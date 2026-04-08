Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
nézőpont intézet mráz ágoston sámuel országgyűlési választás 2026 energia ipar Magyar Péter mesterterv költség orbán viktor

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

2026. április 08. 15:17

Az elektromos mobilitás „forradalmi gyorsasággal” fog elterjedni, mert az egész világ megtanulja azt, hogy az olajimport az mekkora kitettség – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel a Mandiner Mesterterv című műsorában.

2026. április 08. 15:17
null

A Mesterterv legutóbbi adásában Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője elemző vendégeivel többek között arról beszélgetett, hogy kiszivárgott a Tisza energiapolitikai terve: Magyar Péterék eltörölnék a rezsicsökkentést, megszüntetnék a védett árat, lecsatlakoznának az olcsó orosz energiáról, a háztartások megtakarításaira pedig energiafüggetlenségi adót vetnének ki.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a beszélgetés egy pontján kijelentette, hogy 

egészen elképesztő, hogy van az olcsó orosz energia és a drága, egészen más nyugati energia, és azon veszekszünk, hogy melyiket vegyük”. 

„S itt nem két fillérről beszélgetünk, illetve a benzinkutaknál mérhető 120-170 forintokról, amely a védett árak kapcsán megtakarítható, amire lehet azt mondani, hogyha a tankol az ember egyet, akkor csak néhány ezer forintról van szó. Itt százmilliárdokról beszélünk nemzetgazdasági szinten, ami a két olajár közötti különbség” – hívta fel a figyelmet az elemző.

Mráz azzal folytatta, hogy van közvetlen költsége ennek az egésznek, hogy milyen olajat vásárolunk, továbbá van egy átállási költsége is, és az energiafüggetlenségnek nevezett adó az az átállás költségét jelenti. 

Épeszű ember, ismerve a nemzetgazdasági feltételeket, az árazást és a költségeket, nem akarhatja ezt”

– szögezte le az elemző.

Az elhangzottakra G. Fodor Gábor úgy reagált, hogy ki kellene nyitni a világlapokat, és megnézni mi történik. Hiszen azt lehet látni, hogyha elindul egy tanker Európa felé, akkor arra ráígérnek, Rotterdam be fog zárni. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója leszögezte, hogy 

jó lenne, hogyha azok, akiket megválasztunk, azok a mi érdekeinket képviseljék, és nem ideológiai rögeszméket vagy saját bizniszeket”

 – utalt ezzel a Tisza Pártban fellelhető Shell-es szálra.

Ezt hozhatja az olajválság

Mráz Ágoston Sámuel ezután felhívta arra a figyelmet, hogy ennek az egész olajválságnak, ami most kibontakozik lehet, hogy az akkugyárak lesznek a nyertesei. Elhangzott, hogy sok olyan cikkel találkozik, melyek arról írnak, hogy 

az elektromos mobilitás „forradalmi gyorsasággal” fog elterjedni , mert az egész világ megtanulja azt, hogy az olajimport az mekkora kitettség.

„S lehet, hogy Orbán Viktor e téren is jó döntéseket hozott középtávon. Persze a Momentum és csatolt részei próbáltak ellehetetleníteni és lejáratni, de lehet ez a jövő, mert az elektromobilitás elterjed” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Fotó: Facebook

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Krupp Skya
•••
2026. április 08. 23:17 Szerkesztve
mreinstand-3 2026. április 08. 22:10 “ ezt is előre látta” A geci azért “lát előre” dolgokat, mert mindennek mondta már az ellenkezőjét is. Oszt’ az egyik majd bejön. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ezt ÁVÓ-S apukád is és munkásőr anyukád is így látja, te meg nem akarsz kilógni a véleményeddel csak majd az ablakon amikor kilógat a hálás embertömeg akikkel jót tettek.
Válasz erre
0
0
iimre
2026. április 08. 22:35
"mreinstand-3 2026. április 08. 22:10 »ezt is előre látta« A geci azért “lát előre” dolgokat, mert mindennek mondta már az ellenkezőjét is. Oszt’ az egyik majd bejön. " HAZUDSZ, trolladék, Orbán sosem fordult a magyar nemzet ellen — nem úgy, mint a ballibsi ellenzék teszi napról napra!!
Válasz erre
0
0
mreinstand-3
2026. április 08. 22:10
“ ezt is előre látta” A geci azért “lát előre” dolgokat, mert mindennek mondta már az ellenkezőjét is. Oszt’ az egyik majd bejön.
Válasz erre
0
1
Palatin
2026. április 08. 20:07
Vance alelnök látogatásának és beszédének a lényege nagyon fontos, de lehet, hogy Európában mégsem fogják fel a politikusok de az itthoni ellenzék sem. Vance nagyon jól látja, hogy Európa elhagyta a saját gyökereit és gyorsulva csúszik le a lejtön, egy korrupt, tehetetlen, kaotikus birodalommá kezd válni. Ez Amerikának sem lenne jó. ÉS EBBEN AZ EGYRE SÖTÉTEDÖ KÁOSZBAN AZ ORBÁNI MAGYARORSZÀG AZ EGYETLEN PISLÁKOLÒ GYERTYA, AHOL MÉG MARADT EURÓPÁBÓL VALAMI, AMIT NEMCSAK MEGMENTENI KELL, HANEM AMINEK A POZITIV FORDULAT KIINDULÓPONTJÁVÁ KELL VÁLNIA Ennek a látogatásnak ez az értelme Ezért rendkívül fontos a Fidesz elsöprö gyözelme. Vance nem (csak) Magyarország, hanem föleg Európa megmentése érdekében járt itt MERT MAGYARORSZÀGNAK MA A VILÀGPOLITIKÁBAN NEM GAZDASÁGI, HANEM ESZMEI ÈRTÈKE VAN, MÉGPEDIG ÓRIÁSI Ezért járt itt az amerikai alelnök, ezt minden magyarnak meg kell értenie, hogy érezze a felelösségét, amikor behúzza az "X"-et. Ne szórakozzunk a magunk és Európa jövöjével!.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.