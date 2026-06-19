„Harmincöt esztendeje e napon ért véget Magyarország szovjet megszállása. 1991. június 19-én hagyta el hazánkat az utolsó idegen katona. Sokat késtek.

Negyvennégy őszén érkeztek lánctalpakon. Eleinte »hivatalos megszállóként« voltak, aztán csak úgy, az erősebb jogán. »Ideiglenesen.« Előbb a nyakunkba ültették a Moszkvában előnevelt magyar elvtársakat, majd 1956 véres ősze után visszasegítették őket ugyanoda. (Hiszem, ha előbb hazamennek, ha a hitvány Rákosi nem rendezhet kékcédulás választást, soha nem kerülnek hatalomra a kommunisták. Soha!) Egy évvel a szabadságharc leverése után, amikor még javában tartott a megtorlás, Nyikita Hruscsov pártfőtitkár közölte, végeztek, hazamennek, Kádár azonban kérlelte: – Maradjanak csak, Nyikita Szergejevics, elférnek minálunk! – Kádár komfortérzetéhez hozzátartoztak az orosz szuronyok. Újabb évtizedekre eladta a hazát.”