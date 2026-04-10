Orbán felrakta Budapestet a világsport térképére | Sebastian Coe a MAXIMÁBAN

A háborús konfliktusok, az energiapiaci bizonytalanság és a globális gazdasági átrendeződés konkrét következményekkel járnak: nehezebb a nemzetközi utazás, bonyolultabb a vízumügyintézés, egyes régiókban korlátozott a doppingellenőrzés, és a szponzorok döntéseit is egyre inkább geopolitikai szempontok befolyásolják. A sportvezető szerint ez új működési logikát kényszerít ki. A nemzetközi szövetségeknek egyszerre kell sportági és geopolitikai realitások között navigálniuk. A versenynaptár, a helyszínválasztás, sőt a közvetítési stratégiák is ebben a keretrendszerben alakulnak. Ebben a környezetben a stabilitás felértékelődik.
Coe szerint Budapest azért vált kiemelt helyszínné, mert képes kezelni ezt a komplexitást: erős szervezési háttér, politikai támogatás és aktív közönség egyszerre van jelen.
A beszélgetés érintette a nemi kategóriák kérdését is, amely egyre fontosabb téma a sportban. Sebastian Coe hangsúlyozta, hogy a női versenyek tisztaságának megőrzése elsődleges szempont, ezért a szabályozásnak tudományos alapokon kell nyugodnia. Ugyanakkor kiemelte, hogy ez nemcsak sportszakmai, hanem társadalmi vita is. A cél egy olyan egyensúly megtalálása, amely egyszerre biztosítja az igazságos versenyt és a sport nyitottságát.
A sport ma már a globális erőviszonyok mentén működik, a politikai és gazdasági feszültségek pedig közvetlenül írják át a versenyek feltételeit – a helyszínektől a szponzorációig. Ebben a helyzetben pedig Budapest azok közé a városok közé tartozik, amelyek képesek kiszámítható környezetet és erős intézményi hátteret biztosítani, ami ma már egyértelmű versenyelőnyt jelent.
