Tisza Párt Laczó Adrienn ukrán aranykonvoj ügyvéd

Ismét feltűnt a tiszás ügyvéd: az ukrán aranykonvoj után újabb ügyet talált magának

2026. május 05. 15:55

Laczó Adrienn védte korábban az ukrán aranykonvojt, most pedig feljelentést tett az NKA ügyében.

2026. május 05. 15:55
Laczó Adrienn

Laczó Adrienn vezető ügyvéd Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselőjeként az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte kedden a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

„A 17 milliárd forint támogatási összeg egyedi kérelmek alapján került megítélésre. Az összeg nagysága ellenére a támogatási igények befogadásának és előkészítésének meghatározása a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával, a főigazgató személyes utasítására történt. A kérelmek kezelési rendje is eltért a szokásostól, egyedi utasításra, sürgetett eljárásban kellett minden érintett munkatársnak a támogatási jogviszonyok létesítéséről gondoskodni.

Az ügyek kezelésekor jellemzően sokkal rövidebb idő telt el egy-egy kérelem benyújtásától a támogatói okirat kiállításáig és a támogatás utalásáig, mint általában”

– olvasható az ügyvédi iroda közleményében, amit a Telex szemlézett.

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy éppen Laczó Adrienn volt az, aki védte az ukrán aranykonvojt.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 05. 16:05
Milyen fokon rokon? :-D
google-2
2026. május 05. 16:05
Vérszagra gyűlő éji vadak.
