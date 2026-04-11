Róka a tyúkólban: hivatali visszaéléssel gyanúsítják az EBESZ Budapestre küldött választási megfigyelőjét

Kiálltak az osztrákok Orbán Viktor mellett: „Le kell állítani az ukrán EU-csatlakozási folyamatot!”
Az FPÖ szerint, ha az osztrák kormány nem ítéli el Zelenszkij fenyegetését, akkor bűnrészességet vállal.
Az EBESZ választási megfigyelőjeként vesz részt a magyarországi voksoláson Wolfgang Gerstl, aki ellen a bécsi ügyészség hivatali visszaélés gyanúja miatt indíthat nyomozást. Az ÖVP politikusa a gyanú szerint a 2025-ös bécsi választás előtt törvénysértő módon lépett kapcsolatba választókkal, illetve érzékeny adatokat is továbbíthatott.
Választási megfigyelőként tartózkodik Magyarországon Wolfgang Gerstl, aki ellen a bécsi ügyészség hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást. Az ÖVP politikusa a gyanú szerint a 2025-ös bécsi választás előtt törvénysértő módon lépett kapcsolatba választókkal, illetve érzékeny adatokat is továbbíthatott.
A demokrácia csődjeként értékelte Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára
azt, hogy Wolfgang Gerstl az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) választási megfigyelőjeként kíséri figyelemmel a voksolást Magyarországon.
Ez kettős mérce Magyarországgal szemben
– szögezte le Hafenecker.
Az FPÖ szerint, ha az osztrák kormány nem ítéli el Zelenszkij fenyegetését, akkor bűnrészességet vállal.
A főtitkár felszólította az EBESZ-t, hogy vizsgálja felül Gerstl személyére vonatkozó döntését, mert a szervezet hitelessége forog kockán –
az ÖVP-s politikus ellen ugyanis nyomozás folyik, márpedig folyamatban lévő eljárás alatt álló személyek nem lehetnek nemzetközi választási megfigyelők – különben sérül a rendszerbe vetett bizalom.
Az EBESZ választási megfigyelő missziójában – melynek elsődleges célja az átlátható és tisztességes választási folyamat biztosítása – 38 ország 111 parlamenti képviselője vesz részt – közülük négyen Ausztriából érkeztek. Noha a névsor hivatalosan nem nyilvános, az osztrák szociáldemokrata politikus, Pia Maria Wieninger (SPÖ) sajtóközleményben hozta nyilvánosságra részvételét, Wolfgang Gerstl pedig, aki egyébként az ÖVP alkotmányjogi szóvivője, ugyancsak nyilvánosságra hozta, hogy Budapesten tartózkodik.
„A szabad és tisztességes választások minden demokrácia alapját képezik. Pontosan itt jön képbe a nemzetközi választási megfigyelés munkája: az átláthatóság megteremtése, a folyamatok vizsgálata és a bizalom erősítése” – magyarázta Facebook-bejegyzésben.
Christian Hafenecker szerint Gerstl kinevezése olyan, mintha egy rókára bíznák a tyúkól felügyeletét.
Gerstl ellen a 2025-ös bécsi választásokkal összefüggő hivatali titoksértések gyanúja miatt nyomoz az ügyészség.
