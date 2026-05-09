Rejtélyes üzenet jelent meg Batthyány Lajos örökmécsesénél – nemzeti ellenállás szerveződhet Magyarországon?

Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
Az írás egy magát Nemzeti Ellenállásnak nevező csoport első üzenete, amely élesen bírálja Magyarország aktuálpolitikai folyamatait.
Az első számú Digitális Polgári Kör egyik tagja arról számolt be, hogy egy különös politikai tartalmú üzenetet helyeztek el Batthyány Lajos örökmécsesénél.
A hosszú szöveg többek között arról ír, hogy „az ellenség belép a kapun és megkezdi Magyarország kifosztását”, továbbá kifejti, hogy a jövőben a globalista politikai és gazdasági körök próbálhatják majd a befolyásuk alá vonni az országot.
Az üzenet szerzője szerint a Nemzeti ellenállás célja Magyarország nemzeti pályára való visszaállítása, továbbá arra buzdítja az olvasókat, hogy „álljanak készen” és „szervezkedjenek”.
Egyelőre nem ismert, hogy valóban létezik-e szervezett csoport a Nemzeti Ellenállás név mögött, vagy csupán egy anonim politikai akcióról van szó. Hivatalos megszólalás vagy azonosítható szervezeti háttér eddig nem került nyilvánosságra.
A rejtélyes Nemzeti Ellenállás üzenetét az alábbiakban szó szerint közöljük:
„Az első üzenet
A választási vereség fájdalmas napjainak vége. Nincs több időnk. Nem pazarolhatjuk önsajnálatra tovább az erőinket. A hazánkat fenyegető veszély nem tűri tovább a bénultságot és a tétlenséget. Az ellenség belép a kapun és megkezdi Magyarország kifosztását. Miniszterelnöki jogkört kap az idegen hatalmak és gyarmatosító nemzetközi tőke magyarországi megbízottja. Sorosék, Bajnaiék. A brüsszeliek. És a felsorakozó Tisza-oligarchák, Bigétől Bojárig kész tervekkel kezdenek munkához. Célkeresztben a közvagyon Orbánék által visszaszerzett vagyontárgyai. Kivezetik a bankok és a multik adóit, felszámolják a népbarát védőintézkedéseket, a kamatstopot, az árréstopot, a védett árat, a rezsicsökkentést. Ez baj. Nagy baj. De még nagyobb baj, hogy Magyar Péter hivatalba lépése a magyarok nyílt megalázása. Közös szégyenünk. Egy ember, aki bántalmazza a családját, lehallgatja és feljelenti a feleségét, botrányhős, drogos, és ideggyenge. A magyarság tragédiája és történetének erkölcsi mélypontja, hogy ezt még a rá szavazók tömegei is tudták és tudják. Azt is tudják, hogy a magyarországi büntetőjogi felelősségvonástól csak Brüsszel védőhatalma mentette meg. Azt is tudják, hogy a külhatalmak titkosszolgálatai kezében ott vannak a bizonyítékok, amelyekkel kényük-kedvük szerint zsarolhatják. Egyszer még le kell lepleznünk, hogy ez hogyan történhetett meg. De most az a feladatunk, hogy megakadályozzuk Magyarország és a magyar emberek kifosztását, megakadályozzuk, hogy ismét gyarmatot csináljanak Magyarországból, ahogy 2010 előtt tették. Ezért született meg a Nemzeti Ellenállás. Mindenhol ott leszünk. Nem nyugszunk, amíg az új miniszterelnöktől és vele a közös szégyentől meg nem szabadulunk. Hamarosan elérkezik a pillanat, amikor a magyarok ráébrednek, hogy megint átverték őket. A Nemzeti Ellenállás célja, hogy amikor eljön a pillanat, az egész ország egyszerre szabadulhasson, megszabadulhasson a gyarmatosítóktól, és visszaállíthatja Magyarországot saját nemzeti pályájára. Ez az első üzenetünk. Soha nem adjuk fel. Állj készen. Szervezkedj.
A Nemzeti Ellenállás”
