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Széchényi Kártya Program KAVOSZ hitel

Spórol a kormány a vállalkozókon: megszünteti a fix 3 százalékos hitelkamatot likviditási célokra

2026. június 18. 14:06

Fontos határidőkre kell odafigyelnie az érintetteknek.

2026. június 18. 14:06
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A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix, évi 3 százalékos kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be – olvasható a KAVOSZ közleményében.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi Kártya Program három népszerű termékét érinti: a Folyószámlahitel MAX+, a Turisztikai Kártya MAX+ és a Likviditási Hitel MAX+ konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi BUBOR szintjéhez igazodik majd.

Az átállás miatt a vállalkozásoknak szigorú határidőkre kell figyelniük, ha még a régi feltételekkel szeretnének kölcsönhöz jutni.

  • A június 18-ig befogadott hitelkérelmeknél július 14-ig még leszerződhető a fix 3 százalékos kamat.
  • A június 19-től benyújtott új igényeknél, keretemeléseknél vagy hosszabbításoknál azonban már csak akkor tartható meg a régi kondíció, ha a szerződéskötés lezajlik július 14-ig, és a korábbi hitel lejárata sem későbbi ennél a dátumnál.
  • Július 15-től minden érintett új ügyletre kötelezően a változó kamatozás érvényes.

A fordulat a Széchenyi Program többi hiteltípusát, valamint a már futó, meglévő hitelek futamidő alatti felülvizsgálatát nem érinti.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány szeptember 30-ával megszünteti a kamatstopot. Az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentésének becslése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitel-állomány, valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.

Ezt követően a Tisza a minap bejelentette, hogy eltörlik a Fidesz által bevezetett védett üzemanyagárat.

 

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Nyitókép: Róka László/MTI

Összesen 19 komment

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lemez
2026. június 18. 15:49
Árad kkv-ok.Pwdig megmondta poloska hogy nrm is segitette öket a kormány.Most ö fog hogy arról kántálnak.Még szerencse hogy megszavazták maguknak hogy fizethessenek.
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llancsi74
2026. június 18. 15:45
Nahát, nahát... Fogadok,hogy ezt sem fogja lehozni a FOS...
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0
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Haifisch
2026. június 18. 15:16
Gratulálok, agyhalott barmok. Megszavaztátok, hogy élve kivéreztessenek titeket. Sajnos egy csomóan veletek együtt szívjuk ezt az egészet. Istenem, ennyi balfaszt egy országban....
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3
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Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. június 18. 15:09
áraggggyon
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4
0
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