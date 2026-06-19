Három vármegyére is kiadták a riasztást: pénteken megérkezik Magyarországra a kánikula

Bár csapadék az ország döntő részén nem várható, a délnyugati és északkeleti határvidéken délután egy-egy zápor vagy zivatar kialakulása nem zárható ki. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.

A HungaroMet a magas középhőmérséklet miatt Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adott ki.