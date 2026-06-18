Spórol a kormány a vállalkozókon: megszünteti a fix 3 százalékos hitelkamatot likviditási célokra

Rétvári Bence: Ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben
A Tisza arra készül, hogy eltörli az ársapkát.
Fontos határidőkre kell odafigyelnie az érintetteknek.
A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix, évi 3 százalékos kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be – olvasható a KAVOSZ közleményében.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi Kártya Program három népszerű termékét érinti: a Folyószámlahitel MAX+, a Turisztikai Kártya MAX+ és a Likviditási Hitel MAX+ konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi BUBOR szintjéhez igazodik majd.
Az átállás miatt a vállalkozásoknak szigorú határidőkre kell figyelniük, ha még a régi feltételekkel szeretnének kölcsönhöz jutni.
A fordulat a Széchenyi Program többi hiteltípusát, valamint a már futó, meglévő hitelek futamidő alatti felülvizsgálatát nem érinti.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány szeptember 30-ával megszünteti a kamatstopot. Az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentésének becslése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitel-állomány, valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.
Ezt követően a Tisza a minap bejelentette, hogy eltörlik a Fidesz által bevezetett védett üzemanyagárat.
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A Tisza arra készül, hogy eltörli az ársapkát.
Nyitókép: Róka László/MTI