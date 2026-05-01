Lebukott Wáberer 100 milliós támogatásával Magyar Péter, most visszautalja
„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk” – fogalmazott a leendő miniszterelnök.
A lényeg az állandó dráma, hogy minden harang hangosabban verjen körülöttem, hogy mindig rólam legyen szó.
„Magyar Péter visszaküldi a helyezkedő szélhámos utolsó pillanatban adott 100 millió forintját. Egyrészt mostantól nyilvánvalóan nincs szüksége piszkos morzsákra, hiszen minimum 4 évre övé az ország kasszakulcsa. Másrészt jól láthatóan folytatódik az az influenszerpolitizálás, amely a média számára jól eladható lájkvadász, populista, teátrális gesztusokkal hajszolja a népszerűséget.
»Kilépek a NER-ből«. »Lemondok minden felügyelőbizottsági tagságomról«. »Olyan hangfelvétellel jövök ki, hogy másnap lemond a kormány«. Kiviharzok az ATV-stúdióból, ha számomra kellemetlen téma merül fel. »Az EP-fizetésem felét jótékony célra ajánlom« (azóta sincs nyoma). »Elárverezem a napszemüvegemet«. »A Tisza-kormányban semmilyen korábbi magas beosztású fideszes nem kaphat pozíciót«. (lényegében csak belőlük áll az új kormány) Lázár János szavait ezer faluban fogjuk hangosbemondóról lejátszani (ebből sem lett semmi). Visszaküldöm a 100 milliót Wáberernek. Stb.
A lényeg az állandó dráma, hogy minden harang hangosabban verjen körülöttem, hogy mindig rólam legyen szó, és minden figyelmet elszívjak más elől. Populista nagyotmondások, hatásvadász ígéretek, teátrális gesztusok. Eddig meglepően bevált: a közönség megeszi, a média partner benne, az értelmiség helyezkedik és hajbókol. Bármilyen tartalmi vagy morális problémát felül lehet írni a cirkuszi show-val. Eljutottunk oda, hogy a látszat minden és a tartalom semmi.”
„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk” – fogalmazott a leendő miniszterelnök.
Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila