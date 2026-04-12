04. 12.
vasárnap
fidesz kdnp Tisza Párt nyíregyháza

Nyíregyházán a TISZA, vidéken a FIDESZ–KDNP vezet az eddigi adatok szerint

2026. április 12. 20:50

A még nem végleges választási adatok szerint kiegyenlített küzdelem zajlik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében: a TISZA Nyíregyházán, míg a FIDESZ–KDNP több más körzetben áll az élen.

null

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei egyéni választókerületekben beérkező, egyelőre nem végleges adatok alapján kirajzolódni látszanak az aktuális politikai erőviszonyok. A részleges feldolgozottság ellenére több körzetben már jelentős előny figyelhető meg, ugyanakkor a végeredmény a további szavazatok beérkezésével még változhat.

Vezet a Tisza Nyíregyházán

Az 1. számú egyéni választókerületben (Nyíregyháza) Gajdos László, a TISZA jelöltje áll az élen 63,92 százalékkal, ami 11 041 szavazatot jelent 35,00 százalékos feldolgozottság mellett. Ez az egyik legnagyobb arányú támogatottság a vármegyében az eddig beérkezett adatok alapján.

Szintén Nyíregyházán, a 2. számú választókerületben Szakács Péter Lajos (TISZA) vezet 52,90 százalékkal, 5885 szavazattal, miközben a feldolgozottság 23,3 százalék. Az adatok itt is a TISZA jelentős támogatottságát jelzik.

FIDESZ–KDNP fölény több körzetben

A 3. számú választókerületben (Kisvárda) Seszták Miklós (FIDESZ–KDNP) áll az élen 47,92 százalékkal, 1499 szavazattal, 7,07 százalékos feldolgozottság mellett, ami különösen korai szakasznak tekinthető.

A 4. számú körzetben (Vásárosnamény) Tilki Attila (FIDESZ–KDNP) vezet 55,27 százalékkal, 3306 szavazattal, 20,34 százalékos feldolgozottság mellett.

Az 5. számú választókerületben (Mátészalka) Kovács Sándor (FIDESZ–KDNP) áll az élen 48,48 százalékkal, 5651 szavazattal, miközben a feldolgozottság 23,9 százalék, ami szoros versenyre utal.

A 6. számú választókerületben (Nyírbátor) Simon Miklós (FIDESZ–KDNP) vezet 49,39 százalékkal, 2448 szavazattal, 13,64 százalékos feldolgozottság mellett.

Nyitókép forrása: Facebook

 

