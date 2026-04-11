Óriási tömeg és ünnepi hangulat – így zárta le a Fidesz a 2026-os kampányt (GALÉRIA)

Szombaton este a Budai Várban, a Szentháromság téren tartotta kampányzáró rendezvényét a Fidesz-KDNP. Az egész napos országjáró körút után az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János közlekedési miniszter is felszólalt.

A rendezvény közben lement a nap, és sötétedés után a résztvevők fáklyákkal világítottak. A békés, ünnepélyes hangulatú kampányzáró éles kontrasztot mutatott az előző napi botrányos ellenzéki koncerttel szemben a Hősök terén.