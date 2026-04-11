facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza párt fidesz dömötör csaba választás

Szavazatvásárlás, álhírkampányok, idős rokonok megtévesztése – vigyázat, a tiszások bármivel megpróbálkoznak egy-egy szavazatért

2026. április 11. 18:31

Eddig 443 esetben született elmarasztaló döntés a Tisza Párt aktivistáinak jogsértései miatt.

2026. április 11. 18:31
Választás: idén más lesz, mint eddig. Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

 A Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt – jelentette ki dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Budapesten.

Az EP-képviselő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy már 443 esetben született elmarasztaló döntés, ami azt jelentik, hogy megalapozott volt  a beadvány. Hangsúlyozta, a Fidesz minden egyértelmű törvénysértés esetén megteszi a szükséges feljelentéseket. Dömötör Csaba tájékoztatott, hogy a visszaélésekre vonatkozó bejelentéseket  a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz lehet eljuttatni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Az EP-képviselő néhány konkrét példát is megemlített a visszaélésekre: többek között, hogy 

Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek a szavazatukért cserébe,

 ami szavazatvásárlásnak minősül. De érkezett bejelentés azzal kapcsolatban is, hogy egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol közölte, hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.

Ezek mellett több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek Dömötör szerint érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.

 

Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is

– figyelmeztetett. Sőt, Biatorbágyról amiatt érkezett bejelentés, hogy egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni.

„A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: „Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a [email protected] címen, vagy a 06-20-444-0445 telefonszámon”. 

Hozzátette, ha a jogellenesség a szavazóhelységben történik, azt a szavazatszámláló bizottsággal jegyzőkönyvbe kell vetetni a helyszínen.

„Lépjünk fel közösen a csalási kísérletek ellen!” – hangsúlyozta.

(MTI)

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dunhill67
2026. április 11. 20:12
"hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia."...ennyire látszik mennyire ostoba agyhalottak,baszki:))....a gyülin vadul bólogatok a górénak,hogy "persze főnök,úgy lesz főnök"....holnap meg a szavazófülke magányában gondolkodás nélkül behúzom a Fideszre....ellenőrizze le ha tudja,hmm?
rasdi1
2026. április 11. 19:18
"...hogy már 443 esetben született elmarasztaló döntés, ami azt jelentik, hogy megalapozott volt a beadvány." "...ami azt jelentik..." Ez egyszerűen "fáj". Ha már többesszámot akar, akkor elfogadható pl.: "...hogy már 443 esetben született elmarasztaló döntés, ami azt jelenti, hogy megalapozottak voltak a beadványok." T. Szerkesztőség! Kampány ide, kampány oda, a magyar nyelvet nem szabad áldozatul dobni. A "tollforgatók felelőssége" a nyelv helyességének ápolása, éw példamutatás a nyelvhasználatban. Önök nem kommenteket írnak,
Szuperszig
2026. április 11. 18:50
A vadhajtások is leforgatta a maga filmjét. Csak ülve javasolt megnézni: youtube.com/watch?v=qeRIz4kJXNw
lacika88
2026. április 11. 18:40
húzzatok a picsába
