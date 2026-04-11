Szavazatvásárlás, álhírkampányok, idős rokonok megtévesztése – vigyázat, a tiszások bármivel megpróbálkoznak egy-egy szavazatért

Eddig 443 esetben született elmarasztaló döntés a Tisza Párt aktivistáinak jogsértései miatt.
A Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt – jelentette ki dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Budapesten.
Az EP-képviselő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy már 443 esetben született elmarasztaló döntés, ami azt jelentik, hogy megalapozott volt a beadvány. Hangsúlyozta, a Fidesz minden egyértelmű törvénysértés esetén megteszi a szükséges feljelentéseket. Dömötör Csaba tájékoztatott, hogy a visszaélésekre vonatkozó bejelentéseket a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz lehet eljuttatni.
Az EP-képviselő néhány konkrét példát is megemlített a visszaélésekre: többek között, hogy
Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek a szavazatukért cserébe,
ami szavazatvásárlásnak minősül. De érkezett bejelentés azzal kapcsolatban is, hogy egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol közölte, hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.
Ezek mellett több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek Dömötör szerint érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.
Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is
– figyelmeztetett. Sőt, Biatorbágyról amiatt érkezett bejelentés, hogy egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni.
„A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: „Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a [email protected] címen, vagy a 06-20-444-0445 telefonszámon”.
Hozzátette, ha a jogellenesség a szavazóhelységben történik, azt a szavazatszámláló bizottsággal jegyzőkönyvbe kell vetetni a helyszínen.
„Lépjünk fel közösen a csalási kísérletek ellen!” – hangsúlyozta.
(MTI)
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner