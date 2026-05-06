Népszerű tejet hívtak vissza: ne fogyassza el, ha ilyen van otthon!

Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot
Európában nem állt meg az idő, és ezt minden magyar érezni is fogja. Kovács András írása.
A Kifli.hu Shop Kft. együttműködik az NKFH-val, intézkedéseiket a hatóság nyomon követi.
A Kifli.hu Shop Kft. visszahívta a forgalomból az 1,5 százalékos Miil UHT tejet, mivel lejárt a szavatossága – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdai közleményéből.
Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték. Az 1 literes csomagolásban kapható tej forgalmazója a Velká Pecka s.r.o, minőségmegőrzési ideje 2026. március 14..
A Kifli.hu Shop Kft. együttműködik az NKFH-val, intézkedéseiket a hatóság nyomon követi – olvasható a közleményben.
(MTI)
Nyitókép: Unsplash