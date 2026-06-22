„Amikor először kitettük a szivárványos zászlót a budapesti Városházára, akkor eleinte jött Novák Előd, hozta a kis létráját, komoly tornamutatvánnyal leszedte. Mi meg visszatettük. Aztán következő évben megint kitettük a zászlót, és Novák Előd előbb-utóbb elmaradt a kis létrájával. Talán beletörődött, hogy miként minden európai nagyvárosban, a budapesti Városházán is helye van a szivárványos zászlónak a Pride idején.

Most az Erzsébet hídról szedték le a zászlókat, erre is rájelentkezett Novák Előd. Ezeket a zászlókat is visszatesszük a Pride idejére, ha leszedik, visszatesszük újra, aztán majd beletörődnek ebbe is.