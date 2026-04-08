Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Itt van a Tisza kiszivárgott brutális terve: ennek Zelenszkijék is örülni fognak
Nagyon ráfáznának a magyar családok, ha ez megvalósulna.
Az elektromos mobilitás „forradalmi gyorsasággal” fog elterjedni, mert az egész világ megtanulja azt, hogy az olajimport az mekkora kitettség – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel a Mandiner Mesterterv című műsorában.
A Mesterterv legutóbbi adásában Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője elemző vendégeivel többek között arról beszélgetett, hogy kiszivárgott a Tisza energiapolitikai terve: Magyar Péterék eltörölnék a rezsicsökkentést, megszüntetnék a védett árat, lecsatlakoznának az olcsó orosz energiáról, a háztartások megtakarításaira pedig energiafüggetlenségi adót vetnének ki.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a beszélgetés egy pontján kijelentette, hogy
egészen elképesztő, hogy van az olcsó orosz energia és a drága, egészen más nyugati energia, és azon veszekszünk, hogy melyiket vegyük”.
„S itt nem két fillérről beszélgetünk, illetve a benzinkutaknál mérhető 120-170 forintokról, amely a védett árak kapcsán megtakarítható, amire lehet azt mondani, hogyha a tankol az ember egyet, akkor csak néhány ezer forintról van szó. Itt százmilliárdokról beszélünk nemzetgazdasági szinten, ami a két olajár közötti különbség” – hívta fel a figyelmet az elemző.
Mráz azzal folytatta, hogy van közvetlen költsége ennek az egésznek, hogy milyen olajat vásárolunk, továbbá van egy átállási költsége is, és az energiafüggetlenségnek nevezett adó az az átállás költségét jelenti.
Épeszű ember, ismerve a nemzetgazdasági feltételeket, az árazást és a költségeket, nem akarhatja ezt”
– szögezte le az elemző.
Az elhangzottakra G. Fodor Gábor úgy reagált, hogy ki kellene nyitni a világlapokat, és megnézni mi történik. Hiszen azt lehet látni, hogyha elindul egy tanker Európa felé, akkor arra ráígérnek, Rotterdam be fog zárni. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója leszögezte, hogy
jó lenne, hogyha azok, akiket megválasztunk, azok a mi érdekeinket képviseljék, és nem ideológiai rögeszméket vagy saját bizniszeket”
– utalt ezzel a Tisza Pártban fellelhető Shell-es szálra.
Mráz Ágoston Sámuel ezután felhívta arra a figyelmet, hogy ennek az egész olajválságnak, ami most kibontakozik lehet, hogy az akkugyárak lesznek a nyertesei. Elhangzott, hogy sok olyan cikkel találkozik, melyek arról írnak, hogy
az elektromos mobilitás „forradalmi gyorsasággal” fog elterjedni , mert az egész világ megtanulja azt, hogy az olajimport az mekkora kitettség.
„S lehet, hogy Orbán Viktor e téren is jó döntéseket hozott középtávon. Persze a Momentum és csatolt részei próbáltak ellehetetleníteni és lejáratni, de lehet ez a jövő, mert az elektromobilitás elterjed” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Fotó: Facebook