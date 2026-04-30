Újabb jel: Magyarország megnyithatja a csapokat Ukrajna felé

Az ukrán Delo.ua értesülései szerint Magyarország még ezen a héten újraindíthatja a dízelüzemanyag-exportot Ukrajnába, vezetékes úton. Magyarország a szállításokat korábban felfüggesztette, miután az ukrán fél megszakította a kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül.

A tervek szerint májusban mintegy 50 ezer tonna dízel érkezhet Ukrajnába,

ami nagyjából megegyezik a januári importvolumenekkel. A felek közötti tárgyalások az elmúlt napokban felgyorsultak, miután a nemzetközi dízelárak közötti különbség jelentősen csökkent, így gazdaságilag is újra életképessé vált az útvonal.