Újabb jel: Magyarország megnyithatja a csapokat Ukrajna felé

Óriási üzletet kötöttek az ukránok: Zelenszkij párttársa kotyogta ki, mire megy a 90 milliárdos uniós hitel és ki fizeti majd a számlát
Újraindulhat a dízelüzemanyag-export.
Az ukrán Delo.ua értesülései szerint Magyarország még ezen a héten újraindíthatja a dízelüzemanyag-exportot Ukrajnába, vezetékes úton. Magyarország a szállításokat korábban felfüggesztette, miután az ukrán fél megszakította a kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül.
A tervek szerint májusban mintegy 50 ezer tonna dízel érkezhet Ukrajnába,
ami nagyjából megegyezik a januári importvolumenekkel. A felek közötti tárgyalások az elmúlt napokban felgyorsultak, miután a nemzetközi dízelárak közötti különbség jelentősen csökkent, így gazdaságilag is újra életképessé vált az útvonal.
A szakértők szerint a vezetékes szállítás újraindítása stabilizálhatja az ukrán üzemanyagpiacot, és erősítheti a versenyt a beszállítók között, ami lefelé hathat az árakra is. A piaci elemzők kiemelik, hogy a bővülő kínálat és a több forrásból érkező import általában alacsonyabb fogyasztói árakat eredményezhet.
Nyitókép: Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP