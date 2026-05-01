rubint réka üzenet gyógyulás állapot

Friss hírek érkeztek Rubint Réka állapotáról, szívhez szóló üzenetet küldött követőinek

2026. május 01. 12:30

„Merjetek úgy élni, ahogy szeretnétek, vagyis szabadon, félelem nélkül. Mert a félelmeink nagyon sokszor rabul ejtenek minket” – fogalmazott a fitneszguru.

null

Az elmúlt időszakban az ország figyelmének középpontjába került Rubint Réka, hiszen mint kiderült, a fitneszedző súlyos betegséggel küzd. De úgy tűnik, hogy a diagnózis és a kemoterápia sokkoló híre után mostanra egyre több pozitív fejlemény is történik életében: az állapota folyamatosan javul, illetve mentálisan is erősödik – írta a Bors.

Rubint Réka a közösségi oldalán is megosztotta követőivel, hogy fantasztikusan érzi magát, és tiszta szívvel, új célokat kitűzve tekint a jövőbe. A fitneszedző videójában azt is elárulta, hogy 

„elképesztő önismereti utazáson” ment keresztül az elmúlt négy évben, és mint hangsúlyozta, mélyen hisz benne, hogy minden okkal történik. 

Réka a lapnak korábban elárulta, hogy a diagnózist követően kezdett hangtálazással foglalkozni. Az eddigi tapasztalatait pedig nemcsak, hogy átéli, de tovább is akarja adni, immár kifejezetten ilyen témájú, meditációs tábort is elkezdett szervezni. 

A fitneszguru továbbá mindenkit arra biztat, hogy merjen kapcsolódni önmagával, merje azt az életet élni, amit szeretne.

„Merjetek úgy élni, ahogy szeretnétek, vagyis szabadon, félelem nélkül. Mert a félelmeink nagyon sokszor rabul ejtenek minket. Én is megjártam nagyon sokszor ezeket a mélységeket, de ha mertek foglalkozni önmagatokkal és merjétek szeretni azt a kislányt/kisfiút aki bennetek él, az nagyon sokat fog adni és jelenteni. Ebben próbálom segíteni a hozzám látogatókat” – jelentette ki.

Javul az állapota

A cikkben arra is kitértek, hogy bár Rubint Réka parókákat hord, amióta a kemoterápia miatt kihullott a haja, mostanra azonban úgy tűnik, hogy már a gyógyulás útjára lépett. 

Képzeljétek el, nagyon örülök, mert nő a hajam, elképesztő!”

– közölte követőivel.

Videójában egyébként meg is mutatta, hogy már mennyire látványos, bár sokan megírták neki üzenetben, hogy ilyenkor, amikor visszanő, teljesen másmilyen lehet, mint eredetileg volt – írta a Bors.

Nyitókép: Rubint Réka Facebook-oldala

 

astra04
2026. május 01. 13:15
Gyógyuljon meg, de ezek után nem kéne osztani az észt az "egészséges" életmóddal, és főleg táplálkozással kapcsolatban, és mindent is az "elhízásra" fogni!
hernadvolgyi-2
2026. május 01. 12:59
"jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni. jó néha fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, tele szájjal enni, hangosan szeretni. jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni ha fáj, remegni ha félek, olyan jó néha érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni Az utolsó órában, mikor már mindent megbántam Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam Hogy elmúlt az élet… …kezdjetek el élni!"
nzoltan-818
•••
2026. május 01. 12:34 Szerkesztve
Réka ne add fel! Minden, de minden, nem kimondottan az akaratodon, hanem a hiteden múlik. Ismeretlenül is drukkolok neked, hogy sikerüljön győznöd.
wadcutter
2026. május 01. 12:33
minden tiszteletem Rékáé, és gyógyulj meg minél előbb
