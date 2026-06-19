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kádár Rákosi szovjet megszállás magyarország kivonulás

Egy történelmi zárójelenet

2026. június 19. 08:06

Ha rajtam múlna, nemzeti ünneppé tenném június 19-ét.

2026. június 19. 08:06
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Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„Harmincöt esztendeje e napon ért véget Magyarország szovjet megszállása. 1991. június 19-én hagyta el hazánkat az utolsó idegen katona. Sokat késtek.

Negyvennégy őszén érkeztek lánctalpakon. Eleinte »hivatalos megszállóként« voltak, aztán csak úgy, az erősebb jogán. »Ideiglenesen.« Előbb a nyakunkba ültették a Moszkvában előnevelt magyar elvtársakat, majd 1956 véres ősze után visszasegítették őket ugyanoda. (Hiszem, ha előbb hazamennek, ha a hitvány Rákosi nem rendezhet kékcédulás választást, soha nem kerülnek hatalomra a kommunisták. Soha!) Egy évvel a szabadságharc leverése után, amikor még javában tartott a megtorlás, Nyikita Hruscsov pártfőtitkár közölte, végeztek, hazamennek, Kádár azonban kérlelte: – Maradjanak csak, Nyikita Szergejevics, elférnek minálunk! – Kádár komfortérzetéhez hozzátartoztak az orosz szuronyok. Újabb évtizedekre eladta a hazát.”

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

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Æðelflæd
2026. június 19. 09:01
Aznap voltam életemben először "Nyugaton". Apám azzal ünnepelt, hogy rituálisan átsétált velünk az egyik osztrák-magyar határátkelőn, Ausztriában megkaptuk életünk első jégkrémét, aztán visszasétáltunk.
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gyzoltan-2
2026. június 19. 08:16
-hát éppen nem emeli a közérzetemet ezen írás! A magyarság, a magyar Magyarország fájdalmas valósága..!
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