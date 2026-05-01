„Magyar Péter visszaküldi a helyezkedő szélhámos utolsó pillanatban adott 100 millió forintját. Egyrészt mostantól nyilvánvalóan nincs szüksége piszkos morzsákra, hiszen minimum 4 évre övé az ország kasszakulcsa. Másrészt jól láthatóan folytatódik az az influenszerpolitizálás, amely a média számára jól eladható lájkvadász, populista, teátrális gesztusokkal hajszolja a népszerűséget.

»Kilépek a NER-ből«. »Lemondok minden felügyelőbizottsági tagságomról«. »Olyan hangfelvétellel jövök ki, hogy másnap lemond a kormány«. Kiviharzok az ATV-stúdióból, ha számomra kellemetlen téma merül fel. »Az EP-fizetésem felét jótékony célra ajánlom« (azóta sincs nyoma). »Elárverezem a napszemüvegemet«. »A Tisza-kormányban semmilyen korábbi magas beosztású fideszes nem kaphat pozíciót«. (lényegében csak belőlük áll az új kormány) Lázár János szavait ezer faluban fogjuk hangosbemondóról lejátszani (ebből sem lett semmi). Visszaküldöm a 100 milliót Wáberernek. Stb.