Újabb fordulat a Panyi-ügyben: az NNI vizsgálja a kémkedés miatt tett feljelentést

A Direkt36 és a VSquare újságírója külföldi titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban.
A Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította a Legfőbb Ügyészség azt a kémkedés miatt tett feljelentést, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter nyújtott be Panyi Szabolcs ügyében –tudatta az ügyészség a Magyar Nemzettel. Közölték azt is, hogy a feljelentésben írtakat a rendőrség fogja elbírálni.
Amint arról a Mandiner nemrégiben beszámolt,
Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
Egy, a szerkesztőségünkhöz eljuttatott levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:
A birtokunkba jutott felvételen Panyi Szabolcs újságíró beszélget bizalmasan egy hölggyel, akinek elmondja, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtárs hölgy telefonszámát is, így
a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
A hanganyag egy későbbi részében a hölgy a Tisza Párt újonnan bejelentett politikusairól, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról kérdezi Panyit. Panyi az Ukrajna NATO és EU-tagságát szorgalmazó Orbán Anitát a barátjának mondja, állítása szerint most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott.
Azóta az is kiderült, hogy Orbán Anita mellett Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével is kapcsolatban állhat a kémbotrányba keveredett Panyi Szabolcs.
