05. 07.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
mádl ferenc magyar polgári együttműködés egyesület polgári vívmány társadalom választás

Tudunk-e és akarunk-e még polgárok lenni?

2026. május 07. 13:55

A kérdés, hogy az Országgyűlés hajlandó lesz-e tudomást venni arról, hogy van nemzeti minimum ebben az országban, s megteremti-e az ezt leképező politikai minimumot.

Győri Enikő

A címben feltett kérdés mindig is izgatott. A választás óta különösen. 1998 és 2002 között vállaltan polgári kormányzás folyt Magyarországon, az első Orbán-kormány kimondottan polgárokként hivatkozott a magyar emberekre. Darabokra is szedte a liberális sajtó. Aztán változtak az idők, és nyolc évvel később, amikor újra a jobboldal kapott megbízást az ország vezetésére, kikopott a kommunikációból a terminus.

Van, aki szerint egy lejáratott, elcsépelt szó, de számomra megmaradt zsinórmértékként, és meggyőződésem, ezzel nem vagyok egyedül. 

Mádl Ferenc későbbi köztársasági elnök úgy fogalmazott egykor:

„A polgárt az a szemlélet hatja át, hogy ne mások gondoskodjanak róla, hanem ő gondoskodjon magáról és másokról. Ne a fölötte levő államtól várja helyzete jóra fordulását, ellenkezőleg, neki kell szolidárisnak lenni a társadalom többi tagjával, tágabb-szűkebb közösségével, a hazájával. További követelmény, hogy tiszteli a hagyományos erkölcsi és jogi értékeket. Legyen jogkövető, ugyanakkor ne szeresse az elnyomásnak, az alávetettségnek semmilyen formáját. Legyen demokrata.” 

Lássuk, ez a zsinórmérték miként vonatkoztatható az előző tizenhat esztendőre, amit most oly divatos pocskondiázni. Abban bízom, ha majd elmúlik a győzelmi mámor, lehet reálisan viszonyulni hozzá. Az Eurostat statisztikája szerint 2010 óta 18 százalékkal csökkent a mélyszegénység Magyarországon, az állami vagyon megduplázódott, többszörösére nőtt a minimál- és az átlagbér.

Az Európába visszatérő energiaszegénység nálunk az átlagnál alacsonyabb.

Az is tény ugyanakkor, hogy a középosztályosodásban nem tartunk ott, ahol szeretnénk. A kiválasztottak, a tűzközelben lévők egyéni gazdagodása ugyanis nem egyenlő a középosztályosodással vagy a nemzeti tőkésosztály kinevelésével. A verseny kiiktatása, a belekényelmesedés a meg nem érdemelt életszínvonalba, aminek nincs semmi köze az elvégzett munkához, szintén meglehetősen távol áll a polgári értékrendtől. 

Az utóbbi idő kétségtelen polgári vívmánya azonban a munkaalapú társadalom. Hogy senkinek ne érje meg nem dolgozni, ha arra az egészségi állapota alapján egyébként képes.

Mert a munkanélküliség nemcsak gazdasági, hanem pszichés kérdés is. 

Szintúgy polgári vívmány volt a családbarát kormányzás, azaz a családok kiemelt támogatása. A nemzetegyesítés békés eszközökkel megvalósult, a határainkon kívül rekedő magyarok egyenrangúsítása felé határozott lépéseket tettünk.

Egyesületünk megvizsgálta, a széthúzó magyar társadalom egyet tud-e még érteni néhány alapvetésben, és kiderült, Magyarországon még az is polgár, aki, ha megkérdeznék, hevesen kikérné magának, hogy ilyen avítt címkével illessék. A legmagasabb egyetértést a béke (értsd: külső biztonság és belső békesség), valamint az az elv kapta, hogy

a korrupcióval szemben zéró toleranciát kell tanúsítani.

Szintúgy kiemelkedően sokaknak elvárása a közbeszéd tisztasága, hogy a vélemény szent, senkit nem lehet emberi méltóságában megsérteni, s a rosszhiszemű, szándékos megtévesztés még egy politikai kampányban sem elfogadható. 

A választáson kiderült: sokan dühösek, nem szerették, ami volt… Ám  az is látszik, hogy értékeik tekintetében a magyarok magabiztosak. Megvan a saját zsinórmértékük. Igazi polgárok. 

A kérdés, hogy az Országgyűlés hajlandó lesz-e tudomást venni arról, hogy van nemzeti minimum ebben az országban, s megteremti-e az ezt leképező politikai minimumot. Betartja-e a polgárok által elvárt játékszabályokat? Enélkül biztos lehetetlen lesz összefoltozni a társadalom szétszakadt szövetét. Az alapokban egyetértő nemzetek ugyanis erősebbek, és könnyebben boldogulnak. S erre a mai, feje tetejére állt világban mindennél nagyobb szüksége volna Magyarországnak.

A szerző a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Agricola
2026. május 07. 15:19
Furfangos nagy szavak, pompásan hangzanak: "a korrupcióval szemben zéró toleranciát kell tanúsítani." De talán zéró toleranciát kellene tanúsítani a korrupcióval való alaptalan rágalmazással is, a magyar korrupciós helyzet alaptalan feltupírozásával szemben is. Az elmúlt években kíméletlenül, válogatás nélkül építették fel a baloldali sajtóban a korrupciós történetet, vádakat. Konkrétumok nélkül is bárki azzá válhatott, akire rámondták. Ahol érdek van, ott a korrupció, akár bizonyított, akár nem, naponta ismétlődik, mint egy mantra. A “világhírű” magyar korrupció egész egyszerűen nem létezik a Világbank statisztikái szerint. A térkép azt mutatja, hogy az egyes országokban a cégek mekkora aránya tapasztalt korrupciós jellegű kérést. A magyar mutató 1,2 százalék volt 2023-ban. Például Belgium (4,3 százalék), Dánia (3,4 százalék), Spanyolország (3,5 százalék), Olaszország mutatója (11,8 százalék) pedig 10-szerese a magyarnak. Még Európában is jónak számít a mért magyarországi érték.
ördöngös pepecselés
2026. május 07. 14:41
"megteremti-e az ezt leképező politikai minimumot. Betartja-e a polgárok által elvárt játékszabályokat?" hülye kérdés ami a poloskapárt fogantatásakor eldőlt: nem mondhatunk el mindent különben megbuknánk. Választást kell nyerni és utána mindent lehet. mindez egy pap szájából. Júdások ezek nem polgárok akik hazugsággal lopták el a hatalmat. Annyival rosszabbak Gyurcsánynál, hogy akkor csak a messiás hazudott. Most az összes követője is eltanulta.
kbexxx
2026. május 07. 14:25
Még a kormány fel sem.állt de már most csak multidőben, beszélhetünk az elért vivmányokról...van az a kényszer ,ami alatt meghajlik a MAGYAR ág.
akitiosz
2026. május 07. 14:23
"Tudunk-e és akarunk-e még polgárok lenni?" Mivel ezt a szót a 🍊párt lejáratta és ebben a cikkben is egyértelmű pártkötődést fejez ki a használata, így természetesen nem.
