05. 08.
péntek
pócs jános fidesz orbán viktor

Pócs János új információkat osztott meg a Szőlő utcai ügyről

2026. május 08. 21:11

Bűncselekmények gyanúját is felvetik az újabb bizonyítékok.

Bűncselekmények gyanúját keltő bizonyítékok birtokába jutott B. Sándor „Zsolti bácsi”-ügyében tett vallomásával kapcsolatban Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője – számolt be róla a politikus a Facebook-oldalán megosztott videóban.

A bizonyítékokat a fideszes képviselő átadta az ügyészségnek. Pócs elmondta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egyik nevelője kereste meg azzal az információval, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. 

A videóban úgy fogalmazott, hogy konkrét bizonyítékai vannak arra, hogy B. Sándor a Tisza Párthoz közvetlenül kötődik, akit

egy ügyvédbarátja, a parlamentbe be nem jutott ellenzéki párt vezetője, és egy ismert podcast-gyáros nagyon sok millióval, lakással motivált a terhelő vallomás megtételére.

Majd később börtönnel fenyegették: ha nem tesz név szerinti terhelő vallomást, nagy bajba fog kerülni.

A hozzám személyesen és egyéb módon eljuttatott információ és bizonyíték szerint B. Sándor ennek hatására tett hamis terhelő vallomást politikus személy ellen. A hitelesség és az igazságszolgáltatás nem az én dolgom, de a nyilvánosság ezen irányú tájékoztatása szerintem fontos, ezért most megtettem”

– közölte Pócs János.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pénteken délután 5 órakor jelent meg a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor interjúja. A beszélgetés egy pontján Orbán Viktor „Zsolti bácsi” ügyére is kitért, azt mondta, „emberileg elfogadhatatlan rágalmak” jelentek meg a sajtóban, és szerinte egyes állítások „később le fognak lepleződni”.

Nyitókép forrása: Pócs János Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. május 08. 22:45
Egy újabb hazugsága lepleződik le a nemFidesznek. Hazugság volt minden szavad, aranyos volt ellenzék! A ,rendszerváltók’ becsülete.
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2026. május 08. 22:38
Meglepett volna, ha idő előtt már nem jelennek meg hasonló hírek. Nem tudni még, hogy mi az igazság, de az sejthető, hogy nem teljesen fekete vagy fehér. Már a hír felröppenése is hasonló volumenűnek tűnt, mint a covidos "mentős" hírlapi kacsa.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 08. 22:35
>>Vata Aripeit 2026. május 08. 22:18 Mentek ti a picsába el. Milyen bizonyíték? Hol van? Kenitek a xart. Semjén vagy nem semjén? Nem bonyolult. << Nem létezik a "zsoltibácsi" ideje lenne végre tudomásul venni. A vallomásnak már önmagában az a része is egészen röhejes, hogy koromsötétben baszták meg a csávót - tudod, vakon - aztán a végén felkapcsolták a villanyt az elkövetők, hogy lebuktassák saját magukat. Te farkaltál meg valakit olyan sötétben, hogy nem láttad a lukat, amibe bedugod? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Ekrü123
•••
2026. május 08. 22:33 Szerkesztve
Az biztos, hogy valami nagy gebasz van az egész story körül. Érdekes mód a ballib lapokban akik az egészet elkezdték és persze kéjesen terjesztették a suttogó propagandájukat (FOS- Telex és társai) nagy a KUSS. Illetve eljutottunk oda, hogy a 444 már magyarázkodik, hogy nincs is Zsolti bácsi....S valahogy mára a Szőlő utcáról sem igen szeretnek beszélni. Viszont az Index főcímlapon hozza. Szóval nem lennék meglepve, ha kiderülne , hogy az egésznek a ballib oldalhoz ( Tisza és társai) van köze...Vagy így vagy úgy...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!