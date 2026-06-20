Magyarországnak üzent Soros György szervezetének elnöke: Nem szeretnénk „kaotikus migrációs folyamatot”

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
A Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke már alig várja, hogy megtudja, mit tervez Magyar Péter.
„Soros Györgyöt démonizálták Magyarországon. Orbán Viktor szándékosan gyűlöletet szított ellene azzal a dezinformációval, hogy Soros és a szervezete migránsokkal próbálják elárasztani az országot. Ez nem igaz” – mondta a Die Pressének adott interjúban a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) elnöke.
Binaifer Nowrojee szerint a szervezet migráció területén végzett munkája a biztonságos és legális útvonalakra összpontosít.
Nem szeretnénk nyitott határokat vagy egy kaotikus migrációs folyamatot,
amelyben emberek a tengerbe fulladnak, nem akarunk félelmet kelteni, ami miatt az emberek úgy érzik, hogy ellepték őket a migránsok” – jelentette ki.
A Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke szerint korai lenne még ítéletet alkotni a Magyar-kormányról, hiszen az még csak most áll fel. Meglátása szerint esélyt kell adni neki, hogy bemutassa a terveit.
Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP