Simor András bement az ATV-be és előadta, hogy a Matolcsy-féle MNB megzsarolta az Erstét, ezért kellett lemondania
2026. április 23. 06:55
Feljelentést nem tett, de megmagyarázta, miért nem fordult a hatóságokhoz.
Simor Andrást, a volt jegybankelnököt 2020-ban választották be az Erste Group felügyelőbizottságába, ahonnan 2024 januárjában – meglehetősen váratlanul – lemondott. Mindez alig fél évvel azután történt, hogy mandátumát további három évvel meghosszabbították. Simor András eddig nem beszélt a döntése hátteréről, állítása szerint azért, mert nem akart senkinek kellemetlenséget okozni. Most azonban az ATV-nek adott interjújában mégis kitálalt.
Elmondása szerint 2023 decemberében Jelasity Radován, az Erste Bank vezérigazgatója – aki egyben a Magyar Bankszövetség elnöke is – személyesen kereste fel egy „rendkívül kellemetlen ügy” miatt. Figyelemre méltó körülmény, hogy a magyar állam alig egy hónappal korábban, 2023 novemberében szállt ki az Erste hazai leánybankjából.
Simor beszámolója szerint Jelasity arról tájékoztatta, hogy behívták a Magyar Nemzeti Bankba tárgyalni, ahol a bank és pénzügyi területért felelős alelnökkel egyeztetett.
Állítása szerint egy ablaktalan, zárt helyiségbe vitték, ahova még a telefonját sem vihette be.
A találkozón – Simor elmondása szerint – azt közölték vele: amíg ő az Erste bécsi felügyelőbizottságának tagja, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és kellemetlen módon” fog fellépni a magyar leánybankkal szemben.
„Ezt én lefordítottam magamnak: zsarolás” – fogalmazott Simor, aki szerint a történtek akár hivatali visszaélésnek is minősülhetnek.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni:
Simor mindezt közvetett beszámolók alapján állítja, és saját elmondása szerint sem rendelkezik olyan bizonyítékokkal, amelyek egy ilyen súlyos állítást egyértelműen alátámasztanának.
Ennek ellenére határozott következtetéseket vont le.
Elmondása szerint az eset december elején történt, és kezdetben nem sietett a döntéssel. Januárban azonban ismét beszélt Jelasityval, aki arról számolt be neki, hogy az ünnepek alatt a bankfelügyelet „szokatlan adatbekérésekkel és vizsgálatokkal” kezdte terhelni az Erste magyar leányát. Simor szerint amikor a bank munkatársai rákérdeztek a jegybanknál a történtekre, azt a választ kapták: „A te főnököd pontosan tudja, mit kell mondani az én főnökömnek ahhoz, hogy ez abbamaradjon.”
Ezután – saját elmondása szerint – úgy döntött, inkább lemond a pozíciójáról, mert nem akarta, hogy jelenléte kárt okozzon a banknak.
Arra a kérdésre, hogy miért nem tett feljelentést, Simor azzal érvelt, hogy az ügyet „körültekintően intézték”, így szerinte bizonyíthatatlan. Azt is hangsúlyozta: nem ő volt az, akit közvetlenül megzsaroltak.
Simor arról is beszélt, hogy később az Európai Központi Bank két vezetője is megkereste, hogy tisztázza a váratlan lemondás okát. Elmondása szerint azt válaszolta: nem a bank miatt távozott, hanem épp annak védelmében. Állítása szerint, amikor részletesen ismertette a történetet, az uniós vezetők „megdöbbentek”, és azt mondták, ilyesmit Európában még nem tapasztaltak.
