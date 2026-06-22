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erzsébet híd novák előd pride budapest

Ideje beletörődni abba, hogy Budapest szabad, sokszínű és toleráns város

2026. június 22. 17:02

És az lesz mindig is!

2026. június 22. 17:02
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Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
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„Amikor először kitettük a szivárványos zászlót a budapesti Városházára, akkor eleinte jött Novák Előd, hozta a kis létráját, komoly tornamutatvánnyal leszedte. Mi meg visszatettük. Aztán következő évben megint kitettük a zászlót, és Novák Előd előbb-utóbb elmaradt a kis létrájával. Talán beletörődött, hogy miként minden európai nagyvárosban, a budapesti Városházán is helye van a szivárványos zászlónak a Pride idején.

Most az Erzsébet hídról szedték le a zászlókat, erre is rájelentkezett Novák Előd. Ezeket a zászlókat is visszatesszük a Pride idejére, ha leszedik, visszatesszük újra, aztán majd beletörődnek ebbe is.

Miként ideje beletörődni abba, hogy Budapest szabad, sokszínű és toleráns város, és az lesz mindig is!”

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Nyitókép: Attila VOLGYI / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 41 komment

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Európai Értékek Zombie
•••
2026. június 22. 18:34 Szerkesztve
Ennek a látens homoszexuális Gyermeknek a politikai karrierje a bizonyíték arra, hogy valós teljesítmény és tehetség nélkül is lehet nagyon magasra jutni. Fostos Kaki Peti lehetne az ikertestvére ennek a balfasznak mert a két pályafutás nagyon hasonlít eddig egymásra. Úgy látszik most nekünk magyaroknak mindenből a legócskább jut! A jó k..... életbe! 💩🤡🤕😵‍💫🤬🤮
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1
0
lofejazagyban-2
2026. június 22. 18:29
kamugeli, ideje beletörődnöd, hogy a buta, lusta buzi-lobbista vagy, semmi több. Ha kiérdemled, a fostos neked is beteszi szárazon.
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3
0
Color
2026. június 22. 18:27
Ha téged megtűr,akkor tényleg toleráns!
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6
0
westend
2026. június 22. 18:25
Gelgely: "Budapest szabad, sokszínű és toleráns város..." - a minap jártam a nyóckerben, és azt tapasztaltam hogy Butapest inkább húgyszagú, szemetes és taszító. Nem is maradtam sokáig..
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