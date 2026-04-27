A hivatali dolgozókat több tízmillió forintos költözési költséggel eltávolítani onnan azért is abszurd, mert ők dolgoznak ott napi 8 órában, a képviselők alig vannak bent az irodáikban, hiszen inkább az Országházban tartózkodnak plenáris, bizottsági vagy frakcióüléseken, máskor meg választókerületi irodában, terepen dolgoznak, külső rendezvényeken vannak, így indokolatlan nekik fenntartani a legjobb irodákat.

A korábbi irodaház előtt újságírók és állampolgárok egyaránt találkozhattak a képviselőkkel, kérdéseket téve fel nekik, míg a Tisza által tervezett új megoldás szerint a Magyar Péter által agyhalottaknak nevezett képviselőik elszigetelten, a sorompós mélygarázsból az Országházon, illetve gyalogos alagúton közelíthetik meg irodáikat.