nick vujicic országgyűlési választás 2026 Magyarország keresztény orbán viktor

Nick Vujicic üzent a választások előtt: a magyar nemzetért imádkozik (VIDEÓ)

2026. április 11. 07:14

Korábban Orbán Viktorral is imádkozott az ismert keresztény prédikátor.

null

Nick Vujicic, a világszerte ismert motivációs előadó és keresztény prédikátor húsvét alkalmából üzent a magyaroknak – számolt be róla közösségi oldalán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A karok és lábak nélkül született szónok ünnepi köszöntőjében békét és biztonságot kívánt Magyarországnak, egyúttal arról is beszélt, hogy imáiban az ország jövőjéért és a választások kimeneteléért is fohászkodik.

Szeretném, ha tudnátok, hogy imádkozom értetek. Imádkozom a nemzetetekért és imádkozom ezért a választásért”

– fogalmazott az ismert keresztény prédikátor.

Mint ismert, Vujicic 2023-as magyarországi látogatása során találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is, akivel közösen imádkoztak.

Soltész Miklós bejegyzésében kiemelte: a nemzetközileg is elismert előadó külön hangsúlyozta a magyar kormány szerepét a keresztény értékek melletti kiállásban, valamint a fogyatékossággal élők helyzetének javításában elért eredményeket.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
TomLantos-Intezet-Fidesz
2026. április 11. 09:09
Ez a cionista f-sz ne üzengessen, inkább gondolkodjon el azon, hogy Libanon meg Szent Péter sírjának bombázása összeér-e a kereszténységgel?
0
0
angie1
2026. április 11. 08:54
Köszönjük szépen! Most minden imára szükség van az ördöggel szemben!
1
0
..--..
2026. április 11. 08:51
-zsoltkom- "Nick Vujicic üzent a választások előtt: a magyar nemzetért imádkozik" egyrészt... Ha Isten autonóm, ha Ő úgy teremt, ahogy jónak látja, mert minden úgy jó , ahogy csinálja... akkor egy ima felesleges követelés/ kérés. másrészt ... Ha az ima elhangzik és mégsem az ima szerint történnek az események (veszít a Fidesz) az egy hivatkozási pont lesz arra, hogy Isten sem akarta Orbánt tovább ennyiszer még. Meg még jelentheti azt is, hogy az emberi szerveződés erősebb akarat, mint az Isten akarata. Szóval az imával Istent bevonni a választásokba, az elég Istent degradáló-felejthető helyzetet hoz.
0
1
narancsliget1
2026. április 11. 08:37
Nicki ismeri Zsolti bácsit?
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!