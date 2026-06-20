Magyarországnak üzent Soros György szervezetének elnöke: Nem szeretnénk „kaotikus migrációs folyamatot”

„Soros Györgyöt démonizálták Magyarországon. Orbán Viktor szándékosan gyűlöletet szított ellene azzal a dezinformációval, hogy Soros és a szervezete migránsokkal próbálják elárasztani az országot. Ez nem igaz” – mondta a Die Pressének adott interjúban a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) elnöke.

Binaifer Nowrojee szerint a szervezet migráció területén végzett munkája a biztonságos és legális útvonalakra összpontosít.