A láthatatlan kapuőrök – hogyan alakítja a média a politikai verseny feltételeit?

Magyarországon is jól megfigyelhető ez a folyamat, számos alkalommal bontakozott ki vita arról, hogy a szerkesztőségek mennyiben tekinthetők megfigyelőnek, illetve mennyiben váltak politikai szereplővé. A kérdés azért fontos, mert a média nem egyszerűen beszámol a közéleti eseményekről: kiválasztja, mely ügyek érdemelnek figyelmet, milyen hangsúllyal jelenjenek meg, és milyen összefüggésben értelmezze őket az olvasó.

Az elmúlt években számos elemzés és oknyomozó munka foglalkozott azzal, hogy több meghatározó magyarországi baloldali-liberális médium jelentős nemzetközi támogatáshoz jutott. Az alapítványi, civil és pályázati konstrukciókon keresztül érkező források önmagukban természetesen nem bizonyítanak politikai befolyást, ám felvetik azt a kérdést, hogy a finanszírozási háttér és a szerkesztőségi működés között létezhetnek-e olyan kapcsolódási pontok, amelyek hatással vannak a nyilvánosság alakítására.