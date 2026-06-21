„A mostani – a menekültstátusszal járó jogokat »egyértelműsítő«, és mégis szűkítő közös eljárásrend, tehát a »paktum« éppen arra jó, hogy a mindenképpen Európába érkező migrációt a hivatalos menekültstátuszból a legális vagy illegális munkaerőpiac felé tereli. A támogatások szegényes volta miatt már így is rengetegen vállalnak feketemunkát. De ami még ennél is fontosabb, az európai tőkének továbbra is szüksége van kiszolgáltatott, nehezen szerveződő, könnyedén elküldhető és újra felbérelhető vendégmunkára. A menekültellenességgel így két legyet ütnek egy csapásra: a populisták fel tudják mutatni a szavazóknak, hogy »az állam« már nem tartja el »az ilyeneket«.

Amiről eközben nem beszél nekik, az az, hogy ugyanazok az emberek, akik amúgy menekültstátuszért folyamodva jelennek meg határainkon, így illegálisan, fekete vendégmunkásként, vagy multis rabszolgamunkásként fognak megjelenni, és így már be is fogadják őket.