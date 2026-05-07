Tudunk-e és akarunk-e még polgárok lenni?

Az Európába visszatérő energiaszegénység nálunk az átlagnál alacsonyabb.

Az is tény ugyanakkor, hogy a középosztályosodásban nem tartunk ott, ahol szeretnénk. A kiválasztottak, a tűzközelben lévők egyéni gazdagodása ugyanis nem egyenlő a középosztályosodással vagy a nemzeti tőkésosztály kinevelésével. A verseny kiiktatása, a belekényelmesedés a meg nem érdemelt életszínvonalba, aminek nincs semmi köze az elvégzett munkához, szintén meglehetősen távol áll a polgári értékrendtől.

Az utóbbi idő kétségtelen polgári vívmánya azonban a munkaalapú társadalom. Hogy senkinek ne érje meg nem dolgozni, ha arra az egészségi állapota alapján egyébként képes.

Mert a munkanélküliség nemcsak gazdasági, hanem pszichés kérdés is.

Szintúgy polgári vívmány volt a családbarát kormányzás, azaz a családok kiemelt támogatása. A nemzetegyesítés békés eszközökkel megvalósult, a határainkon kívül rekedő magyarok egyenrangúsítása felé határozott lépéseket tettünk.