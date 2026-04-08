nemzeti választási iroda országgyűlési választás 2026 szavazóhelyiség választás

Hol tudok szavazni? Milyen okmányokat kell magammal vinnem és mit csináljak, ha lejártak? – mindent elmagyarázunk

2026. április 08. 05:46

Nem baj, ha nem kapott levélben értesítőt az NVI-től arról, hol tud szavazni, és az sem végzetes, ha lejártak a személyi okmányai. Ezekre van szüksége, hogy részt tudjon venni az április 12-i választáson.

Vizvári Soma

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) elméletileg minden, a választói névjegyzékben szereplő választópolgárt értesített arról, pontosan hol tud szavazni a 2026 április 12-ei választáson. De mi a teendő, ha valaki mégsem kapott levelet vagy esetleg elvesztette? Pánikra ebben az esetben sincs ok. A lakcímünk alapján online nagyon egyszerűen megnézhetjük, hol tudjuk leadni a szavazatunkat. Az alábbiakban részletesen leírjuk és videón is bemutatjuk, hogyan tudja megkeresni számítógépét vagy okostelefonját használva az Önnek kijelölt szavazóhelyiség pontos címét. Hol tudok szavazni? Milyen okmányokat kell magammal vinnem és mit csináljak, ha lejártak? – cikkünkben mindent elmagyarázunk.

Ha nem találja az NVI levelét, akkor is részt tud venni a választáson (Fotó: MTI/Veres Nándor)
Az alábbi videónkban röviden összefoglaltuk a legfontosabb információkat:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Így tudja egyszerűen kideríteni, hol tud szavazni az áprilisi választáson

Nyissa meg bármelyik böngésző programot (például Google Chrome, Microsoft Edge vagy Iphone-on a Safari) számítógépén vagy okostelefonján. 

Írja be ékezetek nélkül, hogy „valasztas.hu”, 

majd nyomjon entert (telefon érintőképernyőjén lehet, hogy enter helyett az „ugrás” lehetőséget kell megérinteni).

Ezután megnyílik a Nemzeti Választási Iroda hivatalos tájékoztató oldala. Az oldal tetején kék sávban a következő írást fogja látni:

„Országgyűlési képviselők választása
2026. április 12.
A közelgő parlamenti választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók egy helyen: szavazási információk, határidők, eredmények és további hivatalos tájékoztatások.”

Alatta kattintson rá a „Tovább a választás oldalára” lehetőségre. 

A bejövő oldalon, a kék sáv alatt elérhető a „Szavazóhelyiség-kereső”.

Miután rákattintunk, három lehetőség közül választhatunk aszerint, hogy milyen módon szeretnénk szavazni. A legtöbben – mindenki, aki nem jelentkezett át – a lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben szavaznak. Ez az első lehetőség, az oldal gyárilag úgy jön be, hogy ez van kiválasztva, tehát ha valakire ez vonatkozik, már csak annyi a dolga, hogy alább kitölti a lakcímét a megadott rubrikákba. Külön rubrikába megy a település, az utca vagy a közterület neve, valamint a házszám.

Ha kész a kitöltés, az alatta található „Keresés” gomb szürkéből kékre változik. Kattintson rá és máris kiadja a szavazóhelyiség pontos címét, ahol a lakcímünk alapján szavazhatunk. 

Alul pedig egy Google Térképet is mellékel, amelyen piros jelzéssel mutatja, pontosan hol található a szavazóhelyiség. A térképet tetszés szerint nagyíthatjuk és kicsinyíthetjük a plusz és a mínusz gombokra kattintgatva.

Fontos: ha a cím kitöltésekor, gépelés közben kidobja a megfelelő települést, utcát vagy házszámot, akkor érdemes rákattintani, máskülönben előfordulhat, hogy félregépeljük, abban az esetben pedig, ha nem érzékel valós címet, nem fog kékre változni a „Keresés” gomb, akkor pedig hiába kattintunk rá, nem fog történni semmi.

Amennyiben átjelentkezőként nem a lakóhelye szerint szavaz vagy települési szintű lakóhellyel rendelkezik (magyarán nincsen pontos lakcíme utcával és házszámmal), kitöltés előtt állítsa át arra, ami Önre vonatkozik. Ezekben az esetekben csak a települést kell megadnia (Budapesten a kerületet is). A kitöltés után itt is a „Keresés” gombra nyomva kiadja a szavazóhelyiség pontos címét térképet is mellékelve.

Milyen személyi okmányokat kell magammal vinnem?

A kormanyhivatalok.hu friss tájékoztatása szerint az április 12-i választásokon a választópolgároknak 

  • érvényes személyazonosító igazolvánnyal, 
  • útlevéllel 
  • vagy vezetői engedéllyel 

kell igazolniuk személyazonosságukat. 

Fontos változás, hogy a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak.

A valasztas.hu arra figyelmeztet: „A kormányablak által kiállított A/4-es papír, ami az okmányátvételre jogosít, a személyigazolvány helyettesítésére nem szolgál”, azzal tehát NEM lehet szavazni.

Mi a teendő, ha lejártak a személyi irataim?

Lejárt okmánnyal nem lehet szavazni. A valasztas.hu külön kiemeli, érvényes személyi okmány hiányában a szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.

A kormanyhivatalok.hu figyelmeztet: a személyi igazolvány és a jogosítvány is az igényléstől számított 8 nap alatt készül el. Az útlevél esetén magasabb illeték befizetése mellett lehetőség van sürgősségi vagy azonnali (24 órán belüli) okmányigénylésre is.

A kormanyhivatalok.hu azonban arról is tájékoztat, hogy 

a legtöbb kormányablak a választás hétvégéjén, április 11-én szombaton, és 12-én vasárnap is nyitva lesz, így ha a voksolás napján valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa nincs, ideiglenes személyi igazolványt igényelhet, amivel lehetséges a szavazás. 

Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség. Fontos, hogy 

a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat kizárólag bankkártyával lehet megfizetni.

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. április 08. 08:55 Szerkesztve
Hű de jó. A hajléktalan magyaroknak eleve annyi. A Férjes asszony névváltozását át nem íratóknak is, (hiába nő és lánykori neve szamélyét egyértelműsíti) Bezzeg a levélszavazók ismeretlen adatmezőkkel meg simán megtehetik. A közügyektől való eltiltás ilyen vonatkozását se értem. Fideszbűnözőkre miért lehet? (miért nincs előzetes minősítésük a működésük eredményére való tekintettel? (főként akkor ha visszahívni őket a regnálásuk idején nem lehet) (besztámíthatóságot miért nem kérik számona Fidesznyikek esetében?)
Chekke-Faint
2026. április 08. 07:57 Szerkesztve
Csak szólok, hogy dugjuk el a nagyi személyiét választási csalás még mindig tömegével megy a Tik-tok-on.
