Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár pdsz sztrájk

„Rengeteg családpolitikai költekezés túlköltekezés”, a családoktól vonna el pénzt a Tiszának is szurkoló PDSZ

2026. április 09. 14:53

Túlköltekezésnek tartja a PDSZ a családokra fordított kormányzati támogatásokat, szerintük onnan lehetne forrásokat átcsoportosítani a nevelést-oktatást közvetlenül segítők (NOKS) béremelésére.

Mandiner

„Rengeteg családpolitikai költekezés túlköltekezés” – jelentette ki Gosztola Réka, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja a szervezet és a köznevelési államtitkárság közötti egyeztetésen. (A folyamatosan kormánykritikus PDSZ korábban azt kommunikálta, jó az az irány, amelyet Magyar Péterék képviselnek.) Ezt Gosztola azután mondta, hogy az egyeztetésen azt ecsetelte, hogy a költségvetésen belül igenis rendelkezésre állnak a szükséges források, mert szerinte „hatalmas a túlköltekezés”

Amikor a köznevelési államtitkár rákérdezett, hogy mit tekint hatalmas túlköltekezésnek, melyik az a kormányzati intézkedés, ami szerinte az, Gosztola Réka szó szerint azt válaszolta:

 „Hát rengeteg családpolitikai intézkedés túlköltekezés”.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és a PDSZ képviselői több ízben is egyeztettek a pedagógusszakszervezet nevelést-oktatást közvetlenül segítők (NOKS) béremelési követelései miatt. Az egyik egyeztetést követően, még március 24-én a PDSZ a közösségi oldalra feltöltött videóban jelentette be, hogy mivel a tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért 

élni fognak egy kétórás figyelmeztető sztrájk lehetőségével. 

Ám a sztrájk időpontját csak később jelentette be a PDSZ, az államtitkárság álláspontja szerint jogszerűtlenül, szerintük ugyanis a pedagógusszervezet nem tartotta be a sztrájk meghirdetésére vonatkozó, jogszabályokban előírt határidőket. A PDSZ először úgy reagált, hogy mérlegeli a sztrájk időpontjának módosítását, majd arról beszéltek, hogy a kormány minden eszközzel igyekszik megakadályozni a sztrájkot. 

Végül maga a szervezet jelentette be, hogy elmarad a március 30-ára meghirdetett munkabeszüntetésük.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. április 09. 16:12
Részben egyetértek a nőcivel. Ugyanis nagyon sok olyan dolgot is a tanítótól sajátít el a gyerek - köszönni, segget törölni, cipőt kötni, ember módra enni, ami a szülő dolga volna. De a szülők kapják a kedvezményeket. Ám sztoj! Biztos, hogy nem az iskolák kapnák az elvett pénzt. Szóval lfs a pdsznek.
Válasz erre
1
1
Mantinka
2026. április 09. 16:01
lemez 2026. április 09. 15:35 A tanárok fizetését nem orbán emelte fel a szarból, hanem az unió. Kizárólag uniós forrásból van finanszírozva a béremelés. orbán köztudottan tanárellenes. Legyél tanár!
Válasz erre
0
7
Mantinka
2026. április 09. 15:55
Pintér Sándor „Én nem értek az oktatáshoz.”
Válasz erre
1
2
Laci1970
2026. április 09. 15:51
Ne tessék összekeverni, összemosni a PDSZ-es aktivistát az aktív tanárokkal! Aktivista néninek valószínűleg nincs gyereke, de hogy nem nagycsaládos, az biztos. Több mint 100 ezer pedagógus van. Hányan tagjai a PDSZ-nek?
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!