Itt a teljes névsor: ők alkotják a Fidesz új parlamenti frakcióját (VIDEÓ)
„A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Gulyás Gergely.
Nagyon komolyan tartanak tőle.
„Amióta Orbán Viktor bejelentette, nem ül be az új országgyűlésbe még jobban elhatalmasodott rajtuk az aggodalom.
Stumpf András, a Válasz Online újságírója például a Facebook- oldalán fejtette ki a véleményét arról, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe:
»Egy dolgot találtam el. A választási eredményt szerencsére nem. Azt viszont igen, hogy Orbán nem fog beülni a Parlamentbe, ellenzékbe, ha veszít. […] Az a több mint kétmillió polgártársunk azt a munkát bízta rá, hogy legyen ott a Parlamentben. Ő volt a listavezető. Így szavaztak arra a listára. Azzal, hogy nem lesz ott, nem engem ver át. Őket.«
Rossz hírem van, nem verte át a szavazóit a miniszterelnök. A patrióta oldal újra fogja szervezni magát és ehhez a nagy munkához rá van szükség, méghozzá úgy, hogy minden energiáját erre a feladatra fordítja.
Valljuk be, kedves András, hogy ti attól féltek már most, hogy Orbán Viktor újraépíti magát is és a Fideszt is, és az a csaknem 2,5 millió ember, aki most is erre a pártszövetségre szavazott, várni fogja ezt a pillanatot.”
