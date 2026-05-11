Vitézy kijelölte a fő irányt: „Át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába”

Az RTL korábbi riportere lesz a közlekedési minisztérium parlamenti államtitkára
Vitézy Dávid miniszterjelölt a Közlekedési és Beruházási Bizottság előtt kiemelte, hogy ráfordulnak a reptér vasúti bekötésére, és partnerségi kapcsolatot ajánlott fel Budapest mellett a nagyobb vidéki városoknak is.
Hétfőn is folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a Parlamentben. 10 órától Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelöltet kérdezték a Közlekedési és Beruházási Bizottság tagjai a Nagy Imre teremben. Vitézy mellett Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt nemrég leköszönt sajtófőnöke foglalt helyet, aki, mint kiderült, parlamenti államtitkárként folytatja munkáját a szaktárcánál.
Az ülés kezdetén a levezető elnök ismertette, hogy a bizottság munkájának célja a működő Magyarország megteremtéséhez vezető lépések megteremtése, hogy végre fejlődő pályára állítsák az országot. Ehhez jó munkát és sok sikert kívánt a jelenlévőknek.
Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár, és Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium volt államtitkára az első ülésen még nem szavazhattak, tanácskozási joggal vettek részt az eseményen.
Vitézy Dávid expozéjában megköszönte, hogy az Országgyűlésnek van közlekedési és beruházási bizottsága, ez is mutatja azt a szándékot, hogy ezt a területet fejleszteni, megújítani kívánják. Ismertette eddigi pályafutását. Tárkányitól azt várja, hogy a szakbizottság tagjaival és mind a 106 választókerületből eljusson a tárcához minden javaslat.
Tárkányinak lesz a feladata az is, hogy tartsa a kapcsolatot a kormány többi tagjával és a Tisza-frakcióval.
Vitézy Dávid kiemelte, hogy nagy kihívással szembesül a minisztérium, látva a közutak, és a MÁV állapotát. Elhangzott, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kérte fel, hogy
aktívan működjön közre a tárcája a már említett működőképes Magyarország megvalósításában, így jelentős országépítési feladat vár rá és munkatársaira.
Azzal folytatta, hogy sok olyan terület van, ahol számos kérdés merült, így a jövőben megnyitják a múlt aktáit, legyen szó a Budapest-Belgrád vasútvonalról, a dunakeszi járműjavító körül történtekről vagy az autópálya koncessziókról – sorolta. Hozzáfűzte, hogy ebben a munkában minden releváns hatósággal együtt fognak működni, köztük az újonnan felálló Vagonvisszaszerzési Hivatallal is.
A miniszterjelölt előretekintve hangsúlyozta, hogy az uniós pénzek hazahozatalán is dolgozniuk kell. Itt felidézte, hogy az elmúlt két évben milliárdos összegektől esett el a közlekedési és a környezetvédelmi ágazat. Ebből az összegből többek között le lehetett volna cserélni az összes IC-t – tette hozzá, megjegyezve, hogy ezeket a pénzeket
szabályosan, határidőre a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva kell elkölteni.
A miniszterjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy a HÉV-tender-t és a Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal tenderét is visszavonták az elmúlt időszakban, de ezek aktáit mindenképpen át kívánják tekinteni, a HÉV esetében mihamarabb újra kívánják nyitni. Mindezek mellett a vonatkozó intézményrendszer újraépítés is a minisztérium feladatai között szerepel.
Vitézy expozéjában azt is hangsúlyozta, hogy
le kell zárni a vasútrombolás korát, és át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába”.
Arra is kitért, hogy a bezárt vidéki vasútvonalak közül többet is meg kívánnak nyitni, emellett jelentős jármű- és mozdonybeszerzést is terveznek. A következő években le szeretnék cserélni az elővárosi dízel típusú járműveket, és meg szeretnék újítani a távolsági járműveket, példaként kiemelte a békéscsabai és a debreceni vonalat.
Elhangzott, hogy az új tárca felállásával elindul a Baross Gábor fejlesztési terv, mely megvalósításához már számos szakembert vissza tudott „csábítani” a közlekedésfejlesztés területére.
A magyar államnak van keresni valója a vasútfejlesztés területén”
– húzta alá Vitézy.
Pozitív példaként említette az elmúlt évek fejlesztései közül a hódmezővásárhelyi tram traint, majd hangsúlyozta, hogy további elővárosi vonalakat kell fejleszteni, létrehozni.
A meghallgatáson kitért arra is, hogy a hazai közutak terén hosszban már elérték az ausztriai szintet, de az útburkolatok javítása jócskán ad majd feladatot a minisztériumnak. Mindezek mellett nagy figyelmet kívánnak szentelni a közlekedésbiztonságnak, hiszen mindenkit hazavárnak. A miniszter szerint a jövőben intenzívebben fel kell lépni a közúti autóversenyzés ellen is, valamint újra kell alkotni a KRESZ-t. Vitézy emlékeztetett, hogy társadalmi egyeztetés indult a témában, ezt folytatni is kívánják, valamint fejleszteni kívánják a sebességmérés technológiáját is.
A Tisza-kormány leendő minisztere arra is kitért, hogy
a repülőtér vasúti bekötését is el kell kezdeni végre.
A beruházások kapcsolódóan pedig felül kívánják vizsgálni a nemzeti beruházási rendeleteket, azok jogi környezetét.
Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy
az utakon nincs helye sem reklámszennyezésnek, sem „gyűlöletpropagandának”, így a vonatkozó szabályokat e területen is átgondolják majd.
De a következő években véget vetnek a Budapesttel szembeni „büntetőpolitikának” is. Sőt, partnerséges együttműködésre számíthat a magyar főváros mellett a vidéki városok is a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól.
Nagy Bálint, leköszönő közlekedési államtitkár felszólalásában kikérte magának, hogy az elmúlt években nem történt semmi. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy Vitézy az általa kritizált Orbán-kormánynak az államtitkára volt.
Jövőre tekintettel pedig felhívta arra a figyelmet, hogy a most felálló Tisza-kormány több mint 1200 ígéret tett, ezek egyike az 500 fő alatti települések igény vezérelt közlekedését érinti. Ennek kapcsán azt kérdezte, hogy mire számíthatnak a következő időszakban ezek a települések. De előkerült a 84-es főút megújítása is, valamint az, hogy a balatoni körvasutat tervezik-e befejezni, valamint iként valósul majd meg az északi part villamosítása.
Czirbus Gábor fideszes tag is több kérdést intézett a miniszterjelölthöz. Többek között arra volt kíváncsi, hogy megtartják-e az ország- és vármegyebérleteket, tervezik-e más városokkal is bővíteni az együttműködést.
Felmerült kérdésként, hogy a következő években épül-e újabb Tisza-híd, valamint az, hogy a korszerű vasúti járatok mikor indulnak majd el a nagyobb városokba. De Czirbus Gábor arra is kíváncsi volt, hogy az építési hatósági feladatok visszakerülnek-e az önkormányzatok hatókörébe.
A miniszterjelölt ezekre a kérdésekre azt felelte, hogy a kistelepülések közlekedése kapcsán fejlesztések várhatók, a volánjáratokat, melyek behálózzák az egész országot, meg kell tartani. Ugyanakkor érdemes a helyközi közlekedésben is kísérletezni, a valós igényekhez igazodni – felelte Vitézy.
Továbbá a 84-es közút beruházási terveit meg kell ismernie, míg véleménye szerint a vasútvonalak általános villamosítása szükségszerű.
Vitézy Dávid a hatósági feladatok átadásánál a tárca és az önkormányzatok közötti párbeszédre kíván építeni, ezt is feladatul kapta a miniszterelnöktől.
Elhangzott továbbá, hogy
az ország- és vármegyebérletek rendszere marad, és dolgozni fognak a bővítésen is, minden jel az integráció felé mutat szerinte.
Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy nem zárja ki a Szegedet érintő új Tisza-híd megépítését, mely összeköti a megyei jogú várost a makói térséggel, és az M1-es autópálya további fejlesztése a tervek között szerepel, akárcsak az IC-k fejlesztése és a vonatok sebesség gyorsítása.
A bizottság végül elfogadta Vitézy Dávid miniszteri jelölését, a döntésről a levezető elnök tájékoztatja majd az Országgyűlés elnökét.
