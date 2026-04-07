tuzson bence direkt36 nni panyi szabolcs legfőbb ügyészség

Újabb fordulat a Panyi-ügyben: az NNI vizsgálja a kémkedés miatt tett feljelentést

2026. április 07. 17:53

A Direkt36 és a VSquare újságírója külföldi titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban.

A Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította a Legfőbb Ügyészség azt a kémkedés miatt tett feljelentést, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter nyújtott be Panyi Szabolcs ügyében –tudatta az ügyészség a Magyar Nemzettel. Közölték azt is, hogy a feljelentésben írtakat a rendőrség fogja elbírálni.

Amint arról a Mandiner nemrégiben beszámolt, 

Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.

Panyi Szabolcs Magyar Péterrel is kapcsolatban állhat. (Forrás: Váconline.hu)

Egy, a szerkesztőségünkhöz eljuttatott levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

A birtokunkba jutott felvételen Panyi Szabolcs újságíró beszélget bizalmasan egy hölggyel, akinek elmondja, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtárs hölgy telefonszámát is, így

 a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A hanganyag egy későbbi részében a hölgy a Tisza Párt újonnan bejelentett politikusairól, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról kérdezi Panyit. Panyi az Ukrajna NATO és EU-tagságát szorgalmazó Orbán Anitát a barátjának mondja, állítása szerint most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. 

Azóta az is kiderült, hogy Orbán Anita mellett Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével is kapcsolatban állhat a kémbotrányba keveredett Panyi Szabolcs.

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
FeketeFehér
2026. április 07. 18:46 Szerkesztve
"A Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította a Legfőbb Ügyészség azt a kémkedés miatt tett feljelentést, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter nyújtott be Panyi Szabolcs ügyében" Azért van annak valami diszkréten undorító bája, hogy az igazságügyi miniszter egy jogi analfabéta. :)))))
Medici
2026. április 07. 18:43
Jobb helyeken az ipse már régen - régiesen szólva - nehéz vasban ülne, egy 2X2 méteres cellában egy kübli társaságában. Közben pedig lehet vizsgálódni...
johannluipigus
2026. április 07. 18:00
Előzetesbe kéne helyezni a kis buzit, nehogy elmeneküljön Izraelbe.
