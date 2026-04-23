Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
erste bank simor andrás atv mnb

Simor András bement az ATV-be és előadta, hogy a Matolcsy-féle MNB megzsarolta az Erstét, ezért kellett lemondania

2026. április 23. 06:55

Feljelentést nem tett, de megmagyarázta, miért nem fordult a hatóságokhoz.

2026. április 23. 06:55
Simor Andrást, a volt jegybankelnököt 2020-ban választották be az Erste Group felügyelőbizottságába, ahonnan 2024 januárjában – meglehetősen váratlanul – lemondott. Mindez alig fél évvel azután történt, hogy mandátumát további három évvel meghosszabbították. Simor András eddig nem beszélt a döntése hátteréről, állítása szerint azért, mert nem akart senkinek kellemetlenséget okozni. Most azonban az ATV-nek adott interjújában mégis kitálalt.

Elmondása szerint 2023 decemberében Jelasity Radován, az Erste Bank vezérigazgatója – aki egyben a Magyar Bankszövetség elnöke is – személyesen kereste fel egy „rendkívül kellemetlen ügy” miatt. Figyelemre méltó körülmény, hogy a magyar állam alig egy hónappal korábban, 2023 novemberében szállt ki az Erste hazai leánybankjából.

Simor beszámolója szerint Jelasity arról tájékoztatta, hogy behívták a Magyar Nemzeti Bankba tárgyalni, ahol a bank és pénzügyi területért felelős alelnökkel egyeztetett. 

Állítása szerint egy ablaktalan, zárt helyiségbe vitték, ahova még a telefonját sem vihette be. 

A találkozón – Simor elmondása szerint – azt közölték vele: amíg ő az Erste bécsi felügyelőbizottságának tagja, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és kellemetlen módon” fog fellépni a magyar leánybankkal szemben.

„Ezt én lefordítottam magamnak: zsarolás” – fogalmazott Simor, aki szerint a történtek akár hivatali visszaélésnek is minősülhetnek.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni: 

Simor mindezt közvetett beszámolók alapján állítja, és saját elmondása szerint sem rendelkezik olyan bizonyítékokkal, amelyek egy ilyen súlyos állítást egyértelműen alátámasztanának. 

Ennek ellenére határozott következtetéseket vont le.

Elmondása szerint az eset december elején történt, és kezdetben nem sietett a döntéssel. Januárban azonban ismét beszélt Jelasityval, aki arról számolt be neki, hogy az ünnepek alatt a bankfelügyelet „szokatlan adatbekérésekkel és vizsgálatokkal” kezdte terhelni az Erste magyar leányát. Simor szerint amikor a bank munkatársai rákérdeztek a jegybanknál a történtekre, azt a választ kapták: „A te főnököd pontosan tudja, mit kell mondani az én főnökömnek ahhoz, hogy ez abbamaradjon.”

Ezután – saját elmondása szerint – úgy döntött, inkább lemond a pozíciójáról, mert nem akarta, hogy jelenléte kárt okozzon a banknak.

Arra a kérdésre, hogy miért nem tett feljelentést, Simor azzal érvelt, hogy az ügyet „körültekintően intézték”, így szerinte bizonyíthatatlan. Azt is hangsúlyozta: nem ő volt az, akit közvetlenül megzsaroltak.

Simor arról is beszélt, hogy később az Európai Központi Bank két vezetője is megkereste, hogy tisztázza a váratlan lemondás okát. Elmondása szerint azt válaszolta: nem a bank miatt távozott, hanem épp annak védelmében. Állítása szerint, amikor részletesen ismertette a történetet, az uniós vezetők „megdöbbentek”, és azt mondták, ilyesmit Európában még nem tapasztaltak.

Simor András történetét az alábbi videóban tudja megnézni, meghallgatni:

Nyitókép: ATV / YouTube-képernyőkép

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szimpibetti
•••
2026. április 23. 08:38 Szerkesztve
gullwingszimpibetti 2026. április 23. 07:31 Nos majd ha a fajtád visszaadja a pénzt amit matolcsy a tiszaszarba talicskázott be.." Bruhaha a vesztes fidkány nagyképűsködik. 😁 A tiszába talicskázta a pénzt?🤦‍♂️🤣Ember az ilyen agyilag passzív degeneráltak miatt mint te ,buktatok akkorát amire 1945 óta nem volt példa.Na jó talán a törököknél.😁👍
Válasz erre
0
0
Hoked_ly
2026. április 23. 08:37
A kúrva anyját a szemét korrupt tolvajnak!
Válasz erre
0
0
szimpibetti
2026. április 23. 08:34
B_kanya 2026. április 23. 07:14 szimpibetti 2026. április 23. 07:10 • Szerkesztve "Viszont,hogy a matolcsy maffiát mikor állítják bíróság elé ,azt sokan várják.👍" Azért addig ne állj fél lábon, amíg el is ítélik. " Addig ne álljak fél lábon?🤦‍♂️😁Csak nem valami családtag vagy a matolcsy klánban? 🤦‍♂️🤣A fidnyákok az út a börtönbe program keretében,megismerik az igazságszolgáltatást.👍
Válasz erre
0
0
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. április 23. 08:25
Tiszába jó lesz ez a selejt is. Simán belefér az élmezőnybe.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!