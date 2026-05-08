Pócs János új információkat osztott meg a Szőlő utcai ügyről

Orbán Viktor először adott hosszabb interjút a vereség óta – azt is elárulta, folytatná-e az Európai Unióban (VIDEÓ)
Orbán Viktor energikusnak és elszántnak tűnik a folytatásra.
Bűncselekmények gyanúját is felvetik az újabb bizonyítékok.
Bűncselekmények gyanúját keltő bizonyítékok birtokába jutott B. Sándor „Zsolti bácsi”-ügyében tett vallomásával kapcsolatban Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője – számolt be róla a politikus a Facebook-oldalán megosztott videóban.
A bizonyítékokat a fideszes képviselő átadta az ügyészségnek. Pócs elmondta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egyik nevelője kereste meg azzal az információval, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral.
A videóban úgy fogalmazott, hogy konkrét bizonyítékai vannak arra, hogy B. Sándor a Tisza Párthoz közvetlenül kötődik, akit
egy ügyvédbarátja, a parlamentbe be nem jutott ellenzéki párt vezetője, és egy ismert podcast-gyáros nagyon sok millióval, lakással motivált a terhelő vallomás megtételére.
Majd később börtönnel fenyegették: ha nem tesz név szerinti terhelő vallomást, nagy bajba fog kerülni.
A hozzám személyesen és egyéb módon eljuttatott információ és bizonyíték szerint B. Sándor ennek hatására tett hamis terhelő vallomást politikus személy ellen. A hitelesség és az igazságszolgáltatás nem az én dolgom, de a nyilvánosság ezen irányú tájékoztatása szerintem fontos, ezért most megtettem”
– közölte Pócs János.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pénteken délután 5 órakor jelent meg a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor interjúja. A beszélgetés egy pontján Orbán Viktor „Zsolti bácsi” ügyére is kitért, azt mondta, „emberileg elfogadhatatlan rágalmak” jelentek meg a sajtóban, és szerinte egyes állítások „később le fognak lepleződni”.
Nyitókép forrása: Pócs János Facebook-oldala
