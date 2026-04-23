Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
tisza liberális Magyar Péter orbán

Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el?

2026. április 23. 21:30

A liberális, baloldali(as) szavazók azért érzik sajátjuknak Magyar Pétert, mert tudat alatt az a meggyőződésük, ők segítették hatalomba.

null
Krasznahorkai Emma
Index

„A liberális értelmiség kiborul a lehetséges katolikus oktatásügyi miniszteren, pedig hát pontosan ezt ígérte Magyar Péter, míg egy másik részüket az zavarja, hogy Puzsér Róbert is ugyanúgy viselkedik, ahogyan eddig is viselkedett – őrjöngő nőgyűlölőként. A felhevült nép pedig bosszút követel, amelyre Orbán is rájátszik az áldozatszerepével és mártírkodó felelősségvállalásával, és megfordul az ember fejében az előre eltervezettség: lám-lám, boszorkányüldözésbe kezdett a Tisza, és hogy adja a lovat a gyűlölködők alá.

(...)

A szeretem-nemszeretem politikusokhoz történő viszonyulás, amely rendszeresen identitássá is válik, olyan működésmód, ami menetrendszerűen hozza magával az indulatokat is. Megszeretni egy politikust, akiben az extázis után néhány nappal már csalódniuk is kell – pedig valójában miért kéne –, kemény menet. Mint egy új szerető, akibe az ember belelátja a legcsudálatosabb tulajdonságokat is, pedig ő tényleg sosem ígért se jövőt, se szerelmet. Majd miután mindenféle szépet és jót elmeséltünk róla a barátainknak, megtörténik az első együttlét, és a mámor után ez az új szeretőnk talán éppen folytatja a még régebben megkezdett gondolatmenetét, csak hogy ezúttal kijózanodva hallgatjuk. És meglepődünk, milyen ember is fekszik mellettünk. Tulajdonképpen miért lepődünk meg? 

Pontosan ezt mondta eddig is – csak épp amiatt, mert véget érhet a sokévnyi szexmentesség, igazából nem is figyeltünk oda, kizárólag az esemény maga lebegett a szemünk előtt, így mindenféle elképzelt gyönyörűséget társítottunk az illetőhöz.

Magyar Péter egyik efféle gondolatmenete volt az, hogy az első 50 legfontosabb dologban nincs benne a választási rendszer átalakítása. Ekkortól kezdtem el azt ismételgetni, hogy ha én lennék a kampányfőnöke, tennék valami gesztust az értelmiség felé is.” 

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. április 23. 23:10
A liberálias, baloldali szavazók miért választanak egy kedves konzervatív úriembert maguknak? Talán azért, mert ő utálja a legjobban Orbánt és amúgyis O1G. Költői kérdés volt, a Nyugat jobban tudja, mi kell nekünk.
szim-patikus
2026. április 23. 22:08 Szerkesztve
Hát ez meg mi lenne? Tudatalattinkba lesűllyedt mélységi horgászlány, lőcsölné ránk kukacos agysalátáját szexhiánya okán? Hagyja abba. Inkább adok neki ecetet hozzá. (etc. = ecet erre, ecet arra)
vakiki
2026. április 23. 22:07
Bárki segítette hatalomra, nagy kárt okozott Magyarországnak! Kár volt!
catalina11
2026. április 23. 22:07
Mint egy új szerető, akibe az ember belelátja a legcsudálatosabb tulajdonságokat is, pedig ő tényleg sosem ígért se jövőt, se szerelmet. Majd miután mindenféle szépet és jót elmeséltünk róla a barátainknak, megtörténik az első együttlét, és a mámor után ez az új szeretőnk talán éppen folytatja a még régebben megkezdett gondolatmenetét, csak hogy ezúttal kijózanodva hallgatjuk. És meglepődünk, milyen ember is fekszik mellettünk. Tulajdonképpen miért lepődünk meg? " Főleg akkor, ha már az első pillanatban lehetett látni, hogy milyen ez az új szerető.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.