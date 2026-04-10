Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 10.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
sebastian coe geopolitikai szalai zoltán maximában nemzetközi atlétikai szövetség támogatás sport kapcsolat orbán viktor

Orbán felrakta Budapestet a világsport térképére | Sebastian Coe a MAXIMÁBAN

2026. április 10. 07:11

A sport ma már a globális erőviszonyok része: háborúk, gazdasági válságok és geopolitikai feszültségek alakítják a versenyeket – hangsúlyozta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke. Ebben a közegben Budapest stabilitásával és szervezési erejével kulcshelyszínné vált.

A Maxima legújabb epizódjában Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke volt Szalai Zoltán vendége. 

A sportvezető a 2023-as világbajnokságot egyértelműen mérföldkőnek titulálta:
 

„valószínűleg a legjobb világbajnokságunk volt” 

– fogalmazott.

Nézze meg a Maxima teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A következő lépés még ambiciózusabb: a 2026-os, új formátumú döntő „gyorsabb, élesebb és koncentráltabb” lesz, amely három nap alatt mutatja meg, kik a világ legjobbjai. A cél egyértelmű: alkalmazkodni a megváltozott médiafogyasztási szokásokhoz, és megszólítani a fiatalabb közönséget is.

A beszélgetés során szóba került a sport és a politika kapcsolata. Orbán Viktor kapcsán Coe egyértelművé tette, a személyes és intézményi kapcsolatok döntő jelentőségűek. Hozzátette, hosszú ideje ismeri a magyar miniszterelnököt, és hangsúlyozta, hogy a politikai támogatás nem kiegészítő tényező, hanem alapfeltétel. Világossá tette: politikai támogatás nélkül nem lehet ilyen volumenű eseményeket megrendezni, és a budapesti világbajnokság sikere is ezen az összhangon múlt.

Coe a geopolitikai környezet kapcsán is világosan fogalmazott, amely szerinte egyre közvetlenebbül formálja a sport működését:
 

nincs semmi a világban, ami végül ne hatna ránk”.

A háborús konfliktusok, az energiapiaci bizonytalanság és a globális gazdasági átrendeződés konkrét következményekkel járnak: nehezebb a nemzetközi utazás, bonyolultabb a vízumügyintézés, egyes régiókban korlátozott a doppingellenőrzés, és a szponzorok döntéseit is egyre inkább geopolitikai szempontok befolyásolják. A sportvezető szerint ez új működési logikát kényszerít ki. A nemzetközi szövetségeknek egyszerre kell sportági és geopolitikai realitások között navigálniuk. A versenynaptár, a helyszínválasztás, sőt a közvetítési stratégiák is ebben a keretrendszerben alakulnak. Ebben a környezetben a stabilitás felértékelődik. 

Coe szerint Budapest azért vált kiemelt helyszínné, mert képes kezelni ezt a komplexitást: erős szervezési háttér, politikai támogatás és aktív közönség egyszerre van jelen.

A beszélgetés érintette a nemi kategóriák kérdését is, amely egyre fontosabb téma a sportban. Sebastian Coe hangsúlyozta, hogy a női versenyek tisztaságának megőrzése elsődleges szempont, ezért a szabályozásnak tudományos alapokon kell nyugodnia. Ugyanakkor kiemelte, hogy ez nemcsak sportszakmai, hanem társadalmi vita is. A cél egy olyan egyensúly megtalálása, amely egyszerre biztosítja az igazságos versenyt és a sport nyitottságát.

A sport ma már a globális erőviszonyok mentén működik, a politikai és gazdasági feszültségek pedig közvetlenül írják át a versenyek feltételeit – a helyszínektől a szponzorációig. Ebben a helyzetben pedig Budapest azok közé a városok közé tartozik, amelyek képesek kiszámítható környezetet és erős intézményi hátteret biztosítani, ami ma már egyértelmű versenyelőnyt jelent.

Fotó: Mandiner

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!