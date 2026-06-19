Három vármegyére is kiadták a riasztást: pénteken megérkezik Magyarországra a kánikula

Megvan, mikortól mondhatunk búcsút a védett árnak
Ruff javaslatára kivételes eljárásban tárgyalnák a kivezetést.
Igazi nyári időre számíthatunk pénteken, 30 és 34 fok közötti nappali csúcshőmérséklettel.
A HungaroMet előrejelzései szerint pénteken folytatódik a meleg, túlnyomóan napos idő, kevés gomolyfelhővel.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, miközben az éjszaka 12 és 19 fok között telik majd.
A hidegre hajlamosabb területeken azonban ennél hűvösebb hajnal is előfordulhat.
Bár csapadék az ország döntő részén nem várható, a délnyugati és északkeleti határvidéken délután egy-egy zápor vagy zivatar kialakulása nem zárható ki. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
A HungaroMet a magas középhőmérséklet miatt Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adott ki.
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Ruff javaslatára kivételes eljárásban tárgyalnák a kivezetést.
Nyitókép: Alex HALADA / AFP
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