Váratlant húzott Orbán Viktor: mégsem jön vissza júliustól ez a különadó

A miniszterelnök az ukrajnai háborúra hivatkozva hozta meg a döntést.
Mégsem lép életbe július 1-jén a reklámadó – derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából, amelyben arról számolnak be, hogy Orbán Viktor rendelettel meghosszabbította a mentességet ez alól a különad alól.
Mint ismert, 2019. július 1. óta a reklámadó mértéke 0 százalék, ám az erről szóló rendelkezést tavaly novemberben a korábbi egy évek helyett csak fél évvel hosszabbították meg.
Így 2026. július 1-jén ismét életbe lépett volna a különadó, amely jelentős többletterhet jelentett volna a vállalkozások számára.
A kormány csütörtökön meghozott, és pénteken életbe lépő rendeletének értelmében azonban július 1. után az adó mértéke továbbra is „az adóalap 0 százaléka”.
A miniszterelnök azzal indokolta a rendeletet, hogy „az évek óta zajló orosz–ukrán konfliktus negatív hatást gyakorol a hazai gazdaságra”, ezért
„szükséges intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások terhei ne emelkedjenek”.
A rendelkezés kimondja: „A fentiekre tekintettel a rendelet célja, hogy a reklámadó mértéke 2026. június 30. napját követően is 0 százalék legyen” – olvasható a Magyar Közlönyben.
A hírre reagálva a Portfolio emlékeztetett, hogy „a költségvetésért eddig felelős Nemzetgazdasági Minisztérium az idei második félévre 10 milliárd forintos bevételt várt ettől a különadótól, jövőre pedig éves szinten 25-30 milliárd forintot”.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos