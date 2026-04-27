„Tiltakozik a Tisza tervezett luxizása ellen a Mi Hazánk!
Cseberből vederbe kerül az ország a Tiszával: képviselőiknek nem elég pazar az eddigi irodarendszer, csak az újépítésű, több mint 10 milliárd forintból néhány éve elkészült Szabad György Irodaházba hajlandók beülni, az ellenzéket oda viszont nem engedve, így megtörve a képviselők közti egyenlőség hagyományát, igaz, a Mi Hazánk nem is kívánja igénybe venni a luxuskivitelű irodaházat.
A hivatali dolgozókat több tízmillió forintos költözési költséggel eltávolítani onnan azért is abszurd, mert ők dolgoznak ott napi 8 órában, a képviselők alig vannak bent az irodáikban, hiszen inkább az Országházban tartózkodnak plenáris, bizottsági vagy frakcióüléseken, máskor meg választókerületi irodában, terepen dolgoznak, külső rendezvényeken vannak, így indokolatlan nekik fenntartani a legjobb irodákat.
A korábbi irodaház előtt újságírók és állampolgárok egyaránt találkozhattak a képviselőkkel, kérdéseket téve fel nekik, míg a Tisza által tervezett új megoldás szerint a Magyar Péter által agyhalottaknak nevezett képviselőik elszigetelten, a sorompós mélygarázsból az Országházon, illetve gyalogos alagúton közelíthetik meg irodáikat.
Álságos az a kifogás, hogy a régi irodaház az MSZMP-hez is kötődik, hiszen egyrészt a Horthy-korszakban épült, másrészt ennyi erővel a Parlamentbe se kéne beüljenek, hiszen ott is voltak kommunisták, sőt ahol Magyar Péter az első parlamenti beszédét mondta, az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson, az Kádár János irodája volt, abszurd módon ebben a teremben ülve jelentették be a tiszások azt is, hogy nem hajlandók beülni az MSZMP egykori (bár már átépített) irodáiba.
A Tisza luxizása helyett inkább az idejétmúlt politikusi privilégium, a mentelmi jog eltörlésére van szükség, ha komolyan gondoljuk, hogy »A törvény előtt mindenki egyenlő«. Ezt azonban sajnos ugyanúgy egyetlen pártként szorgalmazza a Mi Hazánk, mint a képviselők kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát, melyet Magyar Péter bár jegyzőkönyvben rögzítetten támogatott az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson, de pár nap múlva mégis kifaroltak az ígéretükből, indoklás nélkül.”
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP