Vitézy kijelölte a fő irányt: „Át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába”

Nagy Bálint, leköszönő közlekedési államtitkár felszólalásában kikérte magának, hogy az elmúlt években nem történt semmi. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy Vitézy az általa kritizált Orbán-kormánynak az államtitkára volt.

Jövőre tekintettel pedig felhívta arra a figyelmet, hogy a most felálló Tisza-kormány több mint 1200 ígéret tett, ezek egyike az 500 fő alatti települések igény vezérelt közlekedését érinti. Ennek kapcsán azt kérdezte, hogy mire számíthatnak a következő időszakban ezek a települések. De előkerült a 84-es főút megújítása is, valamint az, hogy a balatoni körvasutat tervezik-e befejezni, valamint iként valósul majd meg az északi part villamosítása.

Czirbus Gábor fideszes tag is több kérdést intézett a miniszterjelölthöz. Többek között arra volt kíváncsi, hogy megtartják-e az ország- és vármegyebérleteket, tervezik-e más városokkal is bővíteni az együttműködést.

Felmerült kérdésként, hogy a következő években épül-e újabb Tisza-híd, valamint az, hogy a korszerű vasúti járatok mikor indulnak majd el a nagyobb városokba. De Czirbus Gábor arra is kíváncsi volt, hogy az építési hatósági feladatok visszakerülnek-e az önkormányzatok hatókörébe.