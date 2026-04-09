„Rengeteg családpolitikai költekezés túlköltekezés”, a családoktól vonna el pénzt a Tiszának is szurkoló PDSZ
2026. április 09. 14:53
Túlköltekezésnek tartja a PDSZ a családokra fordított kormányzati támogatásokat, szerintük onnan lehetne forrásokat átcsoportosítani a nevelést-oktatást közvetlenül segítők (NOKS) béremelésére.
4 p
1
6
21
Mentés
„Rengeteg családpolitikai költekezés túlköltekezés” – jelentette ki Gosztola Réka, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja a szervezet és a köznevelési államtitkárság közötti egyeztetésen. (A folyamatosan kormánykritikus PDSZ korábban azt kommunikálta, jó az az irány, amelyet Magyar Péterék képviselnek.) Ezt Gosztola azután mondta, hogy az egyeztetésen azt ecsetelte, hogy a költségvetésen belül igenis rendelkezésre állnak a szükséges források, mert szerinte „hatalmas a túlköltekezés”.
Amikor a köznevelési államtitkár rákérdezett, hogy mit tekint hatalmas túlköltekezésnek, melyik az a kormányzati intézkedés, ami szerinte az, Gosztola Réka szó szerint azt válaszolta:
„Hát rengeteg családpolitikai intézkedés túlköltekezés”.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és a PDSZ képviselői több ízben is egyeztettek a pedagógusszakszervezet nevelést-oktatást közvetlenül segítők (NOKS) béremelési követelései miatt. Az egyik egyeztetést követően, még március 24-én a PDSZ a közösségi oldalra feltöltött videóban jelentette be, hogy mivel a tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért
élni fognak egy kétórás figyelmeztető sztrájk lehetőségével.
Ám a sztrájk időpontját csak később jelentette be a PDSZ, az államtitkárság álláspontja szerint jogszerűtlenül, szerintük ugyanis a pedagógusszervezet nem tartotta be a sztrájk meghirdetésére vonatkozó, jogszabályokban előírt határidőket. A PDSZ először úgy reagált, hogy mérlegeli a sztrájk időpontjának módosítását, majd arról beszéltek, hogy a kormány minden eszközzel igyekszik megakadályozni a sztrájkot.
Végül maga a szervezet jelentette be, hogy elmarad a március 30-ára meghirdetett munkabeszüntetésük.
Az elektromos mobilitás „forradalmi gyorsasággal” fog elterjedni, mert az egész világ megtanulja azt, hogy az olajimport az mekkora kitettség – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel a Mandiner Mesterterv című műsorában.
Magyar Péter kendőzetlenül mondta ki: „g*ci nagy háború lesz”. A felvétel kiszivárgása után Tisza-szimpatizánsok tömegei fejezték ki csalódottságukat a párt közösségi oldalain, többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően.
p
13
1
12
Hírlevél-feliratkozás
Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.