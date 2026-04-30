Nem is kívánja bepiszkítani a kezét, nehogy hozzáérjen egy mérgezett tartalomhoz. Lefebvre viszont az iránt érdeklődött, hogyan volt képes a rezsim túlélni a viharcsapásokat, azaz hogyan védte ki a kor, az ellenfelek különféle támadásait. Hiszen szitkozódhatunk ítéletnapig sorolva buzgón a Fidesz-árnyoldalokat, ám akkor is ránk hárul az értés/magyarázat kötelessége.

A megszokott reflexió megkülönbözteti egy rezsim aktív és a passzív elfogadását, de itt mintha az villódzna, hogy van a két elfogadásfajta között egy nehezen megragadható rés. Ezt kellene megragadni, még ha félre is toljuk a kérdések kérdését, hogy miért is szoktunk engedelmesek lenni: vajon rajtunk múlik-e, azaz, egy rezsim továbbélése a gyengeségünktől, vagy a túlerőtől függ-e?

A Sidney-ben előadó filozófus egy vérbő/tradicionális politikafilozófiai témát rántott elő, amely révén azt fejtegette, hogy a Fidesz nem-liberális módon a »jó élet« tartalmi jelentéseit értelmezgette egy ideológiailag fabrikált keresztény szemszögből. Tette volt ezt egy olyan világban, amelyben – mondom ezt már én – a tőkés világ térhódítása majdhogynem az aszkézisig taszítja azt, akit még mélyre ható spirituális igények és a keresztény hittételek mozgatnak.