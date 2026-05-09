Rejtélyes üzenet jelent meg Batthyány Lajos örökmécsesénél – nemzeti ellenállás szerveződhet Magyarországon?

A rejtélyes Nemzeti Ellenállás üzenetét az alábbiakban szó szerint közöljük:

„Az első üzenet

A választási vereség fájdalmas napjainak vége. Nincs több időnk. Nem pazarolhatjuk önsajnálatra tovább az erőinket. A hazánkat fenyegető veszély nem tűri tovább a bénultságot és a tétlenséget. Az ellenség belép a kapun és megkezdi Magyarország kifosztását. Miniszterelnöki jogkört kap az idegen hatalmak és gyarmatosító nemzetközi tőke magyarországi megbízottja. Sorosék, Bajnaiék. A brüsszeliek. És a felsorakozó Tisza-oligarchák, Bigétől Bojárig kész tervekkel kezdenek munkához. Célkeresztben a közvagyon Orbánék által visszaszerzett vagyontárgyai. Kivezetik a bankok és a multik adóit, felszámolják a népbarát védőintézkedéseket, a kamatstopot, az árréstopot, a védett árat, a rezsicsökkentést. Ez baj. Nagy baj. De még nagyobb baj, hogy Magyar Péter hivatalba lépése a magyarok nyílt megalázása. Közös szégyenünk. Egy ember, aki bántalmazza a családját, lehallgatja és feljelenti a feleségét, botrányhős, drogos, és ideggyenge. A magyarság tragédiája és történetének erkölcsi mélypontja, hogy ezt még a rá szavazók tömegei is tudták és tudják. Azt is tudják, hogy a magyarországi büntetőjogi felelősségvonástól csak Brüsszel védőhatalma mentette meg. Azt is tudják, hogy a külhatalmak titkosszolgálatai kezében ott vannak a bizonyítékok, amelyekkel kényük-kedvük szerint zsarolhatják. Egyszer még le kell lepleznünk, hogy ez hogyan történhetett meg. De most az a feladatunk, hogy megakadályozzuk Magyarország és a magyar emberek kifosztását, megakadályozzuk, hogy ismét gyarmatot csináljanak Magyarországból, ahogy 2010 előtt tették. Ezért született meg a Nemzeti Ellenállás. Mindenhol ott leszünk. Nem nyugszunk, amíg az új miniszterelnöktől és vele a közös szégyentől meg nem szabadulunk. Hamarosan elérkezik a pillanat, amikor a magyarok ráébrednek, hogy megint átverték őket. A Nemzeti Ellenállás célja, hogy amikor eljön a pillanat, az egész ország egyszerre szabadulhasson, megszabadulhasson a gyarmatosítóktól, és visszaállíthatja Magyarországot saját nemzeti pályájára. Ez az első üzenetünk. Soha nem adjuk fel. Állj készen. Szervezkedj.

A Nemzeti Ellenállás”