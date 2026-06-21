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tisza migráció európa

A Tisza „migránsozásával” a fő baj, hogy éppen a lényegi problémákat takarja el

2026. június 21. 06:59

A Tisza Párt hívei csak úgy, mint Európa legtöbb pártjának legtöbb szavazója, kivételes felháborodással reagál bárkire, aki ezt a témát csak kicsit is bonyolultabban látja.

2026. június 21. 06:59
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Tóth Csaba Tibor
Tóth Csaba Tibor
Mérce

„A mostani – a menekültstátusszal járó jogokat »egyértelműsítő«, és mégis szűkítő közös eljárásrend, tehát a »paktum« éppen arra jó, hogy a mindenképpen Európába érkező migrációt a hivatalos menekültstátuszból a legális vagy illegális munkaerőpiac felé tereli. A támogatások szegényes volta miatt már így is rengetegen vállalnak feketemunkát. De ami még ennél is fontosabb, az európai tőkének továbbra is szüksége van kiszolgáltatott, nehezen szerveződő, könnyedén elküldhető és újra felbérelhető vendégmunkára. A menekültellenességgel így két legyet ütnek egy csapásra: a populisták fel tudják mutatni a szavazóknak, hogy »az állam« már nem tartja el »az ilyeneket«.

Amiről eközben nem beszél nekik, az az, hogy ugyanazok az emberek, akik amúgy menekültstátuszért folyamodva jelennek meg határainkon, így illegálisan, fekete vendégmunkásként, vagy multis rabszolgamunkásként fognak megjelenni, és így már be is fogadják őket.

De mindennek ellenére a Tisza Párt hívei csak úgy, mint Európa legtöbb pártjának legtöbb szavazója, kivételes felháborodással reagál bárkire, aki ezt a témát csak kicsit is bonyolultabban látja, mint ahogy Orbán Viktor megszólalásaiban szerepel. Hiába, a demográfiai és gazdasági válságba süllyedő öreg kontinens paranoiája alól Magyarország sem kivétel, akármilyen illiberálisokat váltottunk le, akármilyen demokráciával, az árnyékok velünk maradnak.”

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Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
háziasszony
2026. június 21. 07:40
Ennek a jóembernek az a baja,hogy a bejövőknek- még ha feketén is- de dolgozni kell?🙄
Válasz erre
0
0
Galerida
2026. június 21. 07:28
Van olyan európai ország, ahol a nem európai migránsok pozitív fordulatot hoztak az ország gazdaságára? Nem az embercsempészekre, az utaztatókra és az ellátásukra létrehozott szervezetekre gondolva, hanem konkrétan a sarokszámra!
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4
0
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