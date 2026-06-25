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hitel ukrajna európai bizottság

Átutalta a 90 milliárd eurós hitel első részletét Ukrajnának az EU

2026. június 25. 11:41

A drónbeszerzést támogató hatmilliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják.

2026. június 25. 11:41
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Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első, 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió – tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi.

A drónbeszerzést támogató hatmilliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják – tájékoztattak.

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(MTI) 

Nyitókép: BENOIT DOPPAGNE / BELGA / AFP

Összesen 46 komment

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Majdmegmondom
2026. június 25. 14:59
Nem volt több a sublótban???
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0
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Szuperszig
2026. június 25. 14:30
Mennyi pénz megy vissza a medveasszonynak és bandájának?
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logoff-mihaly
2026. június 25. 13:56
Tehát, egy gyülevészeten kívüli bagázs, ahol a hatóság fényes nappal, az utcán veri véresre a polgárokat első csettintésre kapja hozomra a tízmilliárdokat, miközben egy régóta tag ország az alanyi jogon járó apanázsát azért nem mert a buzernyákok nem házasodhatnak. Jól értem? És ezért még elvárják, hogy bárgyú vigyorral tapsoljunk? Tényleg?
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2
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Haifisch
2026. június 25. 13:53
...az a lényeg....mocskos náci hoholok, rohadjatok meg.
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5
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