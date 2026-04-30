puzsér róbert tényi istván eckü

Nyomozás indult a Puzsér Róbert „rendszerváltó” bulija után történt rendbontás miatt

2026. április 30. 16:10

Többen randalírozni kezdtek, és a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták. A letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, amelyet végül a rendőrök oltottak el.

null

Rendőrségi nyomozás indult a Puzsér Róberték nagykoncertje után történt rendbontás miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben többek között Tényi István tett feljelentést, garázdaság gyanújával.

A lap felidézte: a rendezvény után a tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ahol egyesek nem tudták türtőztetni magukat, 

többen randalírozni kezdtek, és a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták. A letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, amelyet végül a rendőrök oltottak el. 

A Mi Hazánk Mozgalom plakátjait szintén leszaggatták a helyükről, majd összetépték azokat. Tényi István és egy másik magánszemély garázdaság gyanújával fordult a rendőrséghez, a nyomozó hatóság pedig el is rendelte a nyomozást.

A választás előtt két nappal a kormányváltás támogatására összehozott rendezvény nemcsak ezért sikeredett botrányosra. Puzsér Róbert által szervezett koncerten ugyanis koncertet adott többek között Eckü is. A rapper egy ponton botrányosan kezdett el viselkedni, majd a heréjét mutogatta a közönségnek.

Nyitókép: MTI:Bodnár Boglárka
 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sensuscommunis
2026. április 30. 17:26
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
Galerida
2026. április 30. 17:23
Ezek a derék fiatalok majd kapnak valami kitüntetést személyesen Pétertől , amiért olyan bátran szembeszálltak az embertelen diktatúrával, a pöcsmutogató meg egy órára befekhet Toka tábornok vízágyába, hogy a tükörplafon segítségével végre ő is láthassa a művelt közönség ovációját kiváltó bögyörőjét!
Sróf
2026. április 30. 17:11
A Pedozsér nevével fémjelzett rendszerbontó heremutogatás (szigorúan csak here, mivel fasza nincs a szóban forgó muzsikusnak, vagy ha van is, a heréjétől nagyon távol!) és a rendszerbontó plakáttépkedés-gyújtogatás ügyében hatóságilag vizsgálódni a tiszás tanácsköztársaság megcsúfolása.
bondavary
2026. április 30. 17:07 Szerkesztve
Ott tombolt a Hősök terén a mamahotelből éppen kimenős fiatalság, akik eredeti jelentéséből kiforgatva megkapták Petitől a jelszót, hogy Ruszkik haza! meg azt, hogy rendszerváltás. Nem a szegénység hajtotta ki őket, hanem a szemellenzős világnézet - már ha ismerik ezt a szót. Hányan mertek volna ezek közül rendszerváltó szándékkal tüntetni a kádári idők rendőreivel szemben? Hányan merték volna az itt lévő szovjet csapatok hazaküldését ilyen hangosan követelni. Ezeket legkevésbé az őket felbujtó Magyar Péterből nézem ki..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!