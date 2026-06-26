„Mivel Dr. Erőss dr. Pál dr. unokája volt szíves úgy indokolni a köztársasági elnök eltávolítását az Alaptörvény-módosításban, hogy hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas, majd 12, 8, 4, 3, 2, 1 évben kívánja maximálni a képviselőséget, javasolnám, hogy itt ne álljon meg. Írja bele azt is, hogy a mai naptól megszűnik ellenzék, Magyarország államformája tartomány (Gau), a vezetője pedig teljhatalmú különmegbízott. A parlamentből is lehet pajta, és frissülhetnek a jelmezek is. Ha már déligyümölcs lesz az országból, ne legyen ilyen tessék-lássék, különben úgy járnak, mint az olasz fasizmus, amire ránézett Göbbels doktor, és azt mormogta magában, hogy ez félmunka.”

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