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Ha már déligyümölcs lesz az országból, ne legyen ilyen tessék-lássék

2026. június 26. 09:07

Különben úgy járnak, mint az olasz fasizmus, amire ránézett Göbbels doktor, és azt mormogta magában, hogy ez félmunka.

2026. június 26. 09:07
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Megadja Gábor
Megadja Gábor
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„Mivel Dr. Erőss dr. Pál dr. unokája volt szíves úgy indokolni a köztársasági elnök eltávolítását az Alaptörvény-módosításban, hogy hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas, majd 12, 8, 4, 3, 2, 1 évben kívánja maximálni a képviselőséget, javasolnám, hogy itt ne álljon meg. Írja bele azt is, hogy a mai naptól megszűnik ellenzék, Magyarország államformája tartomány (Gau), a vezetője pedig teljhatalmú különmegbízott. A parlamentből is lehet pajta, és frissülhetnek a jelmezek is. Ha már déligyümölcs lesz az országból, ne legyen ilyen tessék-lássék, különben úgy járnak, mint az olasz fasizmus, amire ránézett Göbbels doktor, és azt mormogta magában, hogy ez félmunka.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Hesperia
2026. június 26. 10:03
fityeszkarosult 2026. június 26. 09:29 Károsult! - No mesélj, mivel károsított meg téged a Fidesz? Vagy Orbán, személyesen? Utána pedig rögtön mesélhetsz arról is: miért kellett aggódni az elmúlt 16 évben? Nem voltak parlamenti ülések? - De bizony, még a Covid idején is voltak! Ne mondhatott vagy írhatott volna korlátlanul bárki bármit Orbánék ellen? - Dehogy nem, ez volt a sport, ez volt a sikk. Megpróbálták akár csak belengetni is a közt. elnök, legfőbb ügyész, jegybankelnök, stb. mandátum vége előtti elmozdítását Orbánék? - Te is tudod, hogy még csak beszélni sem volt szabad ilyesmiről. A Nemzeti Színház élén Alföldi Róbert egy egészen durva provokációt hozott össze 2010 decemberében, hátha kiharcolja, hogy idő előtt kirúgják - még ez se jött össze... Viszont a külföldi sajtóban elkezdték azt híresztelni, hogy megtörtént. Süllyedjetek már el a pokol mélyére szégyenetekben!
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1
0
fityeszkarosult
2026. június 26. 09:29
Annyira hiteles mikor a Fideszes propaganda az elmúlt 16 év után aggódik a demokráciáért.:))))
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1
12
Majdmegmondom
•••
2026. június 26. 09:21 Szerkesztve
Most ne zavard ilyen mélyen szántó gondolatokkal, épp a Nap helyét akarja átvenni. Az ügyvédek már gondolkodnak azon, hogyan lehet ezt a feltűnően világos égitestet visszahívni és 8 évben maximalizálni a munkásságát visszamenőleg. Szerintem már a Fidesz közeliség is felmerült, meg hogy állami pénzen kapja az energiát.
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15
2
Héja
2026. június 26. 09:18
Remek vérgúnyos írás.
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13
2
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