Friss hírek érkeztek Rubint Réka állapotáról, szívhez szóló üzenetet küldött követőinek

Az elmúlt időszakban az ország figyelmének középpontjába került Rubint Réka, hiszen mint kiderült, a fitneszedző súlyos betegséggel küzd. De úgy tűnik, hogy a diagnózis és a kemoterápia sokkoló híre után mostanra egyre több pozitív fejlemény is történik életében: az állapota folyamatosan javul, illetve mentálisan is erősödik – írta a Bors.
Rubint Réka a közösségi oldalán is megosztotta követőivel, hogy fantasztikusan érzi magát, és tiszta szívvel, új célokat kitűzve tekint a jövőbe. A fitneszedző videójában azt is elárulta, hogy
„elképesztő önismereti utazáson” ment keresztül az elmúlt négy évben, és mint hangsúlyozta, mélyen hisz benne, hogy minden okkal történik.
Réka a lapnak korábban elárulta, hogy a diagnózist követően kezdett hangtálazással foglalkozni. Az eddigi tapasztalatait pedig nemcsak, hogy átéli, de tovább is akarja adni, immár kifejezetten ilyen témájú, meditációs tábort is elkezdett szervezni.
A fitneszguru továbbá mindenkit arra biztat, hogy merjen kapcsolódni önmagával, merje azt az életet élni, amit szeretne.
„Merjetek úgy élni, ahogy szeretnétek, vagyis szabadon, félelem nélkül. Mert a félelmeink nagyon sokszor rabul ejtenek minket. Én is megjártam nagyon sokszor ezeket a mélységeket, de ha mertek foglalkozni önmagatokkal és merjétek szeretni azt a kislányt/kisfiút aki bennetek él, az nagyon sokat fog adni és jelenteni. Ebben próbálom segíteni a hozzám látogatókat” – jelentette ki.
A cikkben arra is kitértek, hogy bár Rubint Réka parókákat hord, amióta a kemoterápia miatt kihullott a haja, mostanra azonban úgy tűnik, hogy már a gyógyulás útjára lépett.
Képzeljétek el, nagyon örülök, mert nő a hajam, elképesztő!”
– közölte követőivel.
Videójában egyébként meg is mutatta, hogy már mennyire látványos, bár sokan megírták neki üzenetben, hogy ilyenkor, amikor visszanő, teljesen másmilyen lehet, mint eredetileg volt – írta a Bors.
Nyitókép: Rubint Réka Facebook-oldala