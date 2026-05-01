Már csak hárman emlékszünk erre, az anyám, a bátyám és én. Nem mintha olyan nagy jelentősége lenne ennek. Mert ugyan kit érdekel, hogy mi volt itt valamikor.

Néhány napja láttam egy részletet a legendás Másfél­millió lépés Magyarországon című filmből. Azt a részt, amikor a csapat épp a Nagymaros fölötti Törökmező környékén járt. Egy idős zebegényi úr, a helyi turistaegylet vezetője kalauzolta Rockenbauer Pált és társait az Őzike-­forráshoz. Ez az idős úr a klasszikus turista egyik utolsó képviselője volt. Gyerekkoromból emlékszem még erre a típusra. Térdnadrág, térdzokni, kockás ing, csehszlovák túra­bakancs, mohazöld vadászhátizsák. Jólesően ivott a stáb az Őzike-forrásból, kézről kézre jártak a kulacsok. A forrás legalább húsz éve kiszáradt, a klasszikus turisták pedig már előbb eltűntek az erdőkből. És sok esetben már azok az erdők sincsenek meg.

Valami végérvényesen elmúlt, és ezt a valamit a magamfajta hajlamos nem elfelejteni.

Egyrészt nem felejtem el, másrészt pedig azt tapasztalom, hogy ami a helyére furakodott, az jóval ócskább, silányabb, üresebb. És mindez nem a szállóigévé lett „régen minden jobb volt” sóhajtozásból fakad, hanem tárgyilagos tapasztalatokból. Amely tapasztalatok persze könnyen efféle sóhajtozásokba torkollhatnak.

Kiássuk a gödröt, sajog a derekam, a jobb lábfejem zsibbad. Idegbecsípődés. A bátyám alig tudja mozgatni a vállát. Lassan elmúlunk innen mi is, ami kézenfekvő gondolat egy frissen ásott sír mellett pihegve.