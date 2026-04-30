Nyomozás indult a Puzsér Róbert „rendszerváltó” bulija után történt rendbontás miatt

Botrány Puzsér Róbert rendezvényén: a Hősök terén mutogatta a heréjét egy tiszás rapper (VIDEÓ)
Minden határt átlépett Eckü.
Rendőrségi nyomozás indult a Puzsér Róberték nagykoncertje után történt rendbontás miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben többek között Tényi István tett feljelentést, garázdaság gyanújával.
A lap felidézte: a rendezvény után a tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ahol egyesek nem tudták türtőztetni magukat,
többen randalírozni kezdtek, és a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták. A letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, amelyet végül a rendőrök oltottak el.
A Mi Hazánk Mozgalom plakátjait szintén leszaggatták a helyükről, majd összetépték azokat. Tényi István és egy másik magánszemély garázdaság gyanújával fordult a rendőrséghez, a nyomozó hatóság pedig el is rendelte a nyomozást.
A választás előtt két nappal a kormányváltás támogatására összehozott rendezvény nemcsak ezért sikeredett botrányosra. Puzsér Róbert által szervezett koncerten ugyanis koncertet adott többek között Eckü is. A rapper egy ponton botrányosan kezdett el viselkedni, majd a heréjét mutogatta a közönségnek.
