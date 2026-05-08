hajdúnánás bódi judit konstrukció önkormányzat telek feltétel

Vissza nem térő alkalom: száz forintért lehet telektulajdonos ebben a magyar városban (VIDEÓ)

2026. május 08. 14:16

Hajdúnánás ritka kedvezményes pályázattal igyekszik megtartani régi lakóit és újakat a településre csábítani.

Egyre több vidéki település próbál kreatív módon harcolni a népességfogyás ellen. Hajdúnánáson nemrég a városvezetés véglegesítette az úgynevezett „100 forintos telkek” programját, amelynek célja, hogy minél több családot és fiatalt ösztönözzön helyben maradásra vagy beköltözésre – számolt be róla a Világgazdaság.

Mint írták, a konstrukció lényege nem az, hogy ténylegesen 100 forintért lehet telket venni, hanem hogy 

az önkormányzat kedvezményes feltételekkel, támogatási elemekkel és későbbi vételár-kedvezményekkel segíti az építkezni szándékozókat.

Bódi Judit, a település polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy a képviselő-testület elfogadta a kedvezményes telekvásárlási koncepcióhoz szükséges rendeletet is. A vezető szerint a cél az, hogy minél többen Hajdúnánáson képzeljék el a jövőjüket, ott telepedjenek le és alapítsanak otthont.

A meghirdetett program keretében

tizenegy önkormányzati tulajdonban lévő építési telket értékesítenek nyilvános versenyeztetési eljárásban. 

Mint kiderült, a 6701/1–6701/11 helyrajzi számú ingatlanok 824 és 848 négyzetméter közötti méretűek, az induló licitárak pedig 8,94 és 9,2 millió forint között mozognak. Az indulóárakhoz egységesen 200 ezer forintos úgynevezett bánatpénz kapcsolódik. 

A konstrukció mögött egy településfejlesztési koncepció áll, amelyet még 2025 decemberében fogadott el a képviselő-testület, majd 2026 februárjában tovább pontosított. 

A cél nem más, mint egy új lakóövezet fokozatos kialakítása, amely hosszabb távon a helyi népességmegtartást és az új beköltözők vonzását szolgálhatja.

Ezek a pályázati feltételek

A gazdasági lap kitért arra is, hogy pályázóknak több feltételt is teljesíteniük kell. Csak olyan jelentkezők indulhatnak, akiknek

  • nincs köztartozásuk az állammal vagy az önkormányzattal szemben, 
  • vállalják az értékbecslési díj, valamint az összes tulajdonátruházási költség megfizetését, 
  • továbbá nyilatkoznak arról is, hogy az ingatlanon nem folytatnak ipari tevékenységet. 

A nyertes pályázóknak az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötniük az önkormányzattal. A versenytárgyalásokat 2026. június 9-én tartják a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban. Az egyes telkek licitjei külön időpontban zajlanak majd reggel 9 órától. A pályázatok beadási határideje június 5. déli 12 óra – sorolták.

Így jön ki a rendkívül jutányos ár

A hivatalos tájékoztató szerint a „100 forintos telek” elnevezés mögött valójában egy rendkívül magas önkormányzati vételár-támogatás áll. 

Bizonyos feltételek teljesülése esetén a város a telek induló árának 99,999 százalékát átvállalja, vagyis egy nagyjából 9 millió forintos telek végül gyakorlatilag 100 forintért kerülhet az arra jogosult családhoz.

A maximális támogatást azok a 35 év alatti házaspárok vagy bejegyzett élettársak kaphatják meg, akik legalább fél éve hajdúnánási lakcímmel rendelkeznek, vagy legalább egy éve helyi munkahelyen dolgoznak teljes munkaidőben.

Ugyanez a kedvezmény járhat egyedülálló gyermeket nevelő szülőknek, illetve többgyermekes fiatal családoknak is. Az önkormányzat emellett kisebb, 80 vagy 50 százalékos támogatási kategóriákat is kialakított más fiatal pályázók számára, például nagyobb családi ház építésének vállalása esetén.

A konstrukció célja egyértelműen az, hogy a helyben dolgozó vagy helyben letelepedni kívánó fiatalokat ösztönözze saját ingatlan építésére. A szabályozás ugyanakkor korlátozza a visszaélések lehetőségét is: egy jogosult vagy család kizárólag egyetlen telekre nyújthat be támogatási kérelmet – ismertette a Világgazdaság.

A polgármester felhívását alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

mnmn
•••
2026. május 08. 14:48 Szerkesztve
Aztán milyen ott a pigmentáció, nincs semmi összefüggés a kedvezményekkel?
gullwing
2026. május 08. 14:26
A tiszásoknak még ezt is elengedik... Bódi Judit, Hajdúnánás szocialista polgármestere a közösségi oldalán egyértelműen kiállt a Tisza Párt mellett. Ja és FÜGGETLENKÉNT indult...
