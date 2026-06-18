Spórol a kormány a vállalkozókon: megszünteti a fix 3 százalékos hitelkamatot likviditási célokra

A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix, évi 3 százalékos kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be – olvasható a KAVOSZ közleményében.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi Kártya Program három népszerű termékét érinti: a Folyószámlahitel MAX+, a Turisztikai Kártya MAX+ és a Likviditási Hitel MAX+ konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi BUBOR szintjéhez igazodik majd.