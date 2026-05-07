Még fel sem állt az új kormány, Bródy János máris elkezdte listázni a számára nemkívánatos jobboldali újságírókat

„Szégyelljék magukat” – fogalmazott bejegyzésében a zenész.
Bródy János szerdán közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta: az elmúlt 16 évben számos alkalommal „gátlástalanul rágalmazták és gyalázták” őt és családját olyan emberek, akik
szerinte tudatosan terjesztettek hazugságokat róla.
Bródy felidézte, hogy a nyolcvanas évek végén a „kékfényes” Szabó László bocsánatot kért az Illés zenekartól, amiért korábban „felsőbb utasításra” hazaárulóknak nevezte őket. A zenész ezután párhuzamot vont a jelenlegi kormánypárti médiával, amelyet „központilag vezérelt propagandagépezetnek” nevezett. A bejegyzésben név szerint is felsorolt több jobboldali újságírót és médiaszereplőt:
„Álljon itt a nevük, akiket megjegyeztem, és szégyelljék magukat azok is, akiket már elfelejtettem, (bár az internet nem felejt). Horváth K. József, Csépányi Balázs, Felhévizy Félix, Mező Gábor, Huth Gergely, Ambrózy Áron, Susánszky Mátyás, Kroó Zita, Andor Éva, Trombitás Kristóf és a Megafon bérencei, és még jó néhány gerinctelen kurzuslovag, magát ujságírónak képzelő propagandista” – fogalmazott a zenész, akinek eredeti bejegyzését ide kattintva érhetik el.
