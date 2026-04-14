Schilling Árpád véleménye nem tetszett a tiszásoknak, meg is lett a következménye

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A baloldali, liberális színész szerint igazságosabb választási rendszerre lenne szükség.
Schilling Árpád baloldali, liberális színész Facebook-bejegyzésében arra kérte Magyar Péter szimpatizánsait, „hagyják megvalósulni a demokráciát”.
Ha olyat olvasnak tőlem, amely nem teljesen illeszkedik az önök világképébe, akkor se küldjenek nekem személyeskedő, arrogáns üzeneteket, mint korábban a fideszesek
– emelte ki az Orbán-kormányt rendszeresen támadó Schilling, utalva arra, hogy a tiszásoknak nem tetszett korábban megfogalmazott véleménye.
Ugyanis korábban arról beszélt, hogy amennyiben igaz, hogy április 12-én 3.3 millió ember 2.25 millió emberrel szemben majdnem háromszor annyi helyet szerzett a parlamentben, akkor egyértelműen kijelenthető szerinte, hogy a választás ugyan törvényes, de igazságtalan. „Ezt tudtuk eddig is, csak annak a bizonyosnak a másik végén álltunk” – tette hozzá.
„Ezt a választási törvényt Orbán alkotta meg a maga hasonlatosságára, hogy fenntartsa magának a hatalmat, de végül épp maga lett ennek a csavaros rendszernek a vesztese.
Ezért természetesen nem hullajtok könnyeket, de az igazságtalanság zavar”
– írta korábbi bejegyzésében.
A színész arra kéri a tiszásokat, hogy tartsák tiszteletben azok véleményét is, akik nem támogatták az Orbán-kormányokat, de a Tisza Pártot sem érzik sajátjuknak.
Nyitókép: Schilling Árpád Facebook-oldala