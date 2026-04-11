Róka a tyúkólban: hivatali visszaéléssel gyanúsítják az EBESZ Budapestre küldött választási megfigyelőjét

Választási megfigyelőként tartózkodik Magyarországon Wolfgang Gerstl, aki ellen a bécsi ügyészség hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást. Az ÖVP politikusa a gyanú szerint a 2025-ös bécsi választás előtt törvénysértő módon lépett kapcsolatba választókkal, illetve érzékeny adatokat is továbbíthatott.

A demokrácia csődjeként értékelte Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára

azt, hogy Wolfgang Gerstl az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) választási megfigyelőjeként kíséri figyelemmel a voksolást Magyarországon.