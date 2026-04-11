Nick Vujicic üzent a választások előtt: a magyar nemzetért imádkozik (VIDEÓ)

Így üdvözölte Orbán Viktor a Magyarországra látogató Nick Vujicicet
Az egyik legismertebb keresztény motivációs tréner 2019 után ismét hazánkban tartott előadást.
Korábban Orbán Viktorral is imádkozott az ismert keresztény prédikátor.
Nick Vujicic, a világszerte ismert motivációs előadó és keresztény prédikátor húsvét alkalmából üzent a magyaroknak – számolt be róla közösségi oldalán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
A karok és lábak nélkül született szónok ünnepi köszöntőjében békét és biztonságot kívánt Magyarországnak, egyúttal arról is beszélt, hogy imáiban az ország jövőjéért és a választások kimeneteléért is fohászkodik.
Szeretném, ha tudnátok, hogy imádkozom értetek. Imádkozom a nemzetetekért és imádkozom ezért a választásért”
– fogalmazott az ismert keresztény prédikátor.
Mint ismert, Vujicic 2023-as magyarországi látogatása során találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is, akivel közösen imádkoztak.
Soltész Miklós bejegyzésében kiemelte: a nemzetközileg is elismert előadó külön hangsúlyozta a magyar kormány szerepét a keresztény értékek melletti kiállásban, valamint a fogyatékossággal élők helyzetének javításában elért eredményeket.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala