáron vasárnaptól péntekig tartó hatnapos, öt éjszakás turnusokban vehetnek részt beteg vagy gyógyuló gyermekek teljes ellátás és egészségügyi gondoskodás mellett. 

A gyógyító táborban elérhető élményterápiás programok a testi és lelki regenerációt is támogatják. 

Hétvégenként ugyanitt Családi Gyógyító Szent Erzsébet-táborok valósulnak meg.

Darabánt Judit végül arról is beszélt lapunknak, hogy az Erzsébet-táborokban kiemelten fontos a biztonság. A turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Bethesda Gyermekkórház szakemberei, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 

A gyermekek érkezéskor egyedi, QR-kóddal ellátott karszalagot kapnak, amely a beléptetésre és a pontos azonosításra szolgál, valamint tartalmazza az esetleges egészségügyi ellátáshoz szükséges információkat is – húzta alá a sajtófőnök.

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Nincs lehetetlen az Egyszülős Központban a vakáció alatt

A közelgő vakáció kapcsán kérdésekkel fordultunk az Egyszülős Központhoz is. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy szerveznek-e a nyár folyamán programokat azoknak a gyerekeknek, akik egyszülős családban nevelkednek, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen programokat javasolnak az érintett édesanyáknak vagy édesapáknak

Nagy Anna, a központ vezetője a Mandinernek úgy fogalmazott, hogy „a nyár valóban egy többszörösen nehezített időszak a családoknak, amikor pedig a két szülő helyett csak egynek kell gondoskodnia a 10 hét szünetről, az néha megoldhatatlannak tűnhet. Aztán persze mindig megoldjuk”.

Majd azzal folytatta, hogy mivel a nyári szünet kiemelten fontos a családoknak, így ez egy kiemelt időszak az Egyszülős Központnak is. Ahogy eddig minden évben és minden iskolaszünetben, idén nyáron is több napközis tábort indítanak Pesten és Budán is. 

„Nemcsak általános táboraink vannak, de úszótáborok is – mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezt nagyon keresik a családok z és olyan napközis tábort is szervezünk, ahova sérült gyerekeket/fiatalokat várunk. Az ő nyarukat az átlagosnál is nehezebb megszervezni a szülőknek” – jegyezte meg a központ vezetője. 

Elhangzott, hogy a táborok reggel 7-től már fogadják a gyerekeket, hogy a szülők beérjenek a munkahelyre, és délután 5-ig gondoskodnak a gyerekek felügyeletéről. „A két időpont között pedig mindent megteszünk azért, hogy 

rengeteg játék, mozgás, érdekesség, program legyen benne a hétben – természetesen a napi négy étkezés mellett”.

Mint kiderült, az Egyszülős Központ nemcsak a gyerekekre, de általában a családokra is gondol a nyári szünet kapcsán: a Pro Filii Alapítvány felajánlásával már évek óta több száz család nyaralhat a Balatonnál vagy Zalakaroson. „Így lesz ez az idén is, a helyszínek száma pedig kibővült, a víz, a pancsolás viszont maradt, hiszen az új helyszíneken is wellness-szolgáltatással pihenhetnek a családok” – mondta el.

Majd arról is beszélt, hogy hálásak azért, hogy évek óta részesei lehetnek az Erzsébet-táboroknak: idén is több százan mennek táborozni vagy családi hétvégékre.

Végül Nagy Anna ejtett néhány szót a költségekről. 

A napközis táborok díja 2500 forint egy hétre, ebben benne van minden étkezés és program, a családi nyaralások pedig 1000 forintba kerülnek fejenként.

„Természetesen ezek csak jelképes összegek, a cél az, hogy minél több családnak szólhasson legalább egy hete a pihenésről, feltöltődésről és minél több gyereknek lehessen igazi gondtalan, játékos hete a nyáron” – szögezte le az Egyszülős Központ vezetője.

Egy kerület, ami igazi kincses bánya

„A Kőrösi Kulturális Központ szervezésében és telephelyein többféle tábor is működik. Ezek között vannak fizetős táborok, illetve olyanok is, amelyeket a kerületi önkormányzattal közösen szervezünk meg” – mondta el a Mandiner megkeresésére Metzger-Földényi Krisztina.

Legnagyobb számban azonban a gyerekek a nyári napközis táborban vesznek részt, amelyet az önkormányzat megbízásából évről évre a Kőrösi Kulturális Központ szervez meg. Ebben az időszakban naponta 120–160 gyermek is megfordul a napközis táborban, amelynek helyszíne a Janikovszky Éva Általános Iskola – sorolta.

„Az elmúlt években ezt a tábort elneveztük Lackfi János Kossuth-díjas költőnk verse nyomán Tekergő Tábornak, hiszen a gyerekek alig tartózkodnak a központi helyszínen. A gyerekek mellé minden évben programszervezőt fogadunk, aki hétköznaponként délután 4 óráig változatos kikapcsolódási lehetőségeket biztosít a résztvevőknek.”

Metzger-Földényi Krisztina számos példát említett arra, hogy nap mint nap milyen programok várják a kisebb-nagyobb csoportokat, amelyek reggeli után „kirajzanak” a tábor helyszínéről. A kínálatban ismeretterjesztő és szórakoztató programok egyaránt szerepelnek.

„Múzeumba látogatnak, tanösvényi kirándulásokon vesznek részt, tárlatvezetéseken ismerkednek a látnivalókkal. De olyan élményelemek is helyet kapnak a programkínálatban, mint a falmászás, a strandolás vagy a bringázás a BringArénában.”

A Kőrösi Kulturális Központ munkatársa kiemelte, hogy 

a programok összeállítása során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kőbányai vagy Kőbányán tanuló gyerekek minél jobban megismerjék a kerületet, annak látványosságait és értékeit.

 Ebben számos helyi szervezet és vállalkozás is közreműködik.

„A táborok során a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy ellátogassanak a porcelángyárba, ahol megismerhetik a gyártási folyamatot, sőt festhetnek is. De a Polgármesteri Hivatal kapuja is kitárul előttük, míg a Helytörténeti Gyűjteményben mesés tárlatvezetésen vehetnek részt. Sőt, felmászhatnak a Szent László-templom tornyába, és leereszkedhetnek a kerület alatt húzódó pincerendszerbe is.”

Metzger-Földényi Krisztina érdekességként azt is elárulta, hogy talán országosan is egyedülálló módon a napközis táborban a gyerekek folyamatos egészségügyi felügyelet alatt állnak. Így, ha bármilyen baleset éri őket – ami 120–160 fő esetében előfordulhat –, azonnal szakszerű ellátásban részesülnek.

Mint elhangzott, nagy köszönettel tartoznak a helyi védőnői hálózatnak, a Kőkertnek és a tűzoltóknak is, akik közreműködésükkel színesítik a táborozók mindennapjait. Az is kiderült, hogy a helyi zenei stúdió megzenésítette Lackfi János említett versét, így 

a tábornak már indulója is van, sőt egy képzőművészeti egyesületnek köszönhetően zászlót is kaptak.

„Ez a napközis táborozási lehetőség nemcsak a gyerekeknek nyújt élményt, hanem a szülőknek is nagy segítséget jelent akár néhány hétre, akár a teljes nyári szünet idejére” – magyarázta a rendezvényszervező.

A közösségszervező szakember arra is kitért, hogy immár második alkalommal szervezték meg a tanévzáró rendezvényt, június 12-én, pénteken Bye Bye Suli Buli néven, amelynek idén a Mély-tó adott otthont. A programokat a középiskolásokkal közösen alakították ki, így került a kínálatba két DJ, valamint tűzshow és artistaelőadás is.

Tematikus táborok várják a „sajtkukacokat” és a kis építészeket is

Metzger-Földényi Krisztina arról is beszélt lapunknak, hogy a Kőrösi Kulturális Központ helyszínein fizetős, kis létszámú, tematikus táborok is várják a gyerekeket.

Ilyenek például a több turnusban megvalósuló Sajtkukac táborok, amelyekbe olyan 6–11 éves gyerekeket várnak, akik „nem tudnak egy helyben ülni”, és szeretnek mozogni. De gondoltak a táncos lábú fiatalokra is: ők például hip-hop táborokba jelentkezhetnek.

Azok is megtalálhatják náluk a számításukat, akik szeretnék megmutatni magukat és színpadra állni: nekik találták ki az AZTA! – HŐSNEK LENNI – AztaBanda színjátszó drámatábort.

Az EDUKIDO tábor pedig elsősorban azoknak szól, akiket elvarázsol a LEGO-k világa.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

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