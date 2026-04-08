Hol tudok szavazni? Milyen okmányokat kell magammal vinnem és mit csináljak, ha lejártak? – mindent elmagyarázunk

Alatta kattintson rá a „Tovább a választás oldalára” lehetőségre.

A bejövő oldalon, a kék sáv alatt elérhető a „Szavazóhelyiség-kereső”.

Miután rákattintunk, három lehetőség közül választhatunk aszerint, hogy milyen módon szeretnénk szavazni. A legtöbben – mindenki, aki nem jelentkezett át – a lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben szavaznak. Ez az első lehetőség, az oldal gyárilag úgy jön be, hogy ez van kiválasztva, tehát ha valakire ez vonatkozik, már csak annyi a dolga, hogy alább kitölti a lakcímét a megadott rubrikákba. Külön rubrikába megy a település, az utca vagy a közterület neve, valamint a házszám.

Ha kész a kitöltés, az alatta található „Keresés” gomb szürkéből kékre változik. Kattintson rá és máris kiadja a szavazóhelyiség pontos címét, ahol a lakcímünk alapján szavazhatunk.

Alul pedig egy Google Térképet is mellékel, amelyen piros jelzéssel mutatja, pontosan hol található a szavazóhelyiség. A térképet tetszés szerint nagyíthatjuk és kicsinyíthetjük a plusz és a mínusz gombokra kattintgatva.