Óriási kockázatra hívta fel a figyelmet Tarjányi Péter: „Magyarország egy nagyobb játszma része lett”

Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő közös nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban.
Tarjányi Péter közösségi oldalán arról írt, hogy a magyarországi választások már nem csak belpolitikai kérdésekről szólnak.
A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, az Egyesült Államok nyíltan támogatja Orbán Viktort, amit az alelnök magyarországi látogatásával is alátámasztottnak lát. Hozzátette, hogy Oroszország érdekei szintén a Fidesz támogatásának irányába mutatnak.
Az Európai Unió viszont inkább az ellenzéki oldal felé húz”
– fogalmazott Tarjányi Péter, aki ezen külföldi erők szembenállásából kifolyólag a magyarországi választásokat egy érdekszférák közötti nemzetközi konfliktusnak, úgynevezett kommunikációs proxy „háborúnak” nevezte.
Úgy látja, a legnagyobb veszély abban rejlik, ha a magyar társadalom úgy tekint a választásra, mintha az kizárólag belső ügy lenne, miközben valójában nem az. Mint fogalmazott: „Magyarország most egy nagyobb játszma része lett”.
