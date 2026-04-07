Rubint Réka színt vallott: elmondta, kire húzza az ikszet a választáson

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
Az aerobic edző szerint a változást várók tévesen gondolják, hogyha itt kormányváltás lesz, kolbászból fonják majd a kerítést.
„A béke és a biztonság érdekében áprilisban a miniszterelnök urat fogom támogatni, úgy, ahogyan ezt az elmúlt 16 évben is tettem” – mondta Rubint Réka. Kifejtette: látja, hogy olyanok osztják meg a miniszterelnök elleni posztokat, akik az elmúlt 16 évben jól és biztonságban éltek, azzal a szándékkal, hogy jobbat és többet szeretnének, mint amilyük most van.
Rubint szerint ők – akik jó része egyébként részesült a kormány Európában is páratlan családtámogatásaiból – tévesen gondolják azt, hogyha itt kormányváltás lesz, kolbászból fonják majd a kerítést. „Ez nem így lesz” – szögezte le.
Szerinte váltás esetén a külföldről érkező támogatás nem itt fog landolni, hanem megy Ukrajnának, mi meg fogyaszthatjuk a szennyezett ukrán gabonát, meg majd tankolhatunk ezer forintért.
