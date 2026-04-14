schilling árpád Választás 2026 orbán

Schilling Árpád véleménye nem tetszett a tiszásoknak, meg is lett a következménye

2026. április 14. 16:41

A baloldali, liberális színész szerint igazságosabb választási rendszerre lenne szükség.

null

Schilling Árpád baloldali, liberális színész Facebook-bejegyzésében arra kérte Magyar Péter szimpatizánsait, „hagyják megvalósulni a demokráciát”. 

Ha olyat olvasnak tőlem, amely nem teljesen illeszkedik az önök világképébe, akkor se küldjenek nekem személyeskedő, arrogáns üzeneteket, mint korábban a fideszesek 

– emelte ki az Orbán-kormányt rendszeresen támadó Schilling, utalva arra, hogy a tiszásoknak nem tetszett korábban megfogalmazott véleménye.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Ugyanis korábban arról beszélt, hogy amennyiben igaz, hogy április 12-én 3.3 millió ember 2.25 millió emberrel szemben majdnem háromszor annyi helyet szerzett a parlamentben, akkor egyértelműen kijelenthető szerinte, hogy a választás ugyan törvényes, de igazságtalan. „Ezt tudtuk eddig is, csak annak a bizonyosnak a másik végén álltunk” – tette hozzá. 

„Ezt a választási törvényt Orbán alkotta meg a maga hasonlatosságára, hogy fenntartsa magának a hatalmat, de végül épp maga lett ennek a csavaros rendszernek a vesztese. 

Ezért természetesen nem hullajtok könnyeket, de az igazságtalanság zavar” 

– írta korábbi bejegyzésében.

A színész arra kéri a tiszásokat, hogy tartsák tiszteletben azok véleményét is, akik nem támogatták az Orbán-kormányokat, de a Tisza Pártot sem érzik sajátjuknak.

Nyitókép: Schilling Árpád Facebook-oldala

 

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
venceremos
2026. április 14. 18:51
ma meg a faszvero schilling velemenye lett a mertekado a Mandineren Mi lesz meg itt ? A valasztasi rendszer sose igazsagos teljesen, en jobb szeretnem a 100% egyeni kepviselos mintat, hogy egy bukta utan lemeszarolodjanak a fo felelosok, mint pl. Ork ban meg a miniszterei, akik most tovabbi 4 ev kenyelembol nezik, hogy a talpasaik porszivougynokoskodnek
Reszelő Aladár
2026. április 14. 18:39
Isten útjai kifürkészhetetlenek. Bizonyára ezzel is van valami célja. Ugyanakkor abban valóban van valami bizarr, hogy a rendszerváltás 10 választása után 6 esetben egy 2/3-os többség kezdte meg a munkát és ebből 5 esetben egyetlen párt kapta ezt a többséget.
Zoltan70
2026. április 14. 18:26
revanced 2026. április 14. 18:14 A kétharmad birtokában lehet változtatni a választási törvényeken. Meg is kell ezt tenni, mert ez tényleg egy igazságtalan rendszer, amelyet a korrupt, magyarokat megosztó és őket megvezető Orbán-kormány torzította, többpárti konszenzus nélkül. A NER lebontása mellett ez is hozzácsapható a feladatok közé. A jelenlegi magyar választási rendszer nem csak igazságos, de arányos is te szerencsétlen funkcionális analfabéta, csak el kellett volna olvasnod az eggyel előtted szóló esvany-0-t: esvany-0 2026. április 14. 18:00 Schilling Árpád és a hasonló kötözködők nem fogják fel, hogy a nagy mandátumkülönbség nem a listás, hanem az egyéni mandátumok miatt van. Tehát nem hőbörögni kellene, hanem megérteni a rendszert.
Ernest01
2026. április 14. 18:17
Ez kb annyit jelent: engedjetek a vájúhoz minket is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!