Akáció, vakáció – utánajártunk, hogy lehet igazán felejthetetlen a nyári a szünet kicsiknek és nagyoknak

Nincs lehetetlen az Egyszülős Központban a vakáció alatt

A közelgő vakáció kapcsán kérdésekkel fordultunk az Egyszülős Központhoz is. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy szerveznek-e a nyár folyamán programokat azoknak a gyerekeknek, akik egyszülős családban nevelkednek, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen programokat javasolnak az érintett édesanyáknak vagy édesapáknak

Nagy Anna, a központ vezetője a Mandinernek úgy fogalmazott, hogy „a nyár valóban egy többszörösen nehezített időszak a családoknak, amikor pedig a két szülő helyett csak egynek kell gondoskodnia a 10 hét szünetről, az néha megoldhatatlannak tűnhet. Aztán persze mindig megoldjuk”.

Majd azzal folytatta, hogy mivel a nyári szünet kiemelten fontos a családoknak, így ez egy kiemelt időszak az Egyszülős Központnak is. Ahogy eddig minden évben és minden iskolaszünetben, idén nyáron is több napközis tábort indítanak Pesten és Budán is.

„Nemcsak általános táboraink vannak, de úszótáborok is – mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezt nagyon keresik a családok z és olyan napközis tábort is szervezünk, ahova sérült gyerekeket/fiatalokat várunk. Az ő nyarukat az átlagosnál is nehezebb megszervezni a szülőknek” – jegyezte meg a központ vezetője.

Elhangzott, hogy a táborok reggel 7-től már fogadják a gyerekeket, hogy a szülők beérjenek a munkahelyre, és délután 5-ig gondoskodnak a gyerekek felügyeletéről. „A két időpont között pedig mindent megteszünk azért, hogy

rengeteg játék, mozgás, érdekesség, program legyen benne a hétben – természetesen a napi négy étkezés mellett”.

Mint kiderült, az Egyszülős Központ nemcsak a gyerekekre, de általában a családokra is gondol a nyári szünet kapcsán: a Pro Filii Alapítvány felajánlásával már évek óta több száz család nyaralhat a Balatonnál vagy Zalakaroson. „Így lesz ez az idén is, a helyszínek száma pedig kibővült, a víz, a pancsolás viszont maradt, hiszen az új helyszíneken is wellness-szolgáltatással pihenhetnek a családok” – mondta el.

Majd arról is beszélt, hogy hálásak azért, hogy évek óta részesei lehetnek az Erzsébet-táboroknak: idén is több százan mennek táborozni vagy családi hétvégékre.

Végül Nagy Anna ejtett néhány szót a költségekről.

A napközis táborok díja 2500 forint egy hétre, ebben benne van minden étkezés és program, a családi nyaralások pedig 1000 forintba kerülnek fejenként.

„Természetesen ezek csak jelképes összegek, a cél az, hogy minél több családnak szólhasson legalább egy hete a pihenésről, feltöltődésről és minél több gyereknek lehessen igazi gondtalan, játékos hete a nyáron” – szögezte le az Egyszülős Központ vezetője.

Egy kerület, ami igazi kincses bánya

„A Kőrösi Kulturális Központ szervezésében és telephelyein többféle tábor is működik. Ezek között vannak fizetős táborok, illetve olyanok is, amelyeket a kerületi önkormányzattal közösen szervezünk meg” – mondta el a Mandiner megkeresésére Metzger-Földényi Krisztina.

Legnagyobb számban azonban a gyerekek a nyári napközis táborban vesznek részt, amelyet az önkormányzat megbízásából évről évre a Kőrösi Kulturális Központ szervez meg. Ebben az időszakban naponta 120–160 gyermek is megfordul a napközis táborban, amelynek helyszíne a Janikovszky Éva Általános Iskola – sorolta.

„Az elmúlt években ezt a tábort elneveztük Lackfi János Kossuth-díjas költőnk verse nyomán Tekergő Tábornak, hiszen a gyerekek alig tartózkodnak a központi helyszínen. A gyerekek mellé minden évben programszervezőt fogadunk, aki hétköznaponként délután 4 óráig változatos kikapcsolódási lehetőségeket biztosít a résztvevőknek.”

Metzger-Földényi Krisztina számos példát említett arra, hogy nap mint nap milyen programok várják a kisebb-nagyobb csoportokat, amelyek reggeli után „kirajzanak” a tábor helyszínéről. A kínálatban ismeretterjesztő és szórakoztató programok egyaránt szerepelnek.

„Múzeumba látogatnak, tanösvényi kirándulásokon vesznek részt, tárlatvezetéseken ismerkednek a látnivalókkal. De olyan élményelemek is helyet kapnak a programkínálatban, mint a falmászás, a strandolás vagy a bringázás a BringArénában.”

A Kőrösi Kulturális Központ munkatársa kiemelte, hogy

a programok összeállítása során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kőbányai vagy Kőbányán tanuló gyerekek minél jobban megismerjék a kerületet, annak látványosságait és értékeit.

Ebben számos helyi szervezet és vállalkozás is közreműködik.

„A táborok során a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy ellátogassanak a porcelángyárba, ahol megismerhetik a gyártási folyamatot, sőt festhetnek is. De a Polgármesteri Hivatal kapuja is kitárul előttük, míg a Helytörténeti Gyűjteményben mesés tárlatvezetésen vehetnek részt. Sőt, felmászhatnak a Szent László-templom tornyába, és leereszkedhetnek a kerület alatt húzódó pincerendszerbe is.”

Metzger-Földényi Krisztina érdekességként azt is elárulta, hogy talán országosan is egyedülálló módon a napközis táborban a gyerekek folyamatos egészségügyi felügyelet alatt állnak. Így, ha bármilyen baleset éri őket – ami 120–160 fő esetében előfordulhat –, azonnal szakszerű ellátásban részesülnek.

Mint elhangzott, nagy köszönettel tartoznak a helyi védőnői hálózatnak, a Kőkertnek és a tűzoltóknak is, akik közreműködésükkel színesítik a táborozók mindennapjait. Az is kiderült, hogy a helyi zenei stúdió megzenésítette Lackfi János említett versét, így

a tábornak már indulója is van, sőt egy képzőművészeti egyesületnek köszönhetően zászlót is kaptak.

„Ez a napközis táborozási lehetőség nemcsak a gyerekeknek nyújt élményt, hanem a szülőknek is nagy segítséget jelent akár néhány hétre, akár a teljes nyári szünet idejére” – magyarázta a rendezvényszervező.

A közösségszervező szakember arra is kitért, hogy immár második alkalommal szervezték meg a tanévzáró rendezvényt, június 12-én, pénteken Bye Bye Suli Buli néven, amelynek idén a Mély-tó adott otthont. A programokat a középiskolásokkal közösen alakították ki, így került a kínálatba két DJ, valamint tűzshow és artistaelőadás is.

Tematikus táborok várják a „sajtkukacokat” és a kis építészeket is Metzger-Földényi Krisztina arról is beszélt lapunknak, hogy a Kőrösi Kulturális Központ helyszínein fizetős, kis létszámú, tematikus táborok is várják a gyerekeket. Ilyenek például a több turnusban megvalósuló Sajtkukac táborok, amelyekbe olyan 6–11 éves gyerekeket várnak, akik „nem tudnak egy helyben ülni”, és szeretnek mozogni. De gondoltak a táncos lábú fiatalokra is: ők például hip-hop táborokba jelentkezhetnek. Azok is megtalálhatják náluk a számításukat, akik szeretnék megmutatni magukat és színpadra állni: nekik találták ki az AZTA! – HŐSNEK LENNI – AztaBanda színjátszó drámatábort. Az EDUKIDO tábor pedig elsősorban azoknak szól, akiket elvarázsol a LEGO-k világa.

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