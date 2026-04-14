Hadházy Ákos elárulta, miért csalódott a tiszás kétharmad ellenére is (VIDEÓ)

A politikus csúfos vereséget szenvedett vasárnap és úgy tűnik, az új kormányban sem lesz rá szükség.
Csúfos vereséget szenvedett Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki a vasárnapi választáson csak a harmadik helyen végzett Zuglóban a tiszás és a fideszes jelölt mögött. A keddi tüntetésekről elhíresült politikus a Telexnek adott interjújában megerősítette, visszavonul a politikától és a polgári foglalkozásában, állatorvosként tevékenykedik a jövőben. Kiderült,
Hadházy Ákos annak ellenére sem kapott felkérést az alakuló Tisza-kormánytól és Magyar Pétertől sem, hogy az elmúlt években – szerinte – rengeteget tett a korrupciós ügyek felderítéséért és arra is lenne javaslata, hogyan lehetne a meglátása szerint korrupciós ügyekben érintett fideszes politikusokat börtönbe juttatni. A képviselő világossá tette, ezekben az ügyekben sem szándékozik a jövőben szerepet vállalni.
Hadházy egyelőre óvatosan fogalmazott a Tisza által hangoztatott rendszerváltásról: szerinte koránt sem biztos, hogy az új kormány által felállítani tervezett antikorrupciós szervek kellő hatékonysággal tudnak majd működni. Emlékeztetett, a rendszerváltást követően több ilyen próbálkozás is volt, beleértve az olajügyeket vagy a baloldali kormányok korrupciógyanús ügyeit, amelyekben végül nem sikerült az elszámoltatás a mai napig sem.
A politikus azért is bírálta a Tisza Pártot és a baloldali pártokat, mert azt az elvárást támasztották a többi ellenzéki pártnak, hogy a tiszás jelölt javára lépjenek vissza. Hadházy felidézte, őt is számtalan kritika érte, amiért ezt nem tette meg, kiemelve, végül neki lett igaza és nem hátráltatta a politikai fordulatot.
A Telex szembesítette a képviselőt azzal a korábban gyakran hangoztatott nézetével is, hogy nem lehet leváltani demokratikus választáson Orbán Viktor kormányát. Hadházy azzal védekezett, hogy ő csak annyit állított, ez egy szinte lehetetlen kihívás. Akkor kezdett el bizakodni, amikor az év elejétől megjelenő közvélemény-kutatások nem kezdték el szűkíteni a két nagy párt közötti különbséget. Szintén árulkodó jelnek nevezte, hogy Orbán Viktor végül visszakozott a tavaly márciusi terveitől és visszavonta az átláthatósági törvényt.
Hadházy Ákos világossá tette, egyelőre nem kapott felkérést az új kormánytól, ha ez mégis megtörténne, akkor is csak nagyon szigorú feltételek mellett vállalna szerepet a korrupciós ügyek feltárásában, erős jogszabályi garanciák mellett. Magyar Péter leendő kormányát arra figyelmeztette, ne éljenek vissza az erős választási felhatalmazással, ahogy szerinte ezt a Fidesz-KDNP tette 2010 után, onnantól, hogy életbe lépett az összeférhetetlenségi törvény. A törvény korlátozza, hogy a képviselők, politikusok milyen tevékenységet nem folytathatnak politikai szerepvállalásuk mellett.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube