Hadházy Ákos elárulta, miért csalódott a tiszás kétharmad ellenére is (VIDEÓ)

Csúfos vereséget szenvedett Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki a vasárnapi választáson csak a harmadik helyen végzett Zuglóban a tiszás és a fideszes jelölt mögött. A keddi tüntetésekről elhíresült politikus a Telexnek adott interjújában megerősítette, visszavonul a politikától és a polgári foglalkozásában, állatorvosként tevékenykedik a jövőben. Kiderült,

Hadházy Ákos annak ellenére sem kapott felkérést az alakuló Tisza-kormánytól és Magyar Pétertől sem, hogy az elmúlt években – szerinte – rengeteget tett a korrupciós ügyek felderítéséért és arra is lenne javaslata, hogyan lehetne a meglátása szerint korrupciós ügyekben érintett fideszes politikusokat börtönbe juttatni. A képviselő világossá tette, ezekben az ügyekben sem szándékozik a jövőben szerepet vállalni.

Hadházy egyelőre óvatosan fogalmazott a Tisza által hangoztatott rendszerváltásról: szerinte koránt sem biztos, hogy az új kormány által felállítani tervezett antikorrupciós szervek kellő hatékonysággal tudnak majd működni. Emlékeztetett, a rendszerváltást követően több ilyen próbálkozás is volt, beleértve az olajügyeket vagy a baloldali kormányok korrupciógyanús ügyeit, amelyekben végül nem sikerült az elszámoltatás a mai napig sem.