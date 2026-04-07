04. 07.
kedd
választas tarjányi péter európai unió egyesült államok oroszország

Óriási kockázatra hívta fel a figyelmet Tarjányi Péter: „Magyarország egy nagyobb játszma része lett”

2026. április 07. 18:41

A biztonságpolitikai szakértő szerint a magyarországi választások már nem csak belpolitikai kérdésekről szólnak.

2026. április 07. 18:41
Tarjányi Péter közösségi oldalán arról írt, hogy a magyarországi választások már nem csak belpolitikai kérdésekről szólnak.

A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, az Egyesült Államok nyíltan támogatja Orbán Viktort, amit az alelnök magyarországi látogatásával is alátámasztottnak lát. Hozzátette, hogy Oroszország érdekei szintén a Fidesz támogatásának irányába mutatnak.

Az Európai Unió viszont inkább az ellenzéki oldal felé húz”

– fogalmazott Tarjányi Péter, aki ezen külföldi erők szembenállásából kifolyólag a magyarországi választásokat egy érdekszférák közötti nemzetközi konfliktusnak, úgynevezett kommunikációs proxy „háborúnak” nevezte.

Úgy látja, a legnagyobb veszély abban rejlik, ha a magyar társadalom úgy tekint a választásra, mintha az kizárólag belső ügy lenne, miközben valójában nem az. Mint fogalmazott: „Magyarország most egy nagyobb játszma része lett”.

Nyitókép: Képernyőfotó

ördöngös pepecselés
2026. április 07. 20:21
elmondja azt amit mi itt a mandin minimum négy éve tudunk csak akkor még Amerika Brüsszellel volt
Infidel
2026. április 07. 20:04
Csak tudnék olvasni a sorok között. Nem megy, nagy a homály csak egy lepkefingnyit kifejtette volna ezt a nagyobb játszmában való részesedést akkor eldönthettem volna, hogy tényleg hülye vagy csak én gondolom.
szantofer
2026. április 07. 19:53
"Az Európai Unió viszont inkább az ellenzéki oldal felé húz” Az USA meg Orbánt támogatja, csakúgy mint Oroszország. Legalábbis a jelenlegi vezetőik ezt teszik. Az USA és Oroszország viszont nem barátok, és ezután sem lesznek azok. Az USA és Oroszország ellenségek. És ha ezek ketten ütköző zónát csinálnak kis hazánkból, annak nagyon rossz vége lesz. Földrajzi elhelyezkedésünkből kifolyólag ideális helyszín vagyunk ehhez, és a jelenlegi kormány hinta politikája alkalmat szolgáltat hozzá. A minden szarnak elhordott EU viszont túl fogja élni Trumpot is, meg Putyint is. Úgyhogy nem ártana tudni, hogy hosszú távon hol a helyünk.
johannluipigus
•••
2026. április 07. 19:51 Szerkesztve
Semmi újat nem mondott. Annyi a javára írandó, hogy a korábbi kormányellenes retorikán kissé finomított.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!