Simor András bement az ATV-be és előadta, hogy a Matolcsy-féle MNB megzsarolta az Erstét, ezért kellett lemondania

Simor Andrást, a volt jegybankelnököt 2020-ban választották be az Erste Group felügyelőbizottságába, ahonnan 2024 januárjában – meglehetősen váratlanul – lemondott. Mindez alig fél évvel azután történt, hogy mandátumát további három évvel meghosszabbították. Simor András eddig nem beszélt a döntése hátteréről, állítása szerint azért, mert nem akart senkinek kellemetlenséget okozni. Most azonban az ATV-nek adott interjújában mégis kitálalt.

Elmondása szerint 2023 decemberében Jelasity Radován, az Erste Bank vezérigazgatója – aki egyben a Magyar Bankszövetség elnöke is – személyesen kereste fel egy „rendkívül kellemetlen ügy” miatt. Figyelemre méltó körülmény, hogy a magyar állam alig egy hónappal korábban, 2023 novemberében szállt ki az Erste hazai leánybankjából.