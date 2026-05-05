Kiderült, kik azok a szuperzsaruk, akik a jövőben Magyar Pétert védik majd

A gyakorlások alatt olyan helyzeteket kell megoldaniuk, amelyek a való életben is előfordulhatnak. Fel kell készülniük a védett személy – május 9-től Magyar Péter miniszterelnök –

szállítására,

vészhelyzetben történő kivonására,

gyalogos közlekedésére nyílt terepen és objektumokban, előadótermekben, lépcsőházakban,

valamint arra is, mi történik, ha mégis támadás történne,

ezért egy orvosi vagy mentőtiszti képzettséggel bíró testőr, kommandós is van a csapatban.

Folyamatosan készenlétben kell állniuk

A Blikk arra is kitért, hogy a testőröknek nem csak a védett személy biztonságára kell vigyázunk, hanem az őt ért provokációkat is kezelniük kell, az emberi méltóságára, a személyes szabadságára irányuló ellenséges és veszélyes cselekvéseket is muszáj hárítanunk. A testőrnek folyamatosan készenlétben kell állnia, hogy mikor, milyen irányból, kitől, milyen probléma érkezhet. Ez megterheli az idegrendszert, és a fizikumot is, hiszen a küzdősportokban, lövészetben, futásban, állóképességben is maximumot kell nyújtania.