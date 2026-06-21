Magyarországnak üzent Soros György szervezetének elnöke: Nem szeretnénk „kaotikus migrációs folyamatot”
A Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke már alig várja, hogy megtudja, mit tervez Magyar Péter.
A Tisza Párt hívei csak úgy, mint Európa legtöbb pártjának legtöbb szavazója, kivételes felháborodással reagál bárkire, aki ezt a témát csak kicsit is bonyolultabban látja.
„A mostani – a menekültstátusszal járó jogokat »egyértelműsítő«, és mégis szűkítő közös eljárásrend, tehát a »paktum« éppen arra jó, hogy a mindenképpen Európába érkező migrációt a hivatalos menekültstátuszból a legális vagy illegális munkaerőpiac felé tereli. A támogatások szegényes volta miatt már így is rengetegen vállalnak feketemunkát. De ami még ennél is fontosabb, az európai tőkének továbbra is szüksége van kiszolgáltatott, nehezen szerveződő, könnyedén elküldhető és újra felbérelhető vendégmunkára. A menekültellenességgel így két legyet ütnek egy csapásra: a populisták fel tudják mutatni a szavazóknak, hogy »az állam« már nem tartja el »az ilyeneket«.
Amiről eközben nem beszél nekik, az az, hogy ugyanazok az emberek, akik amúgy menekültstátuszért folyamodva jelennek meg határainkon, így illegálisan, fekete vendégmunkásként, vagy multis rabszolgamunkásként fognak megjelenni, és így már be is fogadják őket.
De mindennek ellenére a Tisza Párt hívei csak úgy, mint Európa legtöbb pártjának legtöbb szavazója, kivételes felháborodással reagál bárkire, aki ezt a témát csak kicsit is bonyolultabban látja, mint ahogy Orbán Viktor megszólalásaiban szerepel. Hiába, a demográfiai és gazdasági válságba süllyedő öreg kontinens paranoiája alól Magyarország sem kivétel, akármilyen illiberálisokat váltottunk le, akármilyen demokráciával, az árnyékok velünk maradnak.”
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A Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke már alig várja, hogy megtudja, mit tervez Magyar Péter.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
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