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Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok Soros György Magyar Péter Orbán Viktor

Magyarországnak üzent Soros György szervezetének elnöke: Nem szeretnénk „kaotikus migrációs folyamatot”

2026. június 20. 11:10

A Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke már alig várja, hogy megtudja, mit tervez Magyar Péter.

2026. június 20. 11:10
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„Soros Györgyöt démonizálták Magyarországon. Orbán Viktor szándékosan gyűlöletet szított ellene azzal a dezinformációval, hogy Soros és a szervezete migránsokkal próbálják elárasztani az országot. Ez nem igaz” – mondta a Die Pressének adott interjúban a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) elnöke.

Binaifer Nowrojee szerint a szervezet migráció területén végzett munkája a biztonságos és legális útvonalakra összpontosít. 

Nem szeretnénk nyitott határokat vagy egy kaotikus migrációs folyamatot,

amelyben emberek a tengerbe fulladnak, nem akarunk félelmet kelteni, ami miatt az emberek úgy érzik, hogy ellepték őket a migránsok” – jelentette ki.

A Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke szerint korai lenne még ítéletet alkotni a Magyar-kormányról, hiszen az még csak most áll fel. Meglátása szerint esélyt kell adni neki, hogy bemutassa a terveit.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

Összesen 36 komment

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tapir32
2026. június 20. 14:06
A Tisza EP képviselői megszavazták a migráns paktumot. A Tisza EP képviselői megszavazták Ukrajna bármeddig, bármivel és bármi áron való támogatását. A Tisza EP képviselői azért lobbiztak, hogy Magyarország nem kapja meg az uniós pénzeket. "Ami rossz az embereknek az jó a Tiszának." volt a jelszavuk. Aljas, a hazáját eláruló csürhe élén a rabló Magyar Péterrel. A Fidesz EP képviselői a migráns paktum ellen szavaztak. A Fidesz EP képviselői Ukrajna támogatása ellen szavaztak. A Fidesz EP képviselői azért lobbiztak, hogy Magyarország megkapja a neki járó pénzeket. Orbán Viktor ellenezte és nem szavazta meg a migráns paktumot. 2015-ben Orbán húzatta fel a kerítést, hogy ne jöjjenek migránsok Magyarországra. Magyar Péter hazudik, demagóg.
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tapir32
2026. június 20. 14:05
"Bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik." Magyar Péter ezen erkölcstelen elv alapján politizál. Szánalmas, hogy a magukat értelmiséginek tartó emberek bedőlnek Magyar Péter demagógiájának.
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hátakkor
2026. június 20. 13:46
'dezinformációval, hogy Soros és a szervezete migránsokkal próbálják elárasztani az országot. Ez nem igaz” –' Gyuri bá a saját blogján évi 1 milliót tervezett évente , 25K€ per kopf, kötvénykibocsátásból. 'My plan is the following..' project syndicate
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za-firka
2026. június 20. 13:29
Azt hittem a rosszul olvasom. A Nyílt Társadalom Alapítvány esélyt ad a magyar kormánynak????? Mert akkor mi lesz ha nem élünk vele??? Nem fordítva kéne lenni? Hogy adunk -e nekik esélyt hogy itt kémkedjenek?
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