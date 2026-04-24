magyar közlöny reklámadó rendelet orbán viktor

Váratlant húzott Orbán Viktor: mégsem jön vissza júliustól ez a különadó

2026. április 24. 07:06

A miniszterelnök az ukrajnai háborúra hivatkozva hozta meg a döntést.

Mégsem lép életbe július 1-jén a reklámadó – derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából, amelyben arról számolnak be, hogy Orbán Viktor rendelettel meghosszabbította a mentességet ez alól a különad alól.

Mint ismert, 2019. július 1. óta a reklámadó mértéke 0 százalék, ám az erről szóló rendelkezést tavaly novemberben a korábbi egy évek helyett csak fél évvel hosszabbították meg.

 Így 2026. július 1-jén ismét életbe lépett volna a különadó, amely jelentős többletterhet jelentett volna a vállalkozások számára.

A kormány csütörtökön meghozott, és pénteken életbe lépő rendeletének értelmében azonban július 1. után az adó mértéke továbbra is „az adóalap 0 százaléka”.

A miniszterelnök azzal indokolta a rendeletet, hogy „az  évek óta zajló orosz–ukrán konfliktus negatív hatást gyakorol a  hazai gazdaságra”, ezért 

„szükséges intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások terhei ne emelkedjenek”.

A rendelkezés kimondja: „A fentiekre tekintettel a rendelet célja, hogy a reklámadó mértéke 2026. június 30. napját követően is 0 százalék legyen” – olvasható a Magyar Közlönyben.

A hírre reagálva a Portfolio emlékeztetett, hogy „a költségvetésért eddig felelős Nemzetgazdasági Minisztérium az idei második félévre 10 milliárd forintos bevételt várt ettől a különadótól, jövőre pedig éves szinten 25-30 milliárd forintot”.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Ekrü123
2026. április 24. 08:05
bekeev-2025 2026. április 24. 07:30 "Mint a katások, akik a pokolba kívánták a szektátokat?"- Baszki, te tényleg nagyon ostoba vagy...Mi köze a KATA-soknak ahhoz, hogy a vállalkozóknak többet kell fizetni, ha fostosod újra bevezeti a különadót? " Ne erőltesd, magyar paraszt."- Igen, én magyar vagyok. Ezek szerint te nem.
Héja
2026. április 24. 07:46
Orbán kibabrált M. Péterrel és megvezetetjeivel.
imadom-a-fideszes-konnyeket
2026. április 24. 07:43
micsoda váratlanság hogy az utolsó napjaikban mégse vezet be valamit amit ők találtak ki
pollip
2026. április 24. 07:43
Bekeev! Sokszor fogjuk még emlegetni Orbán Viktor miniszterelnök urat, miszerint újra és újra igaza lesz-lett. MP olyan akar lenni, mint Orbán Viktor, de nem fog sikerülni neki. Ennek elég sok oka van:-)))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!