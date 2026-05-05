Ismét feltűnt a tiszás ügyvéd: az ukrán aranykonvoj után újabb ügyet talált magának

Kiderült: a tiszás Laczó Adrienn védi az ukrán aranykonvojt
Agresszívan reagált, amikor az aranykonvojban részt vevő szolgálati vezetőről kérdezték.
Laczó Adrienn védte korábban az ukrán aranykonvojt, most pedig feljelentést tett az NKA ügyében.
Laczó Adrienn vezető ügyvéd Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselőjeként az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte kedden a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.
„A 17 milliárd forint támogatási összeg egyedi kérelmek alapján került megítélésre. Az összeg nagysága ellenére a támogatási igények befogadásának és előkészítésének meghatározása a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával, a főigazgató személyes utasítására történt. A kérelmek kezelési rendje is eltért a szokásostól, egyedi utasításra, sürgetett eljárásban kellett minden érintett munkatársnak a támogatási jogviszonyok létesítéséről gondoskodni.
Az ügyek kezelésekor jellemzően sokkal rövidebb idő telt el egy-egy kérelem benyújtásától a támogatói okirat kiállításáig és a támogatás utalásáig, mint általában”
– olvasható az ügyvédi iroda közleményében, amit a Telex szemlézett.
A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy éppen Laczó Adrienn volt az, aki védte az ukrán aranykonvojt.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Agresszívan reagált, amikor az aranykonvojban részt vevő szolgálati vezetőről kérdezték.