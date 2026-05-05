tek tisza párt készenléti rendőrség Magyar Péter testőr védelem miniszterelnök

Kiderült, kik azok a szuperzsaruk, akik a jövőben Magyar Pétert védik majd

2026. május 05. 16:48

Pedig a leendő miniszterelnök korábban azt nyilatkozta, még rendőri védelemre sincs szüksége.

null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, váratlan lépésre szánta el magát a leendő miniszterelnök. Magyar Péter hétfőn telefonon egyeztetett a TEK főigazgatójával, és közölte vele, hogy 

május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.

A Blikk azóta megtudta, hogy a Tisza Párt első embere a Készenléti Rendőrség testőreit kérte fel arra, hogy lássák el a feladatot, így egy profi csapat vigyázza majd a leendő kormányfőnek és családjának a mindennapjait.

A lap hangsúlyozta, hogy 

a döntés mögött bizalmi okok állhatnak, hiszen a TEK vezetője szorosan kötődött Orbán Viktor leköszönő kormányfőhöz.

A jövőbeli kormányfő védelmét Csörget Zoltán alezredes, tapasztalt rendőri vezető irányítja majd, aki a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságának igazgatója is egyben.

A cikkben ismertették, hogy 

a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személyvédelmi Főosztályának testőrei a legmagasabban képzett, kiváló fizikai és mentális állapotban levő rendőrök, akik rendszeresen vizsgát tesznek a tudásukról, a felkészültségükről. 

A gyakorlások alatt olyan helyzeteket kell megoldaniuk, amelyek a való életben is előfordulhatnak. Fel kell készülniük a védett személy – május 9-től Magyar Péter miniszterelnök – 

  • szállítására,
  • vészhelyzetben történő kivonására,
  • gyalogos közlekedésére nyílt terepen és objektumokban, előadótermekben, lépcsőházakban,
  • valamint arra is, mi történik, ha mégis támadás történne,

 ezért egy orvosi vagy mentőtiszti képzettséggel bíró testőr, kommandós is van a csapatban.

Folyamatosan készenlétben kell állniuk

A Blikk arra is kitért, hogy a testőröknek nem csak a védett személy biztonságára kell vigyázunk, hanem az őt ért provokációkat is kezelniük kell, az emberi méltóságára, a személyes szabadságára irányuló ellenséges és veszélyes cselekvéseket is muszáj hárítanunk. A testőrnek folyamatosan készenlétben kell állnia, hogy mikor, milyen irányból, kitől, milyen probléma érkezhet. Ez megterheli az idegrendszert, és a fizikumot is, hiszen a küzdősportokban, lövészetben, futásban, állóképességben is maximumot kell nyújtania.

A testőrséghez kombinációs képesség, kreativitás, gyors észjárás, lelkierő kell, összepontosítással és stressztűrő képességgel, emberismerettel, önálló döntéshozatal képességgel, ám mégis csapatjátékosként. Muszáj rögtönöznie is, de az alap az utasítások, a forgatókönyvek maximális betartása – sorolták.

Korábban rendőri védelmet sem kért

Emlékezetes továbbá, hogy Magyar Péter pár nappal a választás után kijelentette, 

nem kér rendőri személyi védelmet.

Mint fogalmazott, „köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem másfajtát” – írta bejegyzésében. Hozzátette: „eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldal

anna bolena
2026. május 05. 19:13
Pszichopeti egy erkölcsi hulla, mióta vigyáznak halottakra a készenlétiek?
lemez
2026. május 05. 18:20
Kitöl védik a fosos seggét.A széltöl hogy össze ne fújja a saját fodrásza munkáját.Ö mindig is igy akart élni hogy valaki legyen.Lett is nagy rakás szar.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. május 05. 18:09
A gyakorlások alatt olyan helyzeteket kell megoldaniuk, amelyek a való életben is előfordulhatnak. PL. ÖNGYILKOSSÁGOT IMITÁL, KONSZENZUÁLISAN SEGGBE KÚR VAGY MEGERŐSZAKOL VALAKIT? NEM KAP OSCARDÍJAT A SAJÁT MAGÁRÓL SZÓLÓ FILMBEN NYÚJTOTT ÉLETHŰ ALAKÍTÁSÉRT ÉS EZÉRT ŐRJÖNGENI KEZD? BEFOSVA HEMPEREG VALAHOL? EZEK ÉS MÉG SOK MINDEN MÁS ELŐFORDULHAT ENNÉL A POLOSKA CSÓTÁNY HIBRIDNÉL -- VEGYENEK BE A RENDŐRÖK DEDALONT, HA NEM AKARNAK FOLYAMATOSAN HÁNYNI TŐLE
Toma78
2026. május 05. 18:05
Arra fel vannak készítve amikor Petike konszenzuálisan Márkkal egy tálca por társaságában tartanak hátulról szárazon kormányülést egy hostel szobában? Vigyázzatok diktafon 0-24 be pörög, még a szarását is rögzíti....😁🤡
