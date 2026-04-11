Nick Vujicic üzent a választások előtt: a magyar nemzetért imádkozik (VIDEÓ)

Nick Vujicic, a világszerte ismert motivációs előadó és keresztény prédikátor húsvét alkalmából üzent a magyaroknak – számolt be róla közösségi oldalán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A karok és lábak nélkül született szónok ünnepi köszöntőjében békét és biztonságot kívánt Magyarországnak, egyúttal arról is beszélt, hogy imáiban az ország jövőjéért és a választások kimeneteléért is fohászkodik.