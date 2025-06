Életre szóló barátságok és feledhetetlen élmények – évek óta töretlen a gyermekparadicsomnak számító Erzsébet-táborok népszerűsége

Életre szóló élmények és segítség a magyar családoknak

„2025-ben az eddiginél is több gyermek vehet részt ottalvós Erzsébet-táborokban: a korábbi 85 ezer helyett idén 110 ezer gyermek pihenhet tavasszal, ősszel és az adventi időszakban háromnapos, valamint nyáron egyhetes ottalvós táborokban az Erzsébet-táborok biztonságos, modern táborhelyein teljes ellátás mellett” – mondták el az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány munkatársai megkeresésünkre.

Hozzátették, az Erzsébet-táborok megújult, modern, a 21. századi igényeknek megfelelő táborhelyszíneken valósulnak meg a Balatonnál Zánkán és Fonyódligeten, a Kis-Balaton közelében Zalaszabarban, valamint az Erdélyben, a Madarasi Hargitánál.

A tábortípusok között tavasszal és ősszel Zánkán, valamint ősszel Zalaszabarban is ottalvós osztálykirándulások, a vakáció idején a Balatonnál (Zánkán és Fonyódligeten) és Erdélyben egyhetes nyári táborok hivatottak szolgálni a magyar gyermekek élményszerzését. Mindezek mellett családi, továbbá gyógyító táborokat tart az alapítvány, valamint az év végi, ünnepi Erzsébet-karácsony is a táboroztatási program palettáját színesíti. Ezenkívül a családjukat vesztett gyermekek speciális, lélekgyógyító táborokban vehetnek részt az Erzsébet-táborok partner-táborhelyszínen, ÁGOTA Falván – közölték.

Elhangzott, hogy az önkormányzatok és iskolák által szervezett napközi táborok helyett tehát a tartalmasabb, teljes felügyeletet garantáló ottalvós táborokra helyeződik át a hangsúly. Máshogy megfogalmazva:

ekkora létszámban, ilyen minőségben, ennyi helyre és ilyen sokféle ottalvós táborba – amelyek egyébként sokkal népszerűbbek az említett napközis táboroknál – a magyar gyerekek még sosem juthattak el,

ami hatalmas lehetőséget és segítséget jelent a magyar családoknak.

A vakáció kitörésével pörög fel a táborokban az élet

Mint megtudtuk, jelenleg még javában zajlanak a zánkai táborhelyen az ottalvós osztálykirándulások. Május 5. és június 13. között az ország minden szegletéből több tízezer diák érkezik a hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó háromnapos, kétéjszakás turnusokban.

A nyári táborok pedig június 22-én rajtolnak el, akárcsak a balatoni és az erdélyi Élménytáborok.

Közben az iskolák már jelentkezhetnek az őszi Erzsébet-táborokba is az erzsebettaborok.hu oldalról elérhető E-tábor Plusz online felületen. Újdonság, hogy ősztől már a zalaszabari tábor is várja a gyerekeket és kísérőiket. Utóbbi helyszínen a nyári időszakban Gyógyító Szent Erzsébet-táborok valósulnak meg, ahol egészségügyi intézmények ellátotti körébe tartozó – betegséggel élő, betegségből gyógyuló gyermekek pihenhetnek.

De ugyancsak

a vakáció időszakában valósítják meg a speciális ellátást igénylő gyermekek Mentális Gyógyító Szent-Erzsébet-táborait, valamint a Lélekgyógyító Szent Erzsébet-táborokat a partner-táborhelyszínen, ÁGOTA Falván.

Folyamatos fejlesztések a gyermekek mosolyáért

Az alapítvány munkatársai arra is kitértek, hogy a zánkai és a fonyódligeti gyermektáborok az erdélyi táborhellyel együtt még 2021-ben újultak meg teljes körűen mintegy 38 milliárd forint összegű kormányzati támogatásnak köszönhetően. A balatoni táborok esetében a modernizálás volt a fő cél, hiszen elavult infrastruktúrával rendelkező, régi ingatlanok voltak. A zánkai tábort mg a ‘70-es években adták át, de a fonyódligeti létesítmény is több mint 40 éve épült.

Zánkán tavaly a főbb közösségi pontokon további ivókutak létesültek, valamint a választható lelki-keresztény programoknak helyet adó Bibliai kertet is kialakítottak. Emellett 2025-ben bővült a gyerekek egyik kedvenc programját, a balatoni hajózást biztosító hajóállomány, így

a 70 fős Szent Imre sétahajó és az 50 fős Szélkirálynő katamarán mellett idén már a teljes mértékben elektromos meghajtású „zöld” katamarán, a 80 férőhelyes Szent Erzsébet hajón is a táborozók szolgálatába állt.

2025-től zánkai tábor egy újabb programhelyszínnel is bővült: a Csorsza-patak partján, a főépület közelében álló egykori Ságpuszta utolsó, épen fennmaradt épületében működő Tájház is megújult, ahol a gyerekek betekintést nyerhetnek a hajdani lakók mindennapjaiba.

Az Erdélyi Erzsébet-tábort 2014-ben adták át Ivó településen. A kormányzati támogatásoknak köszönhetően az elmúlt években ez a tábor is megújult, kibővült, így megszépült környezetben táborozhatnak itt anyaországi és erdélyi magyar gyermekek. Ezek a turnusok június 22-től augusztus 23-ig tartanak. Egy-egy tábori hét során 5 napot vakációznak együtt a gyerekek. A Magyarországról érkező tanulók az Erzsébet Alapítvány által szervezetten, vonattal utaznak Erdélybe, így ők további 2 éjszakát (oda- és visszaút) hálókocsis vonaton töltenek.

Érdekesség, hogy a tábor területén kikapcsolódó gyermekek biztonsága érdekében medvebiztos kerítést is létesítettek.

De az erdélyi helyszínen fedett szabadtéri oltárt is építettek, amely misék, imaórák és egyéb keresztény programok helyszíne – ismertették lapunkkal.

Zánkán a jó idő beköszöntével még inkább beindult az élet. A gyerekek már most megmártózhatnak a Balatonban, játszhatnak a parton vagy sétahajózás közben ismerkedhetnek meg még inkább a magyar tengerrel:

Teljeskörű biztonság A szervező Erzsébet Alapítvány a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a biztonsági intézkedésekre. A táborhelyeken kiválóan felszerelt „kis kórház” jellegű egészségházakban biztosítanak 24 órás gyermekorvosi ügyeletet a Bethesda Gyermekkórházzal együttműködve. Az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatos szolgálatot a táborokban, a parton vízimentők vigyáznak a gyerekekre. Továbbá biztonsági szolgálat ügyel arra, hogy illetéktelenek ne juthassanak be a táborokba, vagyis a gyermekek közelébe. Ezt a célt szolgálja a táborhelyeken a kerítés, továbbá a 24 órás kontrollal működő biztonsági kamera-rendszer is. Az alapítvány gyermekvédelmi szabályzatot is kidolgozott, valamint szigorú szabályok szerint lehet belépni a táborokba: a dolgozóknak és a gyermekekkel érkező kísérőknek egyaránt rendelkezniük kell erkölcsi bizonyítvánnyal. A táborozók pedig egyedi QR-kódos karszalagot kapnak érkezéskor, azzal tudnak átjutni a főbb közösségi pontokon lévő forgóvillás kapukon (gyermek kizárólag akkor, ha felnőtt is van vele). A karszalag tartalmazza azokat a főbb egészségügyi információkat – például gyógyszerérzékenységet, allergiát stb. – is, amelyek ismerete egy esetleges orvosi ellátásnál nélkülözhetetlen.

Életre szóló barátságok köttethetnek pár nap alatt

Az Erzsébet-táborokkal kapcsolatban az alapítvány két partnerszervezetét is megkerestük. Arra voltunk kíváncsiak, mit jelentenek ezek a többnapos, akár egyhetes kikapcsolódást nyújtó programok a tagjaik és gyermekeik számára. Emellett arról is érdeklődtünk, milyen visszajelzéseket kapnak a hazai és az erdélyi létesítményekről.

„Az Egyszülős Központ immár kilencedik éve működik együtt az Erzsébet-táborokat szervező Erzsébet Alapítvánnyal. Ez idő alatt mintegy 9 ezer gyermek és szüleik vettek részt a különféle táborokban – köztük gyermektáborokban, családi hétvégéken és ünnepi rendezvényeken” – mondta a Mandinernek Nagy Anna, a Központ vezetője.

Hozzátette: az erdélyi Erzsébet-táborban is jártak gyermekeik, és volt olyan alkalom is, amikor sérült gyerekek mehettek el Zalaszabarra. „Nagyon sok programot és kikapcsolódási lehetőséget nyújtottak eddig is, és nyújtanak ma is az Erzsébet-táborok a gyerekeknek és a családoknak.

Ha van olyan, hogy gyerekparadicsom, az Zánka és Fonyódliget”

– fogalmazott, megjegyezve, hogy a résztvevők mindig boldogan és hálásan térnek haza.

„Ezek a táborok óriási élményeket adnak. A színvonaluk fantasztikus, és évről évre csupa pozitív visszajelzés érkezik” – mondta Nagy Anna. Egy novemberi konferenciát is felidézett, amelyet az Egyszülős Központ rendezett, 11 ország részvételével. Meghívták Hornyák Tibort is, az Erzsébet Alapítvány elnökét, aki bemutatta a táborok felépítését és lehetőségeit. „Az előadás után egy külföldi hallgató azt kérdezte, jól értette-e, hogy a magyar állam minőségi nyaralást biztosít ennyi gyermeknek és családjuknak, mindössze 1000 forintért, mert ilyesmit ő még sehol nem hallott. Ez is jól mutatja, mennyire egyedi ez a kezdeményezés” – emelte ki a Központ vezetője.

„Mindig megérinti a lelkünket, amikor kiderül egy családról, hogy korábban még nem jártak a Balatonnál. Bár sokan természetesnek tartják, hogy eljutnak a magyar tengerhez, mégis sok család számára ez elérhetetlen.

A balatoni táborok után érkező élménybeszámolók pedig leírhatatlanok”

– zárta gondolatait Nagy Anna.

Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a Mandiner megkeresésére arról beszélt, hogy a gyerekek mindig is szerették az ottalvós pizsamapartikat. „Ehhez hasonlíthatók az Erzsébet-táborok is. Sok gyerek gyűlik össze hasonló korosztályból, és egy-egy hét alatt akár életre szóló barátságok is születhetnek” – hangsúlyozta.

Herbert arra is kitért, hogy sok család számára nem adott a lehetőség, hogy közösen elmenjenek nyaralni, de az Erzsébet-táborok jelképes részvételi díja ezt mégis elérhetővé teszi. „Nekünk nagyon jó tapasztalataink vannak. Nem véletlen, hogy a családjainknál mindig kétszeres túljelentkezés van ezekre a programokra. A tagcsaládjaink és az egyesület nevében is nagyon köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek a táboroztatási programnak. Így a tagjainknak lehetősége nyílik arra, hogy a mindennapok rohanása – iskola, különórák, másodállás – után együtt lehessenek, és valóban egymásra figyelhessenek” – fogalmazott.

Az egyesület elnöke kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy számos visszajelzést kapnak a táborokban részt vevőktől. Több munkatársuk is megosztotta velük, hogy találkoztak olyan családokkal, amelyek elmondták:

az Erzsébet-táborokban nyaraltak először közösen gyermekeikkel

– ezért pedig nagyon hálásak a szervezőknek.

Nyitókép: Erzsébet Táborok Facebook-oldala