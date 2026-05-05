Kiderült, kik azok a szuperzsaruk, akik a jövőben Magyar Pétert védik majd

Váratlan lépésre szánta el magát Magyar Péter: telefonon egyeztetett a TEK főigazgatójával
A Tisza Párt elnökét a TEK helyett a Készenléti Rendőrség fogja védeni.
Pedig a leendő miniszterelnök korábban azt nyilatkozta, még rendőri védelemre sincs szüksége.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, váratlan lépésre szánta el magát a leendő miniszterelnök. Magyar Péter hétfőn telefonon egyeztetett a TEK főigazgatójával, és közölte vele, hogy
május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.
A Blikk azóta megtudta, hogy a Tisza Párt első embere a Készenléti Rendőrség testőreit kérte fel arra, hogy lássák el a feladatot, így egy profi csapat vigyázza majd a leendő kormányfőnek és családjának a mindennapjait.
A lap hangsúlyozta, hogy
a döntés mögött bizalmi okok állhatnak, hiszen a TEK vezetője szorosan kötődött Orbán Viktor leköszönő kormányfőhöz.
A jövőbeli kormányfő védelmét Csörget Zoltán alezredes, tapasztalt rendőri vezető irányítja majd, aki a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságának igazgatója is egyben.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt elnökét a TEK helyett a Készenléti Rendőrség fogja védeni.
A cikkben ismertették, hogy
a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személyvédelmi Főosztályának testőrei a legmagasabban képzett, kiváló fizikai és mentális állapotban levő rendőrök, akik rendszeresen vizsgát tesznek a tudásukról, a felkészültségükről.
A gyakorlások alatt olyan helyzeteket kell megoldaniuk, amelyek a való életben is előfordulhatnak. Fel kell készülniük a védett személy – május 9-től Magyar Péter miniszterelnök –
ezért egy orvosi vagy mentőtiszti képzettséggel bíró testőr, kommandós is van a csapatban.
A Blikk arra is kitért, hogy a testőröknek nem csak a védett személy biztonságára kell vigyázunk, hanem az őt ért provokációkat is kezelniük kell, az emberi méltóságára, a személyes szabadságára irányuló ellenséges és veszélyes cselekvéseket is muszáj hárítanunk. A testőrnek folyamatosan készenlétben kell állnia, hogy mikor, milyen irányból, kitől, milyen probléma érkezhet. Ez megterheli az idegrendszert, és a fizikumot is, hiszen a küzdősportokban, lövészetben, futásban, állóképességben is maximumot kell nyújtania.
A testőrséghez kombinációs képesség, kreativitás, gyors észjárás, lelkierő kell, összepontosítással és stressztűrő képességgel, emberismerettel, önálló döntéshozatal képességgel, ám mégis csapatjátékosként. Muszáj rögtönöznie is, de az alap az utasítások, a forgatókönyvek maximális betartása – sorolták.
Emlékezetes továbbá, hogy Magyar Péter pár nappal a választás után kijelentette,
nem kér rendőri személyi védelmet.
Mint fogalmazott, „köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem másfajtát” – írta bejegyzésében. Hozzátette: „eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldal