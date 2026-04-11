Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Az sem rejtették véka alá: mennyire valószínű, hogy végső eredményt lehet majd hirdetni vasárnap este.
Eckü golyói desszertcseresznyék a holnapi Tisza-vereség tejszínhabos tortáján.
„Gyerek öttusázóként, még a 80-as években (tudom, boomer vagyok) sokat futottam hajnalok hajnalán a Városligetben. Akkoriban nem ilyen volt, mint most, hanem lepukkant, tele romos épületekkel, csövesekkel és szatírokkal. Télen reggel hatkor még sötét volt, néztünk is rendesen jobbra-balra, mikor ugrik elő valamelyik bokorból egy előember. Ilyen Komáromy Gergő vagy Eckü-fizimiskájú tag. Néha meg olvastuk az újságban, hogy a zsaruk elkaptak egyet-egyet, és hát... khm... elbeszélgettek velük. Értsd: úgy megverték őket, hogy spontán bemagyarpétereztek egyet a slimfites nadrágjukba.
Utána pár hétig nyugalmasabb volt a liget.
Aztán Karigeriék meg a tegnap Palesztinát éltető Komáromyék minden őrjöngése dacára a »gonosz« Orbánék pár éve rendbe tették a Városligetet. Gyönyörű múzeumok, szenzációs játszóterek, még több zöld, rend, tisztaság. Csupa olyasmi, amitől virtigli belpesti ballib dührohamot kap.
Mindeközben hová tűntek a susnyásból kiseprűzött szatírok és egyéb limlomok? Tegnap óta ezt is tudjuk. Jelentem: pár lépéssel arrébb költöztek, ott lobogtatják a micsodájukat meg a vasalatlan zacskójukat a Városliget mellett, a Hősök terén több ezer gyermeknek drogos Puzsér gyűlöletszeánszán... Telexék pedig éltetik őket.
S hogy miért nem viszi el az ilyen mutogatós bácsikat a rendőrség azon nyomban, pláne, ha itt úgymond »diktatúra« van? Talán azért, mert nincs nagyobb öngól, mint szabadon, következmények nélkül gyalázkodni, diktatúrázni, herét mutogatni. A diktatúrázók saját dugájukba dőlnek – immár tizenhat éve. És föl sem fogják.
A 444 közben azon gúnyolódik, hogy a kormány »keresi a fogást« Eckü heréjén. Továbbá: »kapaszkodnak« belé. A legendás baloldali humorérzék. Képzeljük el a helyzetet fordítva! Mit művelnének Uj Péterék, ha egy jobboldali művész mutogatta volna a himbilimbijét gyerekek ezreinek? Vége lenne a világnak. Most viszont egy szatírt ünnepelnek a saját, infernális búcsúbulijukon.
Persze, nem csak emiatt bukik holnap fergetegeset az Övcsatos gyűlöletszektája. Eckü golyói csupán a desszertcseresznyék lesznek a Tisza-vereség tejszínhabos tortáján.”
Nyitókép: Facebook