nagymaros bori kutya sír

Bori

2026. május 01. 18:18

Bori immár a negyedik eltemetett kutya a kertben.

Győrffy Ákos
Mandiner

Eltemettük anyám kutyáját. A sírt ketten ástuk a bátyámmal. Neki a válla hasogat, nekem a derekam fáj, szép kis brigád vagyunk. Ő már a hatvanhoz közelít, én nemsokára ötven leszek. Mondtam is neki ásás közben, hogy lassan mi is megyünk a levesbe.

A gödör helyét először rosszul választottuk meg, a közeli fenyő gyökerei miatt nem tudtunk volna elég mélyre ásni.

Pár méterrel arrébb már nem voltak gyökerek a talajban, volt viszont más. A negyven évvel ezelőtti építkezésből maradt téglatörmelék. Az 1980-as évek legelején döntöttek úgy a szüleim, hogy lebontják a ház hátsó felét, a 19. századból való gazdasági épületrészeket, a pajtát, a sufnit, a kolbászfüstölőt, a boltozatos pincelejáratot.

Jól emlékszem arra a napra, amikor megkezdték ezt a műveletet. Kivágták a hatalmas szederfát, a méteres vastagságú vályogfalakat munkagépek verték szét. Sikerült olyan emberekkel leszerződni erre a munkára, akik enyhén szólva nem álltak a helyzet magaslatán sem hozzáértésben, sem morálisan. Előbbi azt jelentette, hogy például rámentek a munkagéppel a pincére, így az beszakadt, utóbbi pedig azt, hogy sok mindent elloptak a régi padlásról és a műhelyből. 

Ahogy megláttam a földben ezeket a téglatörmelékkel átjárt rétegeket, hirtelen mindez eszembe jutott. Ahogy eszembe jutott az a régi házrész is, amely a régi kerttel együtt tűnt el.

Már csak hárman emlékszünk erre, az anyám, a bátyám és én. Nem mintha olyan nagy jelentősége lenne ennek. Mert ugyan kit érdekel, hogy mi volt itt valamikor.

Néhány napja láttam egy részletet a legendás Másfél­millió lépés Magyarországon című filmből. Azt a részt, amikor a csapat épp a Nagymaros fölötti Törökmező környékén járt. Egy idős zebegényi úr, a helyi turistaegylet vezetője kalauzolta Rockenbauer Pált és társait az Őzike-­forráshoz. Ez az idős úr a klasszikus turista egyik utolsó képviselője volt. Gyerekkoromból emlékszem még erre a típusra. Térdnadrág, térdzokni, kockás ing, csehszlovák túra­bakancs, mohazöld vadászhátizsák. Jólesően ivott a stáb az Őzike-forrásból, kézről kézre jártak a kulacsok. A forrás legalább húsz éve kiszáradt, a klasszikus turisták pedig már előbb eltűntek az erdőkből. És sok esetben már azok az erdők sincsenek meg.

Valami végérvényesen elmúlt, és ezt a valamit a magamfajta hajlamos nem elfelejteni.

Egyrészt nem felejtem el, másrészt pedig azt tapasztalom, hogy ami a helyére furakodott, az jóval ócskább, silányabb, üresebb. És mindez nem a szállóigévé lett „régen minden jobb volt” sóhajtozásból fakad, hanem tárgyilagos tapasztalatokból. Amely tapasztalatok persze könnyen efféle sóhajtozásokba torkollhatnak.

Kiássuk a gödröt, sajog a derekam, a jobb lábfejem zsibbad. Idegbecsípődés. A bátyám alig tudja mozgatni a vállát. Lassan elmúlunk innen mi is, ami kézenfekvő gondolat egy frissen ásott sír mellett pihegve.

Menhelyről került anyámhoz Bori, az előéletéről semmit nem tudni. Szelíd, fekete keverék kutya volt, a keverékségnek egy olyan fokán állt, hogy senki meg nem mondhatta már, milyen fajták lehettek az ősei.

Bárki érkezett anyámhoz, Bori azonnal két lábra állt előtte, és a mellső lábaival az illető mellkasához támaszkodott. Ez volt az üdvözlés. A halála előtt két-három hónappal még volt egy utolsó, nagy menete. Felfedezett a ház mögött egy keskeny átjárót, amelyen keresztül aztán néhányszor megszökött. Volt, hogy a Nagymaros fölötti Hegyes-tető csúcsán látták, máskor a visegrádi kompról szedték le a révészek. Egy utolsó, nagy kaland a távozás előtt. Amikor az állatorvos a bódító injekció után beszúrta a szívébe a halálos adagot, nem tudtam nem figyelni, mi történik. Láttam már hasonlót, és most is ugyanazt láttam. Volt egy utolsó, felfoghatatlanul mélyről érkező kilégzés. Ahogy az élet elhagyta a testét.

Az élet, amiről nem tudjuk, micsoda, és soha nem is fogjuk megtudni.

Bori immár a negyedik eltemetett kutya a kertben. A sort a vizslám nyitotta, aztán jöttek a többiek, Fáni, Panni és most Bori. Anyám majd szépen körberakja a sírt kerek dunai kavicsokkal, ahogy a többiekét is. Ahogy hasonló esetekben, most is feltűnt, hogy a halott test hátterében, környezetében minden ugyanúgy megy tovább, zökkenőmentesen. A rigók ugyanúgy énekelnek, a felhők ugyanúgy vonulnak, a hangyák ugyanúgy menetelnek titokzatos útvonalaikon. „Tovább lóbálja felettünk az égen / az idő a napot, e lassú ingát” – ahogy Jékely Zoltán írja Új évezred felé című versében. Amiben szintén van valami felfoghatatlan.

Élt egyszer kutya. Vajon mit jelent ez? Hol van a helye az életünknek ebben a nagy „lóbálásban”, ami az idő?

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fortissima
2026. május 01. 19:28
Ahogy hasonló esetekben, most is feltűnt, hogy a halott test hátterében, környezetében minden ugyanúgy megy tovább, zökkenőmentesen. A rigók ugyanúgy énekelnek, a felhők ugyanúgy vonulnak, a hangyák ugyanúgy menetelnek titokzatos útvonalaikon. „Tovább lóbálja felettünk az égen / az idő a napot, e lassú ingát” – ahogy Jékely Zoltán írja Új évezred felé című versében. Amiben szintén van valami felfoghatatlan. --- Igen. Ezt én is így éreztem, amikor fiatalon meghalt édesapám. Nem értettem, hogy miért nem borul össze minden? Van pofájuk úgy csinálni, mintha semmi sem történt volna...
Gubbio
2026. május 01. 19:02 Szerkesztve
"Hol van a helye az életünknek ebben a nagy „lóbálásban”, ami az idő?" Azért vannak erre válaszok - igaz, nem a média hírözönében. A válaszok azonban nem a bizonyítékok világában keresendőek, hanem abban, amely felé a bizonyítékok - a bizonyítás kényszerítő szándéka nélkül - mutatnak. Az IS előfordulhat, hogy - ezekben az esetekben - nem a válaszok a fontosak, hanem a KÉRDÉSEK. Sőt, maguk a kérdések a válaszok, mert a kérdés az, ami nem szorul bizonyításra... A kérdés maga a válasz bizonyítéka.
