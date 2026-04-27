16°C
3°C
tisza mi hazánk országgyűlés képviselők Magyar Péter parlament

Tiltakozik a Tisza tervezett luxizása ellen a Mi Hazánk!

2026. április 27. 17:29

Ennyi erővel a Parlamentbe se kéne beüljenek, hiszen ott is voltak kommunisták.

2026. április 27. 17:29
Novák Előd
Novák Előd
„Tiltakozik a Tisza tervezett luxizása ellen a Mi Hazánk!

Cseberből vederbe kerül az ország a Tiszával: képviselőiknek nem elég pazar az eddigi irodarendszer, csak az újépítésű, több mint 10 milliárd forintból néhány éve elkészült Szabad György Irodaházba hajlandók beülni, az ellenzéket oda viszont nem engedve, így megtörve a képviselők közti egyenlőség hagyományát, igaz, a Mi Hazánk nem is kívánja igénybe venni a luxuskivitelű irodaházat.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
A hivatali dolgozókat több tízmillió forintos költözési költséggel eltávolítani onnan azért is abszurd, mert ők dolgoznak ott napi 8 órában, a képviselők alig vannak bent az irodáikban, hiszen inkább az Országházban tartózkodnak plenáris, bizottsági vagy frakcióüléseken, máskor meg választókerületi irodában, terepen dolgoznak, külső rendezvényeken vannak, így indokolatlan nekik fenntartani a legjobb irodákat.

A korábbi irodaház előtt újságírók és állampolgárok egyaránt találkozhattak a képviselőkkel, kérdéseket téve fel nekik, míg a Tisza által tervezett új megoldás szerint a Magyar Péter által agyhalottaknak nevezett képviselőik elszigetelten, a sorompós mélygarázsból az Országházon, illetve gyalogos alagúton közelíthetik meg irodáikat.

Álságos az a kifogás, hogy a régi irodaház az MSZMP-hez is kötődik, hiszen egyrészt a Horthy-korszakban épült, másrészt ennyi erővel a Parlamentbe se kéne beüljenek, hiszen ott is voltak kommunisták, sőt ahol Magyar Péter az első parlamenti beszédét mondta, az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson, az Kádár János irodája volt, abszurd módon ebben a teremben ülve jelentették be a tiszások azt is, hogy nem hajlandók beülni az MSZMP egykori (bár már átépített) irodáiba.

A Tisza luxizása helyett inkább az idejétmúlt politikusi privilégium, a mentelmi jog eltörlésére van szükség, ha komolyan gondoljuk, hogy »A törvény előtt mindenki egyenlő«. Ezt azonban sajnos ugyanúgy egyetlen pártként szorgalmazza a Mi Hazánk, mint a képviselők kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát, melyet Magyar Péter bár jegyzőkönyvben rögzítetten támogatott az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson, de pár nap múlva mégis kifaroltak az ígéretükből, indoklás nélkül.”

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
haxima
2026. április 27. 18:38
Én úgy elvi síkon kérdezném, hogy mi az, hogy hozzák nyilvánosságra? Ki tudja adott személyen kívül, hogy milyen állampolgár?
kecskesajt
2026. április 27. 18:29
DK (bolgár bojler) is 2 db/fő állampolgársága van. A bolgárt, megtartotta, menekülőnek. A tiszarosok, meg izráeliek. Na, megnézném, a Kneszetben engedélyeznék-e ? igaza volt, van a Mi Hazánknak, már évek óta követeli, hogy tegyék nyilvánossá, hányan rendelkeznek 2.hazával.
rasdi1
2026. április 27. 18:16
Ha már egyszer a kettős állampolgárok parlamenti képviselőségét nem lehet kizárni (minden magyar állampolgárt megilleti mind az aktív mind a passzív választási jog), feltétlenül célszerűnek tartom a képviselők esetleges többes állampolgárságának nyilvánosságát. Egy állampolgárság feltételezi az adott személynek a loyalitását ahhoz az államhoz, amelynek állampolgára. Sohase lehet tudni, hogy a két loyalitás mikor ütközik, és akkor a képviselő mintegy skizofrén helyzetbe kerül. Ilyenkor legalább tudja az állampolgár is, meg a parlament is, hogy az adott képviselő "hova húz".
Amerigo
2026. április 27. 18:00
A kanmajomnak a jelképes politizálás a heppje. Itt az ideje, hogy a mindennapi, gyakorlati politizálást elkezdje! Nagy baj, ha egy min.elnök kommenteléssel, tölti az idejét. Hergeléssel nem megy előre az ország. Beigazolódni látszik, hogy a bosszúállás, mások megszegyenítésével fogja kitölteni az idejét. Az a gyanúm, hogy menekül az igazi, lényeges döntések elől!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!