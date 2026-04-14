Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt hadházy ákos Választás 2026

Hadházy Ákos elárulta, miért csalódott a tiszás kétharmad ellenére is (VIDEÓ)

2026. április 14. 18:32

A politikus csúfos vereséget szenvedett vasárnap és úgy tűnik, az új kormányban sem lesz rá szükség.

2026. április 14. 18:32
Hadházy Ákos

Csúfos vereséget szenvedett Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki a vasárnapi választáson csak a harmadik helyen végzett Zuglóban a tiszás és a fideszes jelölt mögött. A keddi tüntetésekről elhíresült politikus a Telexnek adott interjújában megerősítette, visszavonul a politikától és a polgári foglalkozásában, állatorvosként tevékenykedik a jövőben. Kiderült,

Hadházy Ákos annak ellenére sem kapott felkérést az alakuló Tisza-kormánytól és Magyar Pétertől sem, hogy az elmúlt években – szerinte – rengeteget tett a korrupciós ügyek felderítéséért és arra is lenne javaslata, hogyan lehetne a meglátása szerint korrupciós ügyekben érintett fideszes politikusokat börtönbe juttatni. A képviselő világossá tette, ezekben az ügyekben sem szándékozik a jövőben szerepet vállalni.

Hadházy egyelőre óvatosan fogalmazott a Tisza által hangoztatott rendszerváltásról: szerinte koránt sem biztos, hogy az új kormány által felállítani tervezett antikorrupciós szervek kellő hatékonysággal tudnak majd működni. Emlékeztetett, a rendszerváltást követően több ilyen próbálkozás is volt, beleértve az olajügyeket vagy a baloldali kormányok korrupciógyanús ügyeit, amelyekben végül nem sikerült az elszámoltatás a mai napig sem.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A politikus azért is bírálta a Tisza Pártot és a baloldali pártokat, mert azt az elvárást támasztották a többi ellenzéki pártnak, hogy a tiszás jelölt javára lépjenek vissza. Hadházy felidézte, őt is számtalan kritika érte, amiért ezt nem tette meg, kiemelve, végül neki lett igaza és nem hátráltatta a politikai fordulatot. 

A Telex szembesítette a képviselőt azzal a korábban gyakran hangoztatott nézetével is, hogy nem lehet leváltani demokratikus választáson Orbán Viktor kormányát. Hadházy azzal védekezett, hogy ő csak annyit állított, ez egy szinte lehetetlen kihívás. Akkor kezdett el bizakodni, amikor az év elejétől megjelenő közvélemény-kutatások nem kezdték el szűkíteni a két nagy párt közötti különbséget. Szintén árulkodó jelnek nevezte, hogy Orbán Viktor végül visszakozott a tavaly márciusi terveitől és visszavonta az átláthatósági törvényt.

Hadházy Ákos világossá tette, egyelőre nem kapott felkérést az új kormánytól, ha ez mégis megtörténne, akkor is csak nagyon szigorú feltételek mellett vállalna szerepet a korrupciós ügyek feltárásában, erős jogszabályi garanciák mellett. Magyar Péter leendő kormányát arra figyelmeztette, ne éljenek vissza az erős választási felhatalmazással, ahogy szerinte ezt a Fidesz-KDNP tette 2010 után, onnantól, hogy életbe lépett az összeférhetetlenségi törvény. A törvény korlátozza, hogy a képviselők, politikusok milyen tevékenységet nem folytathatnak politikai szerepvállalásuk mellett.

***

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
basti64
2026. április 14. 18:55
Hadházy már a Parlamentben tartotta maga elött a mondanivalóját: A lónak a faszát! Gondolom, többek emlékeznek rá. Mint (állítólag) állatorvos, emlékeztetném erre a velös mondására. Térjen vissza ehhez a nemes célhoz!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 14. 18:54
» Fck fcbk 2026. április 14. 18:48 Ha Magyar Péternek van humora,Hadházit teszi a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjének.« Azt ígérte, politikailag független lesz a hivatal.
Válasz erre
0
0
Finale
2026. április 14. 18:49
AZ, hogy a politikusaink nem kertek szamon a facebookon terjedo hazugsagokat es ennek a szerencsetlen embernek az amokfutasat sem es valoban sokan elhittek,hogy zenra meg banyak meg palotak meg lopas stb azert a politikusaink nagyon-nagyon felelosek. AZONNAL le kellett volna minden hazugsagot allitani es minden alhirt peldasan azonnal cafolni es megbuntetni a terjesztojet; Tudjatok hany al fotot lattam ? Tele van veluk a media.
Válasz erre
0
0
A szexárdi láncfűrészes böllér
2026. április 14. 18:49
Nagyon helyes: a 🐴doktor foglalkozzon a 🐴🌳szokkal, nem véletlen, hogy még egyetlen állatorvosból sem lett jó politikus!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!