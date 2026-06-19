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Három vármegyére is kiadták a riasztást: pénteken megérkezik Magyarországra a kánikula

2026. június 19. 07:03

Igazi nyári időre számíthatunk pénteken, 30 és 34 fok közötti nappali csúcshőmérséklettel.

2026. június 19. 07:03
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A HungaroMet előrejelzései szerint pénteken folytatódik a meleg, túlnyomóan napos idő, kevés gomolyfelhővel.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, miközben az éjszaka 12 és 19 fok között telik majd.

A hidegre hajlamosabb területeken azonban ennél hűvösebb hajnal is előfordulhat.

Bár csapadék az ország döntő részén nem várható, a délnyugati és északkeleti határvidéken délután egy-egy zápor vagy zivatar kialakulása nem zárható ki. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.

A HungaroMet a magas középhőmérséklet miatt Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

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Nyitókép: Alex HALADA / AFP

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