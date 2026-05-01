Ennyit a Tisza Párt kampányáról: sorra dőlnek meg Magyar Péter állításai
Két hét alatt omlott össze a Tisza kampánya: egymás után dőlnek meg az állításaik, a valóság sorra cáfolja a választási ígéreteket.
A leendő gazdasági miniszter bejelentette, hogy az új kormány „biztosítja az emberséges szülészeti ellátást, hatékony meddőségi kezeléseket vezet be és visszaállítja a szülészorvos választást”.
„Ez igen!
A leendő gazdasági miniszter (Kapitány István) május elseje alkalmából bejelentette, hogy az új kormány »biztosítja az emberséges szülészeti ellátást, hatékony meddőségi kezeléseket vezet be és visszaállítja a szülészorvos választást«.
Ő már csak tudja!!
Gondolom, az egészségügyi miniszter pedig bemondja majd, hogy eltörlik a védett árat a benzinkutakon és “átalakítják” a rezsicsökkentést.
Közben a belügyminiszter tanácsot ad, hogy milyen futócipőt érdemes venni a Decathlon-ban, a sógorminiszter pedig Tarr Zoltán kultuszminiszterrel alkotói pályázatot ír ki Közép-Európa első Magyar Péter szobrára.
A lényeg, hogy a lájkok pörögjenek!!
Mi lesz itt még???”
Két hét alatt omlott össze a Tisza kampánya: egymás után dőlnek meg az állításaik, a valóság sorra cáfolja a választási ígéreteket.
Nyitókép forrása: Kapitány István Facebook-oldala